جاني إنفانتينو يعقد اجتماعاً مع رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم

انتُخب ألفرد رندريامانامبيسوا مطلع هذا الشهر لولاية تمتد على أربع سنوات

ناقش الرئيسان كرة القدم النسائية وبرنامج FIFA Forward

قال جاني إنفانتينو إنّ خطط مدغشقر المستقبلية مشجعة جداً

التقى جياني إنفانتينو برئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم المنتخب حديثاً ألفرد رندريامانامبيسوا الذي أخبر رئيس FIFA عن خططه لتطوير كرة القدم في هذه الدولة التي تقع على المحيط الهندي. وتركزت المحادثات المثمرة التي عُقدت بمكتب FIFA في باريس على أهمية أرضيات الملاعب الجيدة في تطوير كرة القدم عموماً وكرة القدم النسائية على وجه التحديد، والسبل التي يمكن لبرنامج FIFA Forward أن يساعد من خلالها دولة مدغشقر.

وقال رئيس FIFA بهذا الصدد: "لقد التقيت في باريس برئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم، ألفرد رندريامانامبيسوا، وتطرقنا إلى الأوجه المختلفة لكرة القدم كالإدارة والقيادة والبنية التحتية، كما هنأته على فوزه مؤخراً بالانتخابات وتمنيت له حظاً موفقاً في قيادة اتحاد مدغشقر لكرة القدم ووعدته بتقديم كلّ الدعم من FIFA ضمن مساعينا لجعل لعبتنا عالمية بحقّ".

من جهته، قال الرئيس رندريامانامبيسوا: "أنا هنا الآن لتطوير لعبة كرة القدم في مدغشقر بشكل عام، والإدارة والقيادة على مستوى الاتحاد بشكل خاص، إذ سنعتمد أسلوباً جديداً في البطولات على سبيل المثال، كما سنعتمد أسلوباً جديداً لتحسين الإدارة".

وبعد توجهه بالشكر إلى FIFA وإلى الرئيس إنفانتينو على حفاوة الاستقبال بمكتب FIFA، أكد السيد رندريامانامبيسوا عزمه على الارتقاء بمستوى بطولات كرة القدم في بلاده.

رئيس الاتحاد الملغاشي لكرة القدم ألفريد راندريامانامبيسوا 01:13