جياني إنفانتينو يشيد بملعب تي كيو إل في مدينة سينسيناتي، واحدة من المُدن المستضيفة لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ - "جوهرة حقيقية"

جياني إنفانتينو يزور الملعب الحاصل على الجوائز ضمن جولته في ملاعب كأس العالم للأندية FIFA 2025™

ستستضيف مدينة سينسيناتي أربع مباريات في مرحلة المجموعات خلال البطولة

عمدة مدينة سينسيناتي أفتاب بوريفال يشيد بالتراث الجرماني القوي للمدينة

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو إن ملعب مدينة سينسيناتي، تي كيو إل، أحد الملاعب التي ستستضيف كأس العالم للأندية 2025، هو واحد من أجمل الملاعب التي شاهدها، وذلك خلال مواصلته لجولته في 11 مدينة أمريكية ستستضيف البطولة الرائدة التي تضم 32 فريقًا من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز.

وقال رئيس FIFA في أول زيارة له إلى هذا الملعب في أوهايو: "هذا الملعب هو جوهرة حقيقية". "إنه مذهل كليًا. إنه بالفعل واحد من أجمل ملاعب كرة القدم التي رأيتها. تهانينا عليه. أهنئكم، وأهنئ نادي سينسيناتي لكرة القدم، والمدينة، وكل مَن كان لديه الرؤية والحلم لجعل هذا حقيقة. سمعت أيضًا أنها مدينة بيسبول أو مدينة كرة قدم أمريكية، لكنها واقعيًا مدينة كرة قدم أيضًا."

وأضاف: "سنستضيف هنا بعضًا من أفضل الأندية في العالم... ثقافات مختلفة، بلدان مختلفة، فِرق مختلفة، ولكن سيكون لدينا لاعبين قادمين من جميع أنحاء العالم."

FIFA President Gianni Infantino visits Cincinnati 01:46

سيكون الملعب الحائز على الجوائز مسرحًا لأربع مباريات في دور المجموعات، وستكون من ضِمن الفِرق الزائرة الثنائي الألماني بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، وسالزبورغ من النمسا، وباتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأولسان من كوريا الجنوبية، وماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا، وأوكلاند سيتي من نيوزيلندا – الفريق الأكثر نجاحا في تاريخ دوري أبطال أوقيانوسيا.

ورافق رئيس FIFA مستشار كرة القدم الأول في FIFA يوري دجوركاييف، الفائز بكأس العالم FIFA™ مع فرنسا عام 1998، ومسؤولة كرة القدم جيل إليس، المدربة الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA™ مع الولايات المتحدة في عامي 2015 و2019. وقد رحب كلٌ من رئيس نادي سينسيناتي لكرة القدم والرئيس التنفيذي المشارك جيف بيردينج والمالك المسيطر والرئيس التنفيذي المشارك كارل ليندنر الثالث بالسيد إنفانتينو. كما التقى أيضًا بعمدة مدينة سينسيناتي، أفتاب بوريفال.

وبعد زيارة الملعب، انطلق رئيس FIFA في جولة داخل مرافق التدريب بالنادي والتقى بأعضاء الفريق الأول لسينسيناتي، الذي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

تم افتتاح ملعب تي كيو إل في مايو/أيار 2021، وهو مخصص لكرة القدم واُختير كأفضل ملعب لعام 2022 من قِبل قمة كرة القدم العالمية. كما منحته اليونسكو في العام نفسه جائزة فرساي المرموقة، وهي جائزة عالمية للهندسة المعمارية والتصميم، في فئة الرياضة.

وقال السيد بوريفال، الذي تحدث عن الروابط القوية بين المدينة وألمانيا: "إنه لشرف لي أن أساعد في استعراض مدينتنا الرائعة وملعبنا العالمي، الذي صُوت له مؤخرًا على أنه ملعب كرة القدم رقم واحد في العالم، حيث نستعد لاستضافة بعضًا من أفضل فِرق كرة القدم الاحترافية هنا في مدينة سينسيناتي في يونيو/حزيران".

"كما يعلم الكثير منكم، مدينة ميونيخ في ألمانيا هي مدينتنا الشقيقة. ومع ثاني أكبر مهرجانات أكتوبر في العالم، نشعر بسعادة غامرة بالترحيب بفريقي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند. فريقان يمثلان تراث مدينتنا الجرماني الثمين.

"نحن موجودون بجوار منطقة أوفر ذا رين، التي استقر فيها المهاجرون الألمان لأول مرة، وساعدوا في وضع الأساس لمدينة سينسيناتي، وكل ما أصبحت عليه الآن، مدينة رائعة ومجتمع مترابط."

ذلك وقد قال السيد بيرينج إن هذه كانت اللحظة التي حلم بها منذ تأسيس النادي في عام 2015. حيث قال: "كما تعلمون، عندما أسسنا أنا وكارل (ليندنر الثالث) نادي سينسيناتي لكرة القدم – هذه هي الذكرى السنوية العاشرة لنا هذا العام - كان طموحنا دائمًا، وقد قلنا ذلك من مؤتمرنا الصحفي الافتتاحي، أننا نهدف إلى جلب العالم إلى مدينة سينسيناتي، وأن نكون ممثلين لمدينة سينسيناتي أمام العالم. توفر هذه البطولة فرصة رائعة لنا".

وقال رئيس FIFA إن مدينة سينسيناتي ستستفيد أيضًا من الدعم المخصص للمشاريع الاجتماعية المحلية. حيث قال: "ندرك أيضًا دورنا الاجتماعي كليًا... ولهذا السبب، قررنا التبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي، ربما لبناء بعض الملاعب الصغيرة في مناطق المدينة الأكثر احتياجًا إليها، والقيام ببعض الأنشطة المجتمعية مع الجمعيات المحلية لرسم البسمة على وجوه الأطفال".