رئيس FIFA يعرب عن سعادته بعودته إلى قطر لحضور المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2023

جياني إنفانتينو يشاهد فوز قطر على لبنان في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2023

أقيمت المباراة على ملعب لوسيل، الملعب الذي استضاف نهائي كأس العالم FIFA 2022™

رئيس FIFA سعيد بلقاء "الوجوه المألوفة من مجتمع كرة القدم العالمي"

عاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى الدوحة، قطر، لحضور المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2023، ووصف البطولة بأنها "بطولة رائعة توحد العالم".

وكان قد تم توسيع بطولة كأس آسيا من 16 فريقاً إلى 24 فريقاً في النسخة السابقة عام 2019، وتشهد بطولة 2023 عدداً من الوجوه الجديدة من المشاركين. وتشارك طاجيكستان لأول مرة في البطولة بينما تشارك هونج كونج للمرة الأولى منذ عام 1968. كما تعود إندونيسيا وماليزيا، اللتان شاركتا آخر مرة في عام 200A7.

وكان إنفانتينو قد أكد في قمة FIFA لكرة القدم الأخيرة في جدة بالمملكة العربية السعودية على أهداف FIFA الإستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة، مشددًا على الحاجة إلى منح الاتحادات الأعضاء في المنظمة فرصًا جديدة للعب مباريات دولية على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية.

وقد تم بالفعل زيادة عدد الفرق المشاركة في العديد من بطولات FIFA، بما في ذلك كأس العالم 2026، مما يمنح المزيد من البلدان فرصة التأهل للبطولات الكبرى والتنافس مع الفرق الأفضل في العالم.

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وبعد مرور حوالي عام على إقامة المباراة النهائية المثيرة لكأس العالم 2022Ô FIFA في استاد لوسيل، عاد السيد إنفانتينو إلى الملعب الشهير ليشهد بداية البطولة الآسيوية التي تعد مثالاً جيدًا على فوائد توسيع اللعبة العالمية.

وقال رئيس FIFA: "يسعدني أن أعود إلى استاد لوسيل الرائع - الذي استضاف المباراة النهائية لأكبر بطولة لكأس العالم 2022 FIFA - لحضور المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2023 بين قطر الدولة المضيفة ولبنان". وجلس إنفانتينو إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المباراة، كما فعل في المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في ديسمبر/كانون الأول 2022.