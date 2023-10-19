رئيس FIFA يدعو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى "توحيد العالم" من خلال كرة القدم

إنفانتينو مخاطباً الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد القاري: إنكم“تضطلعون بدور هام في وحدة العالم”

رئيس FIFA: بطولة كأس العالم FIFA 2026™ الموسعة ستكون “نقطة تحوّل” بالنسبة للاتحادات الآسيوية

حثّ إنفانتينو أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الاستثمار في كرة قدم السيدات والشباب

في كلمة خاطب بها الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دعا رئيس FIFA جياني إنفانتينو الاتحاد القاري إلى أن يكون نموذجاً يُحتذى به للوحدة في عالم كرة القدم،مشيراً إلى أجواء "الانقسام الحاد والعنف الشديد" السائدة حالياً في العالم، وطلب من الاتحادات الوطنية الآسيوية لكرة القدم أن تكون قدوة في تسخير القوة الفريدة لكرة القدم لجلب الانسجام والتعاضد إلى العالم.

وقال إنفانتينو متحدثاً عبر الفيديو أمام ممثلي الاتحادات الوطنية الـ47 في الاجتماع الذي انعقد عبر الإنترنت: "يشهد العالَم مستوى كبيراً من الانقسام، ولذلك نحن بحاجة إلى فرص للتقريب بين الشعوب وإلى أن نبعث برسالة تنم عن الوحدة. عادة ما نقول إن كرة القدم تُوحِّد العالم، وإن كرة القدم أصبحت لعبة عالمية بحق،و[لكن] تقع على عاتقنا مسؤولية في هذا الصدد. إذ تضطلعون بدور هام في وحدة هذا العالم، ولذلك أعوِّل عليكم في هذا الشأن".

وأردف قائلاً: "سأكون هنا معكم، إلى جانبكم، كما كان عليه الأمر دائماً، وأتطلّع إلى الاستمرار بالعمل معكم على مدى السنوات المقبلة، والمضي قُدماً معكم في تطوير كرة القدم وجعلها عالمية بحق، والتعاون سوية في سبيل توحيد العالم حقاً انطلاقاً من آسيا".

وستتحول آسيا في المستقبل القريب إلى القلب النابض لكرة القدم العالمية في مناسبات عدة، بالنظر لكون بعض دول هذه القارة ستستضيف مجموعة من بطولات FIFA.

من المقرر أن تستضيف إندونيسيا كأس العالم تحت 17 سنة FIFA الشهر المقبل، بينما ستستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية 2023™ في جدة في ديسمبر/كانون الأول، وبالتحديد مدينة جدة، في ديسمبر/كانون الأول. وفي مطلع العام، تُقام منافسات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2024™ في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تصبح أوزبكستان أول دولة من آسيا الوسطى تنال شرف استضافة إحدى بطولات FIFA، إذ تجري فيها كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™. كما تستعد تايلاند لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر FIFA المزمع عقده يوم الجمعة 17 مايو/أيار 2024 في العاصمة بانكوك.

وبعد أن نالت اليابان وكوريا الجنوبية عام 2002 شرف تنظيم كأس العالم FIFA™، ومؤخراً قطر عام 2022، يُحتمل أن يعود العرس الكروي العالمي إلى آسيا للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، فقد توجّه مجلس FIFA بالدعوة، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، إلى الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم للتقدم بطلبات استضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي الأبرز، الذي يجب ينظّمه اتحاد وطني أو أكثر من هاذين الاتحادين القاريين، عملاً بمبدأ التناوب بين مختلف المناطق الجغرافية.

كما حثّ رئيس FIFA أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الاستفادة من النسخة الموسعة من كأس العالم FIFA في دورة 2026 التي ستمنح هذه القارة ضعف عدد تذاكر التأهل المتاحة عادة، بالنظر إلى تخصيص 8 مقاعد في البطولة للمنتخبات الآسيوية، والتي قد تصل إلى 9، داعياً في الوقت ذاته دول القارة إلى أن تجعل من هذه البطولة نقطة انطلاق نحو مزيد من الاستثمار في كرة القدم.

وقال إنفانتينو في هذا الصدد: "يشهد كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخباً، أي ضعف عدد المنتخبات الآسيوية المشارِكة، وهو ما يُعتبر نقطة تحوّل في آسيا، لأنه أصبح فجأة أمام الغالبية الساحقة من منتخباتكم فرصة فعلية للتأهل إلى أكبر حدث على وجهالأرض، ألاوهو كأس العالم FIFA. يعني هذا أن بوسعكم البدء بوضع الخطط، والاستثمار وتطوير أنفسكم وحكوماتكم ومدنكم، وبالتأكيد تطوير اللعبة".

وبالنظر إلى أن هذا يأتي بعد أشهر قليلة من النجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ التي شارك في استضافتها الاتحاد الأسترالي لكرة القدم المنضوي تحت مظلة الاتحاد الآسيوي للعبة، أكّد إنفانتينو على ضرورة الاستثمار بكرة قدم السيدات:"ألتمس منكم جميعاً، ومجدداً، الاستثمار في كرة قدم السيدات. إنها المستقبل بكل تأكيد. لقد لمسنا ذلك، ونلحظه بشكل مستمر. أتطلّع إلى أن يكون لكل دولة في العالم دوري ومنتخب سيدات. وهذا أمر جوهري بالنظر لكون الإناث يشكلن 50% من سكان العالم، وهو ما ينطبق على آسيا وكافة أرجاء العالم".

وأضاف إنفانتينو: "يتوجّب علينا رعاية تطوير كرة قدم السيدات، تماماً كالجهود التي نبذلها لتطوير فئة الشباب من خلال إقامة منافسات خاصة بها. فبطولة كأس العالم تحت 17 سنة ستصبح سنوية وبمشاركة عدد أكبر من الفرق بدءاً من عام 2025، وهو ما يُشرِّع الأبواب ويزيد الفرص المتاحة أمامكم جميعاً للمشاركة في إحدى بطولات كأس العالم، وتطوير كرة القدم في دولكم، بينما يوجد في متناول يدنا كل الأدوات لتحقيق ذلك، دون أن يقتصر ذلك على تنظيم البطولات، بل كذلك الاستثمار في التدريب والتطوير".

كما نوّه رئيس الاتحاد الدولي للعبة بقدرة الاتحادات الوطنية على التقدم بطلبات للحصول على دعم FIFA عبر "مخطط تطوير المواهب" الذي يشرف عليه أرسين فينغر، مدير قسم تطوير كرة القدم العالمية بـ FIFA، والذي يوفر خدمات مدربي FIFA وتطبيق منهجية تدريب بغية مساعدة الدول على صقل المواهب الشابة. كما أشار إلى رفع قيمة المنح المالية عبر برنامج FIFA Forward والمتوفرة للاتحادات الوطنية بهدف القيام بمشاريع تطوير كروية، إذ بلغت سبعة أضعاف قيمتها قبل أن يستلم الرئيس إنفانتينو منصبه عام 2016.