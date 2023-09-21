رئيس FIFA ونظيره الأوزبكي يناقشان التحضيرات لكأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024

مباحثات بين جياني إنفانتينو ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف في نيويورك

أصبحت أوزبكستان أول دولة في آسيا الوسطى تنضمّ إلى برنامج Football for Schools من FIFA

تتربع أوزبكستان على عرش كأس آسيا تحت 20 سنة وستستضيف كأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™️

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو برئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف وناقشا النجاحات الكروية التي حققتها البلاد مؤخراً، ومشارَكتها المكثّفة في برامج FIFA، بالإضافة إلى استضافة أوزبكستان لكأس العالم لكرة الصالات FIFA لأول مرة عام 2024. وكان المنتخب الأوزبكي قد فاز بلقب كأس الأمم الآسيوية تحت 20 سنة للمرة الأولى، بينما تألق منتخب تحت 20 سنة في كأس العالم وبلغ الدور ثُمن النهائي حيث خسر أمام المنتخب الإسرائيلي الذي مضى في منافسات البطولة ونال الميدالية البرونزية. تُمثِّل هذه الإنجازات ثمرة استراتيجية تطوير كروي طموحة جعلت من أوزبكستان أول دولة في آسيا الوسطى تنضمّ إلى برنامج Football For Schools وتنخرط بشكل كبير في برنامج FIFA Forward التنموي.

وقال إنفانتينو عن اللقاء "كان من دواعي سروري الالتقاء بفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزاييف، الذي توجّهتُ له بالتهنئة على التقدم الذي حققه هذا البلد الجميل على أرض الملعب، والشكر على الانخراط الاستثنائي لأوزبكستان في برنامج FIFA Forward."

حظيتُ في مايو/أيار الماضي بفرصة زيارة الأكاديمية الكروية الجديدة في طشقند، وستكون المَرافِق الجديدة هناك مصدر فخر، ليس لأوزبكستان فحسب، بل القارة الآسيوية برمتها."

وقد تم تشييد مركز تدريب المنتخب الوطني "دستليك" بفضل تعاون وثيق بين السلطات الكروية الأوزبكية وFIFA من خلال برنامج FIFA Forward.

إلى ذلك، ناقش الرئيسان استضافة أوزبكستان للنسخة العاشرة من كأس العالم لكرة الصالات، التي ستستضيفها أوزبكستان بين 14 سبتمبر/أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأردف رئيس FIFA "أعربتُ للرئيس ميرزاييف عن تطلّعي لحضور كأس العالم لكرة الصالات FIFA العام المقبل، وأنا على ثقة من أنه سيحقق نجاحاً مدوِّياً. كما ستمثِّل هذه فرصة أخرى لتوحيد شعوب المنطقة وجعل أوزبكستان مركزاً كروياً بحق."