إنفانتينو يلتقي الرئيسة الجديدة للاتحاد البلجيكي لكرة القدم باسكال فان دام

باسكال فان دام هي أول سيدة تتولي رئاسة الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم

عُقد الاجتماع في مدينة جدة بالسعودية قبيل انعقاد قمة FIFA لكرة القدم 2023

تركزت المباحثات حول تطور كرة القدم النسائية

التقى جياني إنفانتينو رئيس FIFA بالرئيسة الجديدة للاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم (RBFA) باسكال فان دام، للحديث عن تطوير كرة القدم النسائية وأهمية خلق بيئة شاملة للاعبات.

عُقد الاجتماع عشية قمة FIFA لكرة القدم، ما أتاح لرئيس FIFA أول فرصة للقاء أول سيدة في التاريخ تتولى رئاسة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بعد أن انتخبت في مايو/أيار خلفاً للرئيس السابق بول فان دن بولك.

“من جهته قال رئيس FIFA: "سعدت بلقاء باسكال فان دام، الرئيسة المنتخبة مؤخراً للاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، هنا في جدة، وهنأتها بعد أن أصبحت أول سيدة تتولى رئاسة الاتحاد. بالإضافة إلى كون انتخابها يشكل علامة فارقة لكرة القدم البلجيكية، فإنه مهم أيضًا لكرة القدم بشكل عام لأننا نحتاج إلى تولي المزيد من السيدات قيادة الاتحادات الأعضاء".

وأضاف إنفانتينو "لدي ثقة كاملة أنه تحت قيادتها، سيواصل الاتحاد البلجيكي عمله الرائع في تطوير لاعبات كرة القدم الموهوبات وسيعمل على تطوير كرة القدم النسائية، فضلاً عن توسيع دوره الاجتماعي".

كما أتاح الاجتماع فرصة لرئيس FIFA ليشكر السيدة فان دام على اهتمام بلجيكا بالمشاركة في استضافة كأس العالم للسيدات 2027™ برفقة هولندا وألمانيا. يذكر أن البرازيل قد تقدمت بطلب استضافة كما قدمت الولايات المتحدة والمكسيك ملفاً مشتركاً.

رئيسة الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم باسكال فان دام 01:32

“من جهتها قالت السيدة فان دام: "كانت مناقشة مثيرة للاهتمام للغاية. تحدثنا عن كيف يمكننا العمل مع جميع الاتحادات للنهوض بأسرة كرة القدم والمجتمع وكيف يمكننا تطوير الفتيات الصغيرات، ومنحهن مستقبلًا، وجعلهن يشعرن بالانتماء للمجتمع الأكبر".

"دار النقاش حول كيفية الاستفادة من التحول الرقمي في دعم مجتمع كرة القدم وخلق بيئة متنوعة وشمولية يشعر فيها الناس بالانتماء. لذا، كنت مقتنعة جداً؛ وقد ألهمني الرئيس كثيرًا، لاسيما فيما يخص رؤيته للمستقبل ودعمه الكبير من خلال العمل الوثيق مع الاتحادات المختلفة".