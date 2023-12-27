بروناي دار السلام تواصل مسيرة التطوير تحت قيادة الرئيس الجديد

رئيس اتحاد بروناي لكرة القدم يستعرض مخططاته التنموية خلال اجتماعه مع رئيس FIFA بمدينة جدة السعودية

إنفانتينو يؤكد أن الرئيس فيصل يوسف "لديه الطاقة والرؤية" اللازمتين للنهوض باللعبة في بلاده

تم الانتهاء من بناء المركز الفني والمدرَّج التابع له في إطار مشروع من تمويل برنامج FIFA Forward

خلال اجتماع عُقد في مدينة جدة السعودية قبل نهائي كأس العالم للأندية FIFA 2023™، اطَّلع رئيس FIFA جياني إنفانتينو على خُطَط السيد فيصل يوسف، رئيس اتحاد بروناي لكرة القدم، ضمن استراتيجيته الرامية إلى لتطوير اللعبة في البلاد.

ونال فيصل يوسف ثلُثي أصوات الانتخابات الرئاسية في المؤتمر العادي لاتحاد بروناي لكرة القدم الذي عُقد يوم السبت 16 ديسمبر/كانون الأول 2023، ليتولى منصبه بينما تشهد البلاد عدداً من التغييرات المهمة في الهياكل والبنى التحتية المتعلقة باللعبة، والتي انطلقت في وقت سابق من هذا العام المشرف على انقضائه.

فقد تم الانتهاء من بناء أول مركز تدريب وطني بميزانية بلغت 3.1 ملايين دولار من تمويل برنامج FIFA Forward، ويتعلق الأمر بمنشأة مجهزة بصالة رياضية مصغرة ومركز طبي وغرفة للأبحاث وقاعة للعروض والمحاضرات، فضلاً عن مدرَّج صغير يُطِلُّ أرضية اللعب ذات العشب الاصطناعي والمموَّلة من FIFA، حيث يمكن استخدامها كملعب لمنافسات كرة القدم، بينما سيكون مركز التدريب الوطني بمثابة منشأة لتطوير أبرز المواهب الكروية في بروناي دار السلام.

ويُعد المركز الفني جزءًا لا يتجزأ من الرؤية الوطنية 2035، والتي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل في البلاد ودعم بناء القدرات للنهوض بالمواهب المحلية ومواصلة تطوير البنية التحتية المحلية لتحسين مستوى مشاركة بروناي دار السلام في منافسات كرة القدم الإقليمية والقارية والدولية.

وستكون هذه المنشأة متاحة للمدارس وفرق الشباب بما يتماشى مع رؤية الرئيس المنتخب حديثاً، والمتمثلة في تطوير كرة القدم على مستوى البراعم وفرق الشباب التي تمارس على مستوى النخبة، إذ سيتيح العشب الاصطناعي إمكانية إجراء حصص تدريبية متعددة دون التأثير سلباً على أرضية اللعب.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية أفضت أيضاً إلى اختيار أربع سيدات للمرة الأولى ضمن اللجنة التنفيذية لاتحاد بروناي لكرة القدم، علماً أن رئيس FIFA ثمَّن التقدم المُحرز في السلطنة داخل الملعب وخارجه،والذي من المتوقع أن يتواصل في ظل ولاية الرئيس الجديد للاتحاد الوطني للعبة، وهو الذي سبق له أن تألق بقميص منتخب بروناي عندما كان لاعباً دولياً.

وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بالرئيس فيصل يوسف، الذي يستلم مشعل قيادة اتحاد بروناي لكرة القدم بينما تشهد اللعبة نقلة نوعية في بلاده، كما لا يفوتني أن أنوه بانتخاب سيدات للمرة الأولى ضمن أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني لكرة القدم، في خطوة مهمة أخرى للعبة الجميلة في بروناي دار السلام، بما يتماشى مع رؤية FIFA المتمثلة في زيادة تمثيل المرأة في الأدوار القيادية. وإذ أعلم أن الرئيس يوسف لديه الطاقة والرؤية اللازمتين لمواصلة دفع عجلة كرة القدم إلى الأمام، فإن FIFA سيواصل دعم كافة الجهات الفاعلة المعنية في هذا البلد لتحقيق كل الأحلام المتعلقة بكرة القدم".

يُذكر أن بروناي دار السلام تحتل حالياً المرتبة 194على جدول التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola، علماً أن تركيز البلاد في الوقت الحالي ينصب بشكل خاص على العمل من أجل إعداد الظروف لمستقبل أكثر إشراقاً، حيث شهدت الساحة الكروية المحلية إنشاء دوريات لفئتي تحت 15 وتحت 18 سنة في وقت سابق من هذا العام.