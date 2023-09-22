إنفانتينو يُجري مباحثات عن مسائل وطنية وإقليمية مع رئيس جزر القُمر

هذا هو اللقاء الثاني بين الرئيسين في غضون ستة أشهر لتقييم أحدث التطورات على المشهد الكروي الأفريقي

نوّه رئيس FIFA "بالخطوة التاريخية" التي حققتها 11 سيدة من البلاد بنيل شهادة التدريب

يشغل رئيس جزر القُمر منصب رئيس الاتحاد الأفريقي الذي وقّع مذكرة تفاهم مع FIFA عام 2019

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، أجرى رئيس FIFA جياني إنفانتينو مباحثات مع فخامة رئيس جزر القُمر غزالي عثماني، الذي يشغل كذلك منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، وتطرّق النقاش لمجموعة من القضايا المحلية والإقليمية. وقد شكّل اللقاء فرصة للرئيسين لإجراء تقييم بخصوص التطورات في القارة الأفريقية ذات الصلة بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2019 بين FIFA والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم. كما تطرّقت المباحثات إلى المسائل المتعلقة بجزر القُمر، ولا سيما على ضوء منح أول شهادات تدريب لسيدات في هذا الأرخبيل، إذ قدّم المدير الفني لاتحاد جزر القُمر لكرة القدم هذا الأسبوع شهادات تدريب من المستوى الرابع (D Licence) لإحدى عشرة سيدة أنهين بنجاح الدورة التدريبية التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعن هذا الاجتماع قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "أسعدني الالتقاء بفخامة [الرئيس] غزالي عثماني، إذ شكّلت هذه فرصة لاستعراض التقدم الحاصل في أرجاء أفريقيا بما يتعلق بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأفريقي، وتقدير ما يقدمه من دعم - نظراً لكونه رئيس الاتحاد - في تطبيق الاستراتيجيات والبرامج المشتركة التي تركّز على مجالات التعليم والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى أمن وسلامة مباريات كرة القدم في أرجاء القارة". وأردف رئيس FIFA قائلاً "يكسب هذا أهمية إضافية بالنظر لكوننا نتعاون عن كثب مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإطلاق الدوري الأفريقي لكرة القدم الذي لا بدّ وأن يرتقي بكرة قدم الأندية إلى مستوى جديد." وأضاف "كما سرّني جداً الإطلاع على التطورات الأخيرة التي شهدتها جزر القُمر فيما يتعلق بشهادات التدريب، إذ تمثل هذه خطوة تاريخية إضافية لا تقتصر على كرة القدم في البلاد، بل تشمل كذلك لعبة السيدات بشكل عام، وأنا على ثقة من أن ذلك سيشكل مصدر إلهام للسيدات في جزر القُمر للعب كرة القدم، ويُظهر أن هناك مسارات أخرى يمكن لهن الانخراط عبرها في اللعبة." يُذكر أن جزر القُمر أصبحت في يناير/كانون الثاني 2023 أول دولة في المحيط الهندي تنخرط في برنامج Football For Schools من FIFA، وهي مبادرة تهدف إلى استغلال القوة الكامنة في كرة القدم لتعليم الأطفال وإفساح فرص حياتية أمامهم. وبفضل دعم FIFA وتشجيعه، بذل اتحاد جزر القُمر جهوداً كبيرة في سبيل استقطاب السيدات إلى عالم كرة القدم.

وإلى جانب برنامج التدريب، تم على مدى السنوات الثلاث الماضية إنشاء دوريات جهوية، تتأهل أفضل الفرق فيها إلى منافسات على المستوى الوطني. ومن شأن هذه التطورات تقديم دفعة كبيرة لمنتخب السيدات الذي شارك في النسخة الأولى من بطولة ودية استضافتها المملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني 2023 وشاركت فيها أربعة منتخبات، حيث خسرت سيدات جزر القُمر بشكل مشرّف أمام باكستان ومنتخب الدولة المستضيفة، بينما تمكنّ من التغلب على موريشيوس، في تجسيد للتقدم الذي حققته كرة القدم للسيدات على الساحة الدولية.

كما قام رئيس FIFA بزيارة جزر القُمر في أبريل/نيسان 2023، والتقى بالرئيس عثماني وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني لكرة القدم، وجال على المركز الفني الوطني في بلدة ميتساميولي والذي يخضع لعملية تجديد بدعم من برنامج FIFA Forward، وشارَك في افتتاح ملعب جديد في البلاد التي تكرّس كل جهودها في سبيل النهوض بكرة القدم.