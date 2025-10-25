"مكان للسعادة": رئيس FIFA يفتتح ملعب FIFA Arena المصغر ويلتقي رئيس وزراء ماليزيا

رئيس الوزراء ياب داتو سيري أنور بن إبراهيم يناقش تطور كرة القدم مع رئيس FIFA

السيد إنفانتينو يشكر الحكومة الماليزية واتحاد ماليزيا لكرة القدم على الدعم

FIFA يدعم أيضًا بناء مركز تدريب وطني متطور في ماليز

زار رئيس FIFA جياني إنفانتينو ماليزيا، حيث التقى برئيس الوزراء ياب داتو سيري أنور بن إبراهيم وافتتح ملعب FIFA Arena المصغر في العاصمة كوالالمبور.

وخلال الاجتماع مع رئيس الوزراء، ناقش الزعيمان تطوير كرة القدم في البلاد واستكشفا فُرص التعاون لضمان استمرار كرة القدم في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع وإلهام الأطفال. كما شاركت في المناقشات وزيرة الرياضة والشباب الماليزية، ي.ب. هانا يوه، والرئيس الفخري لاتحاد ماليزيا لكرة القدم (FAM) وعضو مجلس FIFA، تان سري داتو الحاج حامدين حاج محمد أمين .

FIFA President inaugurates FIFA Arena and meets Prime Minister of Malaysia 02:26

وبعدها بفترة وجيزة، تم افتتاح ملعب FIFA Arena المصغر، وهو الأول الذي يحضر رئيس FIFA افتتاحه في آسيا. هذا ويتكون المشروع من ملعبين مصغرين تم تركيبهما في مدرستين بمنطقة كوالالمبور، وسيستفيد منهما حوالي 1,300 طالب بشكل مباشر.وسوف يستفيد 4,500 طالب آخر بشكل غير مباشر من خلال المباريات بين المدارس وبرامج التنمية الشعبية وأنشطة كرة القدم المجتمعية.

كما أكد السيد إنفانتينو أيضًا على أهمية الدعم الحكومي لمثل هذه المشاريع، وقال: "سيكون لدى الأطفال أكثر من مجرد مكان للتعليم فقط، سيكون أيضًا مكان للاستمتاع والسعادة والمرح وقضاء الوقت في بيئة آمنة ومأمونة". "إلى جميع ممثلي كرة القدم الماليزية هنا، وإلى الحكومة، أشكركم على دعمكم. القطاع الخاص والقطاع العام، وكل من يتكاتف لمنح الفرص والأمل والابتسامة لهؤلاء الفتيات والفتيان في ماليزيا، وجنوب شرق آسيا، وأخيرًا، للعالم أجمع."

هذا وقد أُطلِقت مبادرة FIFA Arena في وقت سابق من هذا العام، وتمثل متابعةً لتعهد قطعه رئيس FIFA في القمة الدولية للرياضة من أجل التنمية المستدامة في باريس في يوليو/تموز 2024. ويجري الآن تطبيق هذه المبادرة في جميع أنحاء العالم بهدف إنشاء ما لا يقل عن 1,000 ملعب مصغر جديد، لدعم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية أو الريفية المحرومة تحديدًا، بحلول موعد كونغرس FIFA في عام 2031.

وشكرت السيدة هانا يوه رئيس FIFA على مشاريع FIFA Arena، قائلةً إنها "تجلب الأمل والفرصة للأطفال في جميع أنحاء العالم".

وأكدت قائلة: "إن إطلاق ملعب FIFA Arena هو علامة فارقة مهمة لكرة القدم الماليزية، وذلك للاعبي كرة القدم الشباب لدينا خاصةً"."أثق أن ملعب FIFA Arena المصغر هذا لن يعمل على تعزيز مشاركة كرة القدم بين شبابنا فقط، بل سيتوافق أيضًا مع مهمتنا للارتقاء بكرة القدم الماليزية إلى مستويات أعلى."

هذا ويدعم FIFA أيضًا إنشاء مركز تدريب وطني متطور في بوتراجايا بتمويل من برنامج FIFA Forward.

رئيس FIFA يفتتح "FIFA أرينا" ويلتقي رئيس وزراء ماليزيا Previous 01 / 10 Prime Minister of Malaysia H.E Anwar Ibrahim, FIFA President Gianni Infantino and FIFA Council Member Tan Sri Dato' Haji Hamidin Haji Mohd Amin 02 / 10 FIFA President Gianni Infantino shakes hands with Football Association of Malaysia (FAM) Honorary President and FIFA Council Member Tan Sri Dato' Haji Hamidin Haji Mohd Amin 03 / 10 FIFA President Gianni Infantino talks to Football Association of Malaysia (FAM) Honorary President and FIFA Council Member Tan Sri Dato' Haji Hamidin Haji Mohd Amin 04 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks at the inauguration of the FIFA Arena at Sekolah Kebangsaan Sri Kelana 05 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo at the inauguration of the FIFA Arena at Sekolah Kebangsaan Sri Kelana 06 / 10 FIFA President Visits Malaysia 07 / 10 FIFA President Gianni Infantino attends the inauguration of the FIFA Arena at Sekolah Kebangsaan Sri Kelana 08 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks at the inauguration of the FIFA Arena at Sekolah Kebangsaan Sri Kelana 09 / 10 FIFA President Gianni Infantino greets children at the inauguration of the FIFA Arena at Sekolah Kebangsaan Sri Kelana 10 / 10 FIFA President Gianni Infantino presents a pennant to Football Association of Malaysia (FAM) Honorary President and FIFA Council Member Tan Sri Dato' Haji Hamidin Haji Mohd Amin Next

وقال الحاج حامدين حاج محمد أمين، الرئيس الفخري لاتحاد ماليزيا لكرة القدم: "لعب الرئيس جياني دورًا فعالًا في دعم كرة القدم الماليزية ... من خلال دعم العديد من مبادرات التطوير على مدى الأعوام الـ 11الماضية".