جياني إنفانتينو يزور "قلب" كأس العالم FIFA 2026™

زار رئيس FIFA مركز عمليات البطولة في ميامي قبيل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™

يُعد مركز عمليات البطولة بمثابة محور التنسيق المركزي لكافة العمليات التشغيلية على مستوى البطولة، والتي تمتد عبر 16 مدينة مستضيفة وأكثر من 500 موقع رسمي

مركز قيادة ذكي جديد (ICC)، مُطوَر بالتعاون مع Lenovo، الشريك التقني الرسمي لـ FIFA، يدمج البيانات الحية عبر جميع القطاعات التشغيلية في منصة واحدة

زار رئيس FIFA جياني إنفانتينو مركز عمليات بطولة كأس العالم FIFA 2026™ في ميامي قبل أسبوع من بدء البطولة، والتقى بالموظفين المسؤولين عن تنسيق العمليات المعقدة في أعظم حدث على هذا الكوكب.

وخلال جولته، أشاد السيد إنفانتينو بالعمل الجاري بالفعل ووصف المركز عالي التقنية بأنه أساسي من أجل نجاح البطولة. وعلى الرغم من أنه يُعرف غالبًا باسم "غرفة المحركات" لكأس العالم FIFA 2026، إلا أن رئيس FIFA اقترح لقبًا آخر لهذه العملية.

وقال رئيس FIFA: "أفضل أن أسميه قلب كأس العالم FIFA 2026." "أنتم حقاً في صميم هذا الحدث، في قلب كأس العالم FIFA 2026. أنتم المسؤولون عن تنسيق كل شيء، والتأكد أن كل شيء يعمل بسلاسة ويسر وبشكل مثالي."

هذا ويُعد مركز عمليات البطولة محور التنسيق الرئيسي لجميع عمليات كأس العالم FIFA 2026™. وهو بمثابة نقطة الاتصال بين قيادة FIFA والمُدن المستضيفة الـ 16 وأكثر من 600 موقع رسمي في جميع أنحاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مع نشر حوالي 5,000 من القوى العاملة التابعة لـ FIFA في جميع أنحاء منطقة البطولة.

يتمثل الغرض الأساسي لمركز عمليات البطولة في ضمان الاتساق والتماسك عبر كامل العملية التي تتسم بأنها لا مركزية بطبيعتها. يضم هذا المركز ممثلين من جميع القطاعات التشغيلية – بما في ذلك العمليات والاتصالات والتجارة وإصدار التذاكر والأمن والتكنولوجيا – في مكان واحد، مما يتيح اتخاذ قرارات سريعة ومباشرة في الوقت المناسب عند ظهور مشاكل حرجة. يجمع النظام المعلومات ويوزعها على مستوى البطولة، ويتتبع الحوادث ويحلها، ويصعّد المخاطر إلى القيادة العليا، ويعمل كطبقة دعم مركزية للقرارات فوق مستوى مكان إقامة البطولة.

داخل مركز عمليات بطولة كأس العالم FIFA 2026™ 02:33

وقد صُمِم تخطيط مركز عمليات البطولة بشكل استراتيجي، لدعم القطاعات التشغيلية للعمل بشكل تعاوني وفعال، بحيث يجلس ممثلو خدمات المنتخبات وإدارة المنافسة والعمليات الإعلامية معًا، مما يمكنهم من دعم جميع المعنيين بسلاسة أكبر.

وعلى جدران مركز عمليات البطولة توجد شاشات عملاقة تعرض معلومات مثل توقعات الطقس وحركة سفر المنتخبات المتنافسة والأحداث الرئيسية في التقويم وموجزات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن الحفاظ على منظور مركزي لعمليات البطولة. كما تتم مراