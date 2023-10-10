رئيس اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم يتباحث مع إنفانتينو بشأن سبل تطوير البنية التحتية لكرة القدم

عقد رئيس FIFA جياني إنفانتينو اجتماعاً مع رئيس اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم محمد سجديني

تمحورت المناقشات حول تطوير البنية التحتية في كرة القدم المقدونية من خلال برنامج FIFA Forward

شدَّد الرئيس سجديني على ما تنطوي عليه مبادرات FIFA التمويلية من أهمية بالغة للاتحادات الوطنية الأعضاء

التقى الرئيس جياني إنفانتينو بمقر FIFA في مدينة زيوريخ السويسرية وفداً من اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم، يتقدمه رئيس الاتحاد محمد سجديني، حيث تركَّزت المناقشات حول سُبل النهوض بالبنية التحتية ومنشآت كرة القدم في مقدونيا الشمالية بتمويل من برنامج FIFA Forward، علماً أن الاجتماع حضرته أيضاً ناتاليا بوزينوفسكا، التي تم تعيينها مؤخراً أمينة عامة للاتحاد الوطني للعبة في هذا البلد.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA: "لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي بأعضاء وفد اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم من أجل مناقشة سُبل تطوير البنية التحتية وكيفية دعم ذلك من خلال برنامج FIFA Forward، كما سُررت بالإحاطة التي تلقيتها بشأن عملية التجديد الحالية لمركز التدريب الوطني، وتوجَّهت بالشكر لرئيس اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم، محمد سجديني، على التزامه بنشر متعة كرة القدم في بلده الجميل".

يُذكر أن برنامج FIFA Forward لعب دوراً حيوياً في تطوير البنية التحتية لكرة القدم في مقدونيا الشمالية، وعلى الأخص بمركز التدريب الوطني بيتار ميلوسيفسكي، حيث يتم تركيب أرضيات وأضواء كاشفة جديدة في مختلف ملاعبه.

كما شهد اللقاء مناقشات بشأن عدد من المشاريع المستقبلية، إذ من المقرَّر إصلاح بعض الملاعب وتوفير أرضيات ذات عشب اصطناعي وطبيعي بمختلف الاتحادات البلدية في البلاد، وذلك بدعم ومساعدة من FIFA.

وعلَّق الرئيس سجديني على هذا الاجتماع بالقول: "أود أن أعرب عن جزيل شكري وامتناني للسيد إنفانتينو على الوقت الذي خصَّصه لعقد هذا اللقاء ولإصغائه إلينا واستماعه لمشاكلنا واهتمامه بما أخبرناه عن الأشياء التي تحدث في بلداننا".

رئيس اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم محمد سيجديني 00:59

وقد بدأت تظهر بالفعل ثمار التقدم المحرز في مقدونيا الشمالية على صعيد كرة القدم، حيث تأهل منتخبها الوطني للرجال إلى بطولة أمم أوروبا لأول مرة على الإطلاق - عندما شارك في نسخة عام 2020 - ناهيك عن فوزه التاريخي على إيطاليا بطلة أوروبا في مارس/آذار 2022.

وقال الرئيس سجديني في هذا الصدد: "لا يمكن أن تكون هناك كرة قدم جيدة في ظل انعدام البنية التحتية، ولذا فإن ما نتلقاه من مساعدة، سواء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو من FIFA، يعني لنا الشيء الكثير، سواء بالنسبة لدولتنا الصغيرة أو لسائر دول البلقان قاطبة. فالأمر لا يقتصر فقط علينا نحن أو دول البلقان الأخرى أو غيرنا من الدول الصغيرة، بل إن ذلك يكتسي أهمية بالغة لجميع الدول الصغيرة والبلدان الأقل نمواً".