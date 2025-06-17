جياني إنفانتينو يتعهّد بدعم FIFA لخطط تطوير اتحاد كرة القدم في جزر العذراء الأمريكية

التقى رئيس FIFA مع رئيس اتحاد كرة القدم في جزر العذراء الأمريكية يوانس ووردي بعد القمة التنفيذية لكرة القدم FIFA التي تُقام في مدينة ميامي الأمريكية

استخدم الاتحاد الوطني للعبة تمويل برنامج FIFA Forward لبناء مركزه الفني عام 2019

يوانس ووردي: "إننا ممتنون لكوننا في هذه المنظمة، وأن الفرصة سانحة لنا لاستخدام هذه الأموال لمساعدتنا في تطوير اللعبة على المدى الطويل"

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو مع نظيره رئيس اتحاد كرة القدم في جزر العذراء الأمريكية يوانس ووردي، وتعهّد باستمرار دعم الدولة الكاريبية في جهودها لتطوير كرة القدم في فئة البراعم.

وكان السيد ووردي من بين ممثلي عدة اتحادات وطنية لكرة القدم أجروا لقاءات ثنائية مع إنفانتينو في مدينة ميامي الأمريكية بعد أولى القمم التنفيذية الثلاث لكرة القدم FIFA 2025 التي تُقام خلال كأس العالم للأندية 2025 FIFA™. وقد وصف إنفانتينو الاجتماع بأنه "مثمر وإيجابي." أما ووردي، فقال من جانبه: "كنا محظوظين للغاية بأن نحظى بفرصة الالتقاء برئيس FIFA. ساد جو غير رسمي في اللقاء. وكان (الرئيس) منفتحاً، وهو ما سمح لي بمناقشة جملة من الأمور التي تهمنا." وكان في طليعة ذلك مسألة التطوير على المدى الطويل."

يُذكر أن اتحاد كرة القدم في جزر العذراء الأمريكية انضمّ إلى FIFA وخاض مباراته الدولية الأولى عام 1998. ولا تزال كرة القدم في هذه الدولة - التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 ألف نسمة فقط - قيد التطور، وهو ما يُشكل بيئة مناسبة لبرنامج FIFA Forward، الذي قدّم عام 2019 تمويلاً لبناء المركز الفني للاتحاد الوطني للعبة في جزيرة سانت كروا، وهو ما يشمل أرضية لعب ومدرجات تتسع لإجمالي 1200 متفرّج. وقد أصبح هذا المركز مقراً للمنتخبات الوطنية في البلاد. وقال ووردي، الذي خاض مباراتين مع منتخب جزر العذراء الأمريكية مرتين عام 2000: "بفضل كل ذلك الدعم الذي نحصل عليه من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم ومن FIFA، أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح لتطوير كرة القدم. وأبرز الإنجازات [التي تطرّقنا إليها في الاجتماع] كان تنظيم دوري لفئتي تحت 10 سنوات وتحت 13 سنة للمرة الأولى...كما أطلقنا دوري للسيدات، وهو أمر غير مسبوق." من جهته، أشار إنفانتينو إلى أن الاجتماع تطرّق لكافة جوانب كرة القدم، بدءاً من فئة الشباب ومروراً بكرة القدم للسيدات وإمكانية تنافس منتخب جزر العذراء الأمريكية في سلسلة FIFA 2026™ والتي تشمل تنظيم مباريات ودية رفيعة المستوى خلال فترة المباريات الدولية في شهر مارس/آذار.