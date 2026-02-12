منغوليا تُكرِّم رئيس FIFA بميدالية الصداقة المرموقة

التقى جياني إنفانتينو بوفد من اتحاد منغوليا لكرة القدم في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية

تكريم رئيس FIFA بأرفع وسام شرفي من منغوليا لشخص لا يحمل جنسية هذا البلد

ركّزت النقاشات على التعاون للنهوض بكرة القدم في البلاد

رحَّب رئيس FIFA بوفد رفيع المستوى من اتحاد منغوليا لكرة القدم في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية، حيث تم تكريم جياني إنفانتينو بأرفع وسام شرفي لشخص لا يحمل جنسية البلاد، وهو ميدالية الصداقة.

تُشكِّل هذه الميدالية رمزاً للصلة القوية والمتوسِّعة التي تربط بين الهيئة الناظمة لكرة القدم الدولية وكرة القدم المنغولية. وفي هذه المناسبة أعرب إنفانتينو عن تقديره العميق لهذه المبادرة المؤثِّرة التي قام بها الوفد الزائر الذي تقدَّمته سعادة سفيرة منغوليا لدى الاتحاد السويسري دافاسورين جيريلما، ورئيس اتحاد منغوليا لكرة القدم أناندبازار تسوغت-أوتشير.

وبمناسبة هذه الزيارة والتكريم، قال رئيس FIFA "شرفٌ عظيمٌ لي أن أُكرَّم بأرفع وسام تمنحه منغوليا لشخص من غير مواطنيها، ألا وهو ميدالية الصداقة. بفضل تضافر جهودنا، ندعم طموحات منغوليا في النهوض باللعبة وتمكين النساء والشباب، والتطلُّع لتحقيق نقلات نوعية خلال السنوات المقبلة."

ناقش الوفد خلال اللقاء الأثر الذي يتركه برنامج FIFA Forward على البنية التحتية لمنغوليا، ولا سيما التحديثات التي شهدها مركز تدريب المنتخبات، والتي شملت استحداث قبة لتغطية الملعب وحمايته من الظروف الجوية القاسية، وتجديد أرضية اللعب الصديقة للبيئة، ومدّ أرضيات عشب اصطناعي جديدة، وتركيب أضواء كاشفة.

كما حظيت مسألة تمكين النساء في اللعبة بالأولوية، وذلك إثر تعيين أوينشيميغ سورنخور كأمينة عامة للاتحاد المنغولي لكرة القدم، إذ أكدت تسخير خبرتها في مجال الصيرفة والقطاع المالي لتوسيع مستوى إتاحة اللعبة أمام السيدات.

كما وضع اتحاد منغوليا لكرة القدم هدفاً طموحاً يتمثَّل ببلوغ تصنيف أفضل مئة دولة على لائحة تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال، وذلك من خلال تحقيق أكبر استفادة من مخطط FIFA لتطوير المواهب، والذي يشمل مشروع أكاديمية للنخبة يلتحق فيها 240 لاعباً، بالإضافة إلى 14 مدرباً حاصلاً على شهادة تدريب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من الفئة "أ".