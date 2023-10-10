إنفانتينو يستقبل الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم بمقر FIFA

انتُخب وليد صادي على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الشهر الماضي

صادي: "تشهد الجزائر ثورة في البنية التحتية الرياضية وتشييد الملاعب بمعايير عالمية"

تطرّق النقاش لمشاريع برنامج FIFA Forward في الجزائر

استقبل جياني إنفانتينو بمقر FIFA الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، وتطرقّ نقاش الرئيسين إلى مشاريع برنامج FIFA Forward في البلاد، وطموحات الجزائر لتنظيم أحداث رياضية دولية.

وعن لقائه بنظيره الجزائري، قال إنفانتينو: "كان من دواعي سروري الاجتماع مع أعضاء وفد اتحاد كرة القدم الجزائري لمناقشة سبل النهوض بكرة القدم، ولا سيما كرة قدم السيدات وتطوير البنية التحتية. كما توجّهتُ بالشكر لرئيس الاتحاد الجزائري على دعم برنامج FIFA Forward، وناقشنا سُبل التعاون لبلوغ الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الجزائري للعبة".

من جهته، نوّه صادي - الذي انتُخب رئيساً في سبتمبر/أيلول الماضي - إلى أن النقاشات ركّزت على الاستراتيجيات العامة، دون التطرّق إلى مشاريع محددة: "أُدرك أن بانتظارنا الكثير من العمل. ونتطلّع لتحقيق كافة أهدافنا الاستراتيجية بفضل دعم FIFA واهتمامه. كان الاجتماع جيداً جداً ومثمراً للغاية. تربطني بالسيد جياني إنفانتينو علاقة جيدة جداً".

وأردف صادي قائلاً: "أوضحتُ للسيد إنفانتينو أن بلدنا، الجزائر، يشهد ثورة في البنية التحتية الرياضية وتشييد الملاعب بمعايير عالمية. فالجزائر مستعدة لاستضافة بطولات قارية ودولية، ولطالما كانت رائدة في الترحيب بكل زوارها".

رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي 01:32

خلال زيارته هذه، وبهدف مناقشة المشاريع المستقبلية في الجزائر بالتعاون مع FIFA، بما في ذلك مجالات التحكيم وكرة قدم السيدات واكتشاف المواهب وكرة القدم الاحترافية، التقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بكل من أرسين فينغر مدير قسم تطوير كرة القدم العالمية لدى FIFA، وجيلسون فيرنانديز مدير الاتحادات الوطنية الأفريقية لكرة القدم لدى FIFA وفريقه، بالإضافة إلى القائمين على عدة أقسام أخرى.

يُذكر أن رئيس FIFA زار الجزائر في وقت سابق من هذا العام، حيث شارك في حفل تدشين ملعب نلسون مانديلا في الجزائر العاصمة، والتقى برئيس البلاد عبد المجيد تبون.

وختم صادي حديثه قائلاً: "أصبحت كرة القدم اليوم أقوى شيء على الإطلاق. والسبب في ذلك هو أنها توحِّد كل الشعوب وتقرِّب بينها".