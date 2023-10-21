رئيس FIFA يحضر أولى مباريات الدوري الأفريقي في تنزانيا

حضر الرئيس مباراة ربع النهائي التي جمعت بين نادي سيمبا سبورتس ونظيره المصري الأهلي

يُنتظر أن تُحدث البطولة الجديدة تغييراً كبيراً على مستوى أندية كرة القدم في القارة

وضع رئيس FIFA حجر الأساس لإنجاز المرحلة الثانية من تشييد مركز كيغامبوني الفني في دار السلام

زار رئيس FIFA تنزانيا لحضور حفل افتتاح والمباراة الأولى من الدوري الأفريقي لكرة القدم، وهي بطولة جديدة يُنتظر منها أن تُحدث تغييراً كبيراً على مستوى أندية كرة القدم في القارة. وإلى جانب جياني إنفانتينو، حضر المباراة - التي جمعت بين صاحب الأرض والضيافة نادي سيمبا سبورتس ونظيره المصري الأهلي - كلٌّ من رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي ورئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم والاس كاريا. وقد انتهى لقاء الذهاب هذا من الدور ربع النهائي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وبهذه المناسبة، قال إنفانتينو: "يسرّني التواجد في دار السلام بمناسبة إطلاق الدوري الأفريقي لكرة القدم، (كانت هذه فرصة) أيضاً لمناقشة النهوض بكرة القدم مع رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم والاس كاريا، الذي قدّم أفضل ترحيب هنا لنا ولرؤساء اتحادات وطنية أفريقية أخرى".

ويأتي الدوري الأفريقي لكرة القدم ليكون أحدث ثمرة للشراكة بين الاتحادين الأفريقي وFIFA. وتُشارك في النسخة الأولى من هذه البطولة الجديدة ثمانية من أشهر أندية القارة وأكثرها نجاحاً في ساحات المستديرة الساحرة، على أن يتم توسيعها لتشمل 24 فريقياً في نسخة 2024، بحيث يتمثّل الهدف منها بتسليط الضوء على مستوى اللعبة في القارة السمراء. أما المواجهات الأخرى في ربع النهائي فهي: بين تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - الترجي الرياضي (تونس)؛ إنييمبا (نيجيريا) - الوداد (المغرب)؛ أتليتيكو بيتروليوس لواندا (أنغولا) - ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا).

“وأردف إنفانتينو الذي شارك في مراسم الكشف عن كأس البطولة قبيل انطلاق المباراة: "أودّ أن أتوجه بالشكر إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، وكافة القائمين على كرة القدم الأفريقية لجهودهم المتواصلة في سبيل تطوير كرة القدم في القارة".

كما نوّه إلى أن الدوري الجديد سيكون بمثابة انطلاق حقبة جديدة يتم فيها تسليط المزيد من الأضواء على كرة القدم الأفريقية التي ستشهد تطوراً بوتيرة أسرع، كما وضع حجر الأساس لإنجاز المرحلة الثانية من تشييد مركز كيغامبوني الفني في مدينة دار السلام والتابع للاتحاد التانزاني لكرة القدم، والذي يُقام بتمويل من برنامج FIFA Forward، على شاكلة مركز تانغا الفني في الساحل الشمالي للبلاد.

يُذكر برنامج FIFA Forward متوافر لكافة الاتحادات الوطنية الـ 211 بهدف تمويل مشاريع تطوير مثل تجهيز الملاعب والمراكز الفنية وتنظيم المسابقات.

ضم الوفد كذلك بيرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام FIFA، وأرسين فينغر، مدير قسم تطوير كرة القدم العالمية بـ FIFA والذي قال إن المركز سيلعب دوراً هاماً في مساعدة تنزانيا على اكتشاف المواهب وصقلها.

وأضاف قائلاً "بانتظارنا أربع أو خمس سنوات، وفي حال قمنا بالأمر على الشكل الأمثل، أنا على ثقة بأنه سيكون هناك لاعبون جيدون في كل مكان في تنزانيا".

تعتمد فعالية ما نقوم به كثيرًا على تحديد المواهب. سنحضر هنا فريقًا لديه القدرة على اكتشاف المواهب، وبعد ذلك سنقوم معًا بتدريب المواهب وتدريبها. آرسين فينغر مدير قسم تطوير كرة القدم العالمية لدى FIFA

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في زيارة إلى تنزانيا 01:06

أما إنفانتينو فقد أعرب عن سعادته بوضع حجر الأساس لهذا المركز وعن قناعته بأنه "سيكون منشأة ممتازة تساعد على تطوير المواهب الكروية المحلية."

"تهانينا لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، ورئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم والاس كاريا، على مبادراتهما الهادفة إلى إتاحة الفرص أمام الفتيان والفتيات لكي يعيشوا أحلامهم الكروية".

وختم حديثه بالقول: "تطوير اللعبة الجميلة هو رمز للأمل، وأتطلّع إلى استمرار العمل المشترك سوية".