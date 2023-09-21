رئيس FIFA يشجّع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة التطور أثناء اجتماعه مع الرئيس ابراهيم رئيسي

تناقش جياني إنفانتينو مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي بشأن تواجد السيدات في ملاعب كرة القدم

شاركت إيران للمرة الثالثة على التوالي في بطولة كأس العالم FIFA، عندما وحّدت رياضة كرة القدم العالم في قطر ٢٠٢٢

أكّد رئيس FIFA رغبته بزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً في اجتماع له على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك

أثنى رئيس FIFA جياني إنفانتينو على التقدم الذي شهدته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رياضة كرة القدم للسيدات أثناء اجتماعه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك. وتركز النقاش حول كرة القدم للسيدات وتواجد النساء في ملاعب كرة القدم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد وجّه السيد إنفانتينو الشكر للرئيس الإيراني على التطوّر الذي شهدته إيران حتى الآن، وحثّ البلاد على المواصلة. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وبفضل الجهود الذي بذلها FIFA، تمكّنت آلاف النساء من حضور مباراة للمنتخب الإيراني في ملعب أزادي، للمرة الأولى من 40 سنة. كذلك أتيحت الفرصة لهنّ لحضور عدد من المباريات الأخرى مثل المباراة المؤهلة لبطولة كأس العالم التي لُعبت بين إيران والعراق في يناير/كانون الثاني 2022، ومباراة في الدوري المحلي في أغسطس/آب 2022.

وقد عزّز الاتحاد الإيراني لكرة القدم هذا الموسم التزامه بضمان وصول جميع النساء إلى جميع الملاعب في إيران. ففي الجولات الأولى من المباريات هذا الموسم، حضرت النساء مباريات الدوري المحلي خارج طهران لأول مرة في مدن سيرجان وقزوين وأراك وأنزلي. ويعمل الاتحاد الإيراني لكرة القدم على تحسين عملية إصدار التذاكر ووصول النساء إلى الملاعب الأخرى في جميع أنحاء إيران، وسيبقى FIFA على اتصال وثيق مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن هذه المسألة.

كذلك تناولت المحادثات النجاح الذي حققه المنتخب الإيراني على أرضية الملعب، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الفاعلة بما يتماشى مع النظام الأساسي لـFIFA، والفرص المحتملة للتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير رياضة كرة القدم. وفي المؤتمر الثامن لاتحاد وسط آسيا لكرة القدم في شهر مايو/أيار من هذا العام، أعلن رئيس FIFA لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن رغبته زيارة البلد.