المجلس الدولي لكرة القدم يُدخل مزيداً من التدابير لتحسين سير المباريات وسلوك اللاعبين

تغييرات فارقة للحد من الحالات التي تُعيق إيقاع اللعب

ستخضع البطاقات الصفراء الثانية للمراجعة بموجب بروتوكول حَكَم الفيديو المساعد

من المقرر اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد السلوك التمييزي قبل بطولة كأس العالم FIFA 2026™

خلال اجتماعه العام السنوي الـ 140، صادق المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) على حزمة من التدابير المُصممة خصيصاً لتعزيز نسق المباريات والحد من إهدار الوقت في مختلف أطوار اللعب.

وقد عُقد الاجتماع في هنسول الويلزية، برئاسة مايك جونز رئيس اتحاد ويلز لكرة القدم، في عام يصادف الذكرى السنوية الـ 150 لتأسيس هذا الاتحاد، وهو العام الذي يشكل أرضية مناسبة لاتخاذ قرارات ترمي إلى إرساء أُسس اللعبة الحديثة للمستقبل.

وسيتم تطبيق هذه التغييرات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ وسائر المسابقات الأخرى، وهي تستجيب بشكل مباشر لدعوات الجهات الفاعلة في مختلف الجوانب المتعلقة بمنظومة كرة القدم، بما في ذلك اللجان الاستشارية التمثيلية التابعة للمجلس الدولي لكرة القدم، من أجل الاستعانة بأدوات عملية لصون وقت اللعب الفعلي.

مقابلة مع رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، بعد الاجتماع السنوي العام الـ 140 لـ IFAB. 01:22

رميات التماس وركلات المرمى بناءً على التغيير الذي أُدخل العام الماضي على قوانين اللعبة بهدف الحيلولة دون احتفاظ حراس المرمى بالكرة لفترة طويلة للغايةوما لقيه من ترحيب وتفاعل إيجابي على نطاق واسع، أكد الاجتماع العام السنوي توسيع نطاق العمل بمبدأ العد التنازلي ليشمل رميات التماس وركلات المرمى.

فإذا اعتبر الحَكم أن تنفيذ ركلة الرمية أو الهدف يستغرق وقتاً طويلاً للغاية أو يتم تأخيره عمداً، فسيشرع في عد تنازلي مدته خمس ثوانٍ وذلك من خلال إشارة مرئية بيده. وإذا لم تكن الكرة قيد اللعب في نهاية العد التنازلي، فسيتم منح رمية التماس للفريق المنافس؛ أما تأخير تنفيذ ركلة المرمى فستترتب عنه ركلة ركنية للفريق المنافس.

الحد الزمني لإجراء التبديل لتعزيز سلاسة سير المباراة، يجب على اللاعبين المستبدَلين مغادرة ميدان اللعب في غضون 10 ثوانٍ من ظهور لوحة التبديل، أو من تلقي إشارة الحَكَم الدالة على إجراء التبديل إذا لم تكن هناك لوحة مُخصَّصة لذلك. وإذا لم يغادر اللاعب المُراد استبداله خلال هذا الحد الزمني، فيجب عليه الخروج من ميدان اللعب، بينما لن يُسمح للبديل بالدخول حتى انقضاء أول توقف بعد دقيقة واحدة (من التوقيت الزمني للمباراة).

العلاج والتقييم خارج ميدان اللعب عندما يتلقى لاعب تقييماً داخل ميدان اللعب جراء تعرُّضه لإصابة، أو عندما تتسبب إصابته في إيقاف اللعب، سيُطلب من اللاعب مغادرة ميدان اللعب والبقاء خارجاً حتى انقضاء دقيقة واحدة من لحظة استئناف اللعب (من التوقيت الزمني للمباراة).

