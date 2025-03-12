مستقبل كرة القدم التونسية في دائرة التركيز، مع اجتماع جياني إنفانتينو برئيس الاتحاد الجديد

لقاء جمع بين رئيس FIFA ورئيس الاتحاد التونسي المنتخب حديثاً، معز الناصري، على أرض القاهرة، مصر

تألق لافت للفرق التونسية في عالم كرة القدم للرجال والنساء

يسهم كل من برنامج FIFA لتنمية المواهب وبرنامج FIFA Forward في مساعدة الاتحاد التونسي لكرة القدم "لإرساء قاعدة متينة تكفل نجاحاً مستداماً"

أكد رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، خلال حديثه إلى رئيس الاتحاد التونسي المنتخب حديثاً، معز الناصري، على هامش المؤتمر الاستثنائي الرابع عشر للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة بمصر، أن كرة القدم التونسية "ترسي قاعدة متينة تكفل نجاحاً مستداماً".

انضم الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى برنامج FIFA لتنمية المواهب عام 2023، مستفيداً من التمويل لدعم أكاديميات الفتيات والمنتخبات الوطنية وبرامج تطوير المواهب المتميزة. في عام 2024، حصل الاتحاد على دعم إضافي قدره 250,000 دولار لتعزيز آليات رصد أداء اللاعبين وتحسين إدارة مشاريع برنامج تنمية المواهب، ضماناً لاستمرار التنفيذ بجودة عالية.

ساهم برنامج FIFA Forward بصورة كبيرة في تغطية التكاليف التشغيلية للاتحاد التونسي لكرة القدم، إلى جانب النفقات التي تكبدتها المنتخبات الوطنية التونسية منذ انطلاق البرنامج عام 2016. ساهم البرنامج أيضاً في تمويل إنشاء مساكن خاصة بالمنتخبات الوطنية ضمن منشأة الأداء المتميزة التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، بالإضافة إلى مركز طبي رياضي، ما أتاح لأبرز لاعبي البلاد بيئة مثالية للتحضير الأمثل للمباريات.

“صرّح رئيس FIFA، الذي كان برفقته كل من الأمين العام لـ FIFA، ماتياس جرافستروم، وجيلسون فرنانديز، نائب رئيس الاتحادات الأعضاء والمدير الإقليمي لأفريقيا في FIFA، قائلاً: "لقد سُررت بلقاء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم المنتخب حديثاً، معز الناصري، ومباركته على توليه المنصب، والتواصل مع نائب رئيس الاتحاد، حسين جناية، خلال الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة عشرة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

"لطالما كانت تونس منبعاً خصباً للمواهب الكروية، ومع مساعدة برنامج FIFA Forward وبرنامج تنمية المواهب، يسعى الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى إرساء قاعدة متينة تكفل نجاحاً مستداماً. بينما يمضي المنتخب الوطني للرجال بثبات في تصفيات كأس العالم FIFA للمرة الثالثة على التوالي، يستعد نادي الترجي الرياضي التونسي لتمثيل هذه الأمة الشغوفة بكرة القدم في الولايات المتحدة هذا العام خلال كأس العالم للأندية FIFA 2025. أؤكد لجميع أفراد الاتحاد أن FIFA تقف داعمةً بكل قوتها لتطوير كرة القدم في تونس."

دولة تفيض بشغف لا ينضب تجاه كرة القدم، وجماهيرها تتقد حماساً لمتابعة الأداء الرائع الذي تقدمه الفرق. يتصدر منتخب تونس للرجال مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026، مؤمّناً بذلك فرصة ذهبية للوصول إلى النهائيات العالمية للمرة الثالثة على التوالي في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة العام المقبل، والسابعة في تاريخه.

يستعد كل من منتخبي الرجال والسيدات لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية في غضون الأشهر الاثني عشر المقبلة، بينما لا يزال منتخبا الرجال تحت 17 عاماً والسيدات تحت 20 عاماً في مضمار المنافسة للتأهل إلى البطولات العالمية التي تنظمها FIFA لفئاتهم العمرية.

يدرك الاتحاد أهمية تحقيق تطور مستمر خارج الملعب وداخله في جميع أرجاء تونس.

وأوضح الرئيس معز الناصري، في أعقاب لقائه بالسيد إنفانتينو، قائلاً: "يرتكز برنامجنا على تجديد روح كرة القدم من خلال تحديث الإدارة وتطوير الاتحاد ورعاية الشباب، إلى جانب إحياء كرة القدم النسائية والشاطئية وكرة القدم داخل الصالات. فهذا هو جوهر برنامجنا التنموي، ولا سيّما أكاديميات الشباب، وستشهدون مشاريع ستأخذ بأيدينا نحو إنجازات في غضون العام المقبل.