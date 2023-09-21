رئيس FIFA يشجّع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة التطور أثناء اجتماعه مع الرئيس ابراهيم رئيسي

تناقش جياني إنفانتينو مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي بشأن تواجد السيدات في ملاعب كرة القدم
شاركت إيران للمرة الثالثة على التوالي في بطولة كأس العالم FIFA، عندما وحّدت رياضة كرة القدم العالم في قطر ٢٠٢٢
أكّد رئيس FIFA رغبته بزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً في اجتماع له على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك
أثنى رئيس FIFA جياني إنفانتينو على التقدم الذي شهدته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رياضة كرة القدم للسيدات أثناء اجتماعه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك. وتركز النقاش حول كرة القدم للسيدات وتواجد النساء في ملاعب كرة القدم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد وجّه السيد إنفانتينو الشكر للرئيس الإيراني على التطوّر الذي شهدته إيران حتى الآن، وحثّ البلاد على المواصلة. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وبفضل الجهود الذي بذلها FIFA، تمكّنت آلاف النساء من حضور مباراة للمنتخب الإيراني في ملعب أزادي، للمرة الأولى من 40 سنة. كذلك أتيحت الفرصة لهنّ لحضور عدد من المباريات الأخرى مثل المباراة المؤهلة لبطولة كأس العالم التي لُعبت بين إيران والعراق في يناير/كانون الثاني 2022، ومباراة في الدوري المحلي في أغسطس/آب 2022.
وقد عزّز الاتحاد الإيراني لكرة القدم هذا الموسم التزامه بضمان وصول جميع النساء إلى جميع الملاعب في إيران. ففي الجولات الأولى من المباريات هذا الموسم، حضرت النساء مباريات الدوري المحلي خارج طهران لأول مرة في مدن سيرجان وقزوين وأراك وأنزلي. ويعمل الاتحاد الإيراني لكرة القدم على تحسين عملية إصدار التذاكر ووصول النساء إلى الملاعب الأخرى في جميع أنحاء إيران، وسيبقى FIFA على اتصال وثيق مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن هذه المسألة.
كذلك تناولت المحادثات النجاح الذي حققه المنتخب الإيراني على أرضية الملعب، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الفاعلة بما يتماشى مع النظام الأساسي لـFIFA، والفرص المحتملة للتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير رياضة كرة القدم. وفي المؤتمر الثامن لاتحاد وسط آسيا لكرة القدم في شهر مايو/أيار من هذا العام، أعلن رئيس FIFA لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن رغبته زيارة البلد.
وقال السيد إنفانتينو "لقد أعلنتُ مسبقاً عن رغبتي زيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمناقشة المسائل المتعلقة بكرة القدم، وقد أكّدت على ذلك مع الرئيس رئيسي،" مضيفاً "إيران قوة عظمى في كرة القدم الآسيوية، ومن المهم بالنسبة لي الحفاظ على العلاقات الإيجابية والمثمرة التي بنيناها.” تشهد كرة القدم تطوراً مضطرداً في إيران، إذ تأهل المنتخب الإيراني لبطولة كأس العالم FIFA™️ للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الخامسة في تاريخه عندما شارك في قطر العام الماضي، بينما دخل منتخب السيدات التاريخ بعدما تأهل للمرة الأولى إلى كأس الأمم الآسيوية للسيدات في 2022. وعلى مستوى الناشئين، يسعى منتخب تحت 17 سنة لتخطي مرحلة الربع نهائي التي وصل إليها عام 2017، وذلك عندما يشارك في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™️ في إندونيسيا. كذلك، ستتمكن إيران من الاستفادة من خبرات FIFA ومصادره عبر مخطط تطوير المواهب وبرنامج تطوير كرة القدم للسيدات، بهدف منح المواهب الناشئة في البلاد فرصة للظهور والتطور. وأضاف السيد إنفانتينو "كرة القدم تزدهر بسرعة على مستوى المنتخبات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأريد أن أهنّئ الرئيس على المجهود الذي يبذله لتطوير اللعبة، كُلّي ثقة أنّ الاتحاد الإيراني لكرة القدم بالتعاون مع الحكومة، سيواصل بذل كلّ ما بوسعه لنشر اللعبة الجميلة وإيصالها إلى كلّ الإيرانيين."