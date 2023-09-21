التقدم والتطوير في صلب مباحثات إنفانتينو مع رئيس جمهورية السنغال

التقى جياني إنفانتينو الرئيس السنغالي ماكي سال في نيويورك

تضمَّن جدول الأعمال بحث سبل التعاون الثنائي بشأن تطوير كرة القدم على أساس مقاربة مستدامة

عُقد الاجتماع على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد رئيس FIFA جياني إنفانتينو على أهمية الالتزام بمواصلة تطوير كرة القدم خلال اجتماع عقده في نيويورك مع رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد شهدت السنوات الأخيرة مشاركة السنغال بشكل فعّال في برنامج FIFA Forward، حيث شرعت في تطبيق آليات FIFA الاستثمارية الهادفة إلى ترك تأثير محلي على المجتمع من خلال تطوير كرة القدم في البلاد.

وكانت مشاعر الشغف والبهجة قد عمَّت كل أنحاء هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عندما بلغ منتخبها الوطني دور الـ16 في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™️، وذلك بعد أشهر قليلة من تتويجه بطلاً لكأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقال إنفانتينو بهذه المناسبة "كان من دواعي سروري أن ألتقي برئيس دولة السنغال، السيد ماكي سال، حيث تباحثنا سبل تعاون FIFA مع بلده الجميل في استغلال شعبية كرة القدم لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الوعي الاجتماعي. فقد وقفتُ شاهداً على مدى شغف السنغاليين بكرة القدم عندما زرت هذا البلد العام الماضي، وإنني أتطلع إلى حصول المزيد من الفتيات والفتيان على الفرصة المواتية لتحقيق أحلامهم من خلال كرة القدم في المستقبل القريب."

ُذكر أن الرئيس إنفانتينو كان قد حضر في فبراير/شباط 2022 حفل الافتتاح الرسمي لملعب السنغال الجديد في ديامنياديو حيث ألقى كلمة أمام الجماهير والشخصيات الحاضرة، بينما اغتنم الرئيس السنغالي المناسبة لتقديم دعمه لـFIFA من خلال مناصرة حملات التوعية الاجتماعية بالقضايا ذات الأهمية القصوى انطلاقاً من كرة القدم.