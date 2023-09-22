رئيس FIFA يشكر الرئيس الرواندي على دعمه لجهود تطوير كرة القدم

جياني إنفانتينو يشيد بكل من الرئيس كاغامي والاتحاد الرواندي لكرة القدم

تعهد الرئيسان بمواصلة العمل "الديناميكي لتطوير كرة القدم" في البلاد

أصبحت رواندا في وقت سابق من هذا العام أول دولة أفريقية تستضيف مؤتمراً انتخابياً للاتحاد الدولي لكرة القدم

عقد رئيس FIFA جياني إنفانتينو اجتماعاً بالرئيس الرواندي بول كاغامي في نيويورك، حيث اتفق الطرفان على مواصلة تعاونهما المثمر في سبيل مواصلة عملية تطوير كرة القدم بهذا البلد الواقع في شرق القارة الأفريقية.

واغتنم إنفانتينو فرصة حضور الرئيس كاغامي في نيويورك بمناسبة انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلتقي بأحد أقوى المدافعين عن جهود FIFA للارتقاء بمعايير اللعبة وتحسين البنية التحتية وتعزيز الشمولية في كرة القدم الأفريقية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA: "لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي برئيس رواندا بول كاغامي في نيويورك لمناقشة التطور الديناميكي لكرة القدم في بلاده، حيث اتفقنا على مواصلة تعاوننا المثمر في المستقبل".

وأضاف إنفانتينو، الذي أعيد انتخابه على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مؤتمر FIFA الثالث والسبعين، الذي استضافته العاصمة الرواندية كيغالي في مارس/آذار من هذا العام:"لقد كانت رواندا رائعة في استضافتها لمؤتمر FIFA في وقت سابق من هذا العام، حيث كان الرئيس كاغامي وحكومته والاتحاد الرواندي لكرة القدم شركاء رائعين لـ FIFA، إذ عملوا معنا جنباً إلى جنب وبذلوا الكثير من الوقت والجهد للنهوض برياضتنا في البلاد".

وقُبيل انطلاق أشغال ذلك المؤتمر، كرَّم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الرئيس كاغامي والملك محمد السادس، عاهل المغرب، بجائزة الإنجاز المتميز لمساهمتهما البارزة في تطوير كرة القدم بمختلف أنحاء القارة.

كما افتتح الرئيس الرواندي ورئيس FIFA ملعب كيغالي بيليه تكريماً للأسطورة البرازيلي الراحل، وجاء ذلك تلبية لنداء الرئيس إنفانتينو بأن يقوم كل اتحاد وطني بإطلاق اسم بيليه على أحد ملاعبه بعد وفاة أسطورة كرة القدم في ديسمبر/كانون الأول 2022، علماً أن الحكومة الرواندية غطَّت تكاليف تجديد الملعب بينما ساهم FIFA في تمويل أرضيته الجديدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصبحت رواندا الدولة الرابعة عشرة أفريقياً - والخمسين عالمياً - التي تطلق برنامج كرة القدم للمدارس FIFA، في حين أن مؤسسة أوموري - التي يديرها الدولي الرواندي السابق جيمي موليسا - تعمل منذ عام 2018 على تمكين الأطفال الفقراء من خلال كرة القدم.

ومن المقرر أن توفر الدورة الثالثة من برنامج FIFA Forward تمويلاً متزايداً للاتحاد الرواندي لكرة القدم خلال السنوات المقبلة، وذلك تماشياً مع التعهدات الأحد عشر التي أطلقها إنفانتينو خلال المؤتمر الانتخابي في كيغالي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، إذ من المتوقع أن تزداد وتيرة التغيير في هذا البلد بالنظر إلى ما يحظى به من انسجام بين الإرادة السياسية والجهود التنظيمية.

وختم رئيس FIFA بالقول: "هناك شغف حقيقي وحب صريح لكرة القدم في هذا البلد، على جميع المستويات وبمختلف شرائح المجتمع، وقد اتَّفقت مع الرئيس بول كاغامي على مواصلة منح الفتيات والفتيان في رواندا الفرصة لممارسة الرياضة والمضي في التعليم من خلال لعبتنا الجميلة".