الاجتماع السنوي العام الـ 140 لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) 04:18

تطورات بروتوكول نظام حَكَم الفيديو المساعد (VAR) فيما يتعلق ببروتوكول نظام حَكَم نظام الفيديو المساعد، صادق الاجتماع العام السنوي على ثلاثة تعديلات. فعند وجود دليل واضح، أصبح بإمكان حَكم الفيديو المساعد مباشرة التحقق والمراجعة في الحالات التالية:

البطاقة الحمراء الناتجة عن بطاقة صفراء ثانية غير صحيحة بشكل واضح.

خطأ في تحديد الهوية، عندما يعاقب الحَكم الفريق الخطأ بسبب مخالفة تؤدي إلى إشهار بطاقة حمراء أو صفراء للاعب الخطأ.

قد تُجيز المسابقات لحَكم الفيديو المساعد مراجعة ركلة ركنية تم منحها بشكل غير صحيح، شريطة إكمال المراجعة على الفور ودون تأخير استئناف اللعب.

كما صادق المجلس الدولي لكرة القدم على إجراء تجارب لتقييم حالات التأخير التكتيكي المرتبط بإصابة حارس المرمى واقتراح خيارات لردع هذا السلوك. قوانين اللعبة 2026-2027 بالإضافة إلى ما سبق، ستُدرَج التعديلات التالية في النسخة القادمة من قوانين اللعبة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2026 (مع منح المسابقات التي تبدأ قبل ذلك التاريخ إمكانية الشروع في تطبيق التغييرات قبل 1 يوليو/تموز المقبل):

القانون الثالث (اللاعبون): زيادة عدد البدلاء المسموح بهم في المباريات الودية للمنتخبات الوطنية من الفئة "أ" إلى ثمانية؛ وقد يتفق الفريقان على زيادة إضافية تصل إلى أحد عشر كحد أقصى.

القانون الرابع (مُعدات اللاعبين): يُسمح باستخدام العناصر غير الخطرة إذا تمت تغطيتها بشكل آمن ومحكم.

القانون الخامس (الحَكَم): يُتاح للمسابقات خيار استخدام الكاميرات التي تُوضع على جسم الحَكم (مثبتة على الصدر أو الرأس)، على أن تكون المسابقة المعنية هي التي تزود الحَكم بتلك الكاميرا وتتحكم في اللقطات ذات الصلة.

القانون الثامن (بداية واستئناف اللعب): توضيح أن الكرة تسقط للفريق الذي كانت ستُصبح الكرة بحوزته أو كان سينتزعها لو لم يتم إيقاف اللعب.

القانون رقم 10 (تحديد نتيجة المباراة) والقانون 14 (ركلة الجزاء): إدراج تأكيد لما نص عليه التعميم رقم 2025 (المؤرخ في يونيو/حزيران 2025) فيما يتعلق بلمس الكرة مرتين عن غير قصد من قبل مُنفذ ركلة الترجيح.

القانون رقم 12 (الأخطاء وسوء السلوك): عندما يُطبق الحَكم مبدأ إتاحة الفرصة على مخالفة (تنطوي على حرمان المنافس من فرصة واضحة لتسجيل هدف وانتهى الأمر بتسجيل هدف)، فلن يُنذر اللاعب المخالف، لأن المخالفة لم تحل دون تسجيل هدف.

كما صادق المجلس الدولي لكرة القدم على عقد مشاورات لوضع تدابير تتعلق بالحالات التي (1) يقرر فيها اللاعبون من جانب واحد مغادرة ميدان اللعب احتجاجاً على قرار الحَكم أو عندما يحرض إداريو الفريق على القيام بذلك، و(2) حين يغطي اللاعبون أفواههم عند الجدال مع المنافسين أثناء المباريات.

كما صادق الاجتماع العام السنوي على الاستمرار في التجارب المتعلقة بالتسلل وتلقى إحاطات حول تطوير التكنولوجيا شبه الآلية لتحديد وضعيات التسلل، والتجارب المستمرة التي يقودها FIFA لاختبار نظام الفيديو الداعم في كرة القدم (FVS).