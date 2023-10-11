رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم يزور جاني إنفانتينو بمقر FIFA

هذه هي الزيارة الأولى لرئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم بابلو ميلاد إلى مقر FIFA

توجّه جاني إنفانتينو بالشكر إلى ميلاد على دعمه لمشاريع التطوير الكروية التي يقودها FIFA

تطرّق النقاش لسُبل النهوض بالبنية التحتية في هذه الدولة الأمريكية الجنوبية

استقبل رئيس FIFA نظيره بابلو ميلاد رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم في مدينة زيورخ السويسرية. وخلال هذه الزيارة الأولى له إلى مقر FIFA، تطرّق النقاش إلى سُبل النهوض بكرة القدم وتطوير البنية التحتية ومشاريع برنامج FIFA Forward.

من جهته، توجّه رئيس FIFA بالشكر إلى بابلو ميلاد على دعم اتحاده لبرامج التطوير الكروي التي أطلقها FIFA، وعلى الجهود المستمرة في سبيل جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق.

“وقال إنفانتينو في هذا الصدد: "كان من دواعي سروري الاجتماع بأعضاء وفد الاتحاد التشيلي لكرة القدم ومناقشة تطوير كرة القدم على كافة المستويات في هذه الدولة الشغوفة باللعبة". يُذكر أن رئيس الاتحاد الدولي زار تشيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما جال على كافة الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم منذ أن تبوّأ منصب رئيس FIFA عام 2016.

وختم إنفانتينو بالقول: "توجّهتُ بالشكر إلى الرئيس بابلو ميلاد على دعمه لبرامج التطوير المختلفة التي يشرف عليها FIFA والتي تهدف إلى جعل اللعبة الجميلة متاحة أمام الفتيان والفتيات في بلاده".