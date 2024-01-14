رئيس FIFA يتوقع "بطولة رائعة" بعد حضوره المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023

جياني إنفانتينو يشاهد المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا

رئيس FIFA يقول إن المباراة "رسمت معالم الطريق لبطولة رائعة"

إنفانتينو يشكر كوت ديفوار على "توحيد أفريقيا والعالم كله" حول البطولة

حضر رئيس FIFA جياني إنفانتينو المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي فازت فيها الدولة المضيفة كوت ديفوار على غينيا في بداية بطولة وصفها إنفانتينو بأنها ستكون "عرضًا يتذكره العالم".

وتواجد السيد إنفانتينو في ملعب الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان إلى جانب الرئيس الإيفواري الذي سمي الملعب باسمه، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونائب رئيس FIFA باتريس موتسيبي، ومجموعة من الشخصيات البارزة، بالإضافة إلى حشد كبير من الجمهور المتحمس، حيث حقق منتخب الأفيال الفوز.

وقال إنفانتينو: "المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التاريخية 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو رسمت معالم الطريق لبطولة رائعة ستوحد أفريقيا بأكملها، بل والعالم".

وأضاف: "كان من الرائع رؤية الحسن واتارا، رئيس كوت ديفوار، يحضر المباراة الافتتاحية لبطولة من المؤكد أنها ستكون رائعة في هذا البلد العظيم. أقدم أطيب التمنيات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقيادة رئيسه باتريس موتسيبي، وكذلك لجميع الدول المشاركة وكافة شعوب أفريقيا. وأنا متأكد من أن الجميع سيعمل على تقديم عرض يتذكره العالم".

ويعتبر السيد إنفانتينو من أشد المدافعين عن تطوير كرة القدم في أفريقيا، وقد حضر مباريات في الدوري الأفريقي لكرة القدم الذي انطلق مؤخراً. ويهدف المشروع، الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم العام الماضي بدعم من FIFA، إلى رفع مستوى الأندية الأفريقية، ومنح اللاعبين الفرصة للتنافس بشكل أكثر انتظامًا ضد أفضل الفرق في القارة، فضلاً عن زيادة إيرادات الإعلانات التجارية والتلفزيونية لفائدة كرة القدم الأفريقية.

“وقبل انطلاق المباراة خاطب إنفانتينو الجمهور مؤكدًا أن كأس الأمم الأفريقية، التي تستمر حتى 11 فبراير/شباط 2024، ستجعل القارة مرة أخرى محور اهتمام كرة القدم العالمية.

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وقال في كلمته: "السيد الرئيس، الأصدقاء الأعزاء، أشعر أنني في بلدي هنا. مرحبًا بكم في بلدي كوت ديفوار. أنتم جمهور غير عادي. أود أن أشكركم، وأقول شكرا لكم ثلاث مرات.

شكرًا لكم على الترحيب بنا في بلدكم الرائع. وشكرًا لكم على تنظيم أفضل بطولة لكأس الأمم الأفريقية. وشكرًا لكم على توحيد أفريقيا والعالم كله حول كرة القدم هنا في كوت ديفوار. عزيزي الرئيس، أصدقائي الأعزاء، لمدة شهر ستكونون في مركز العالم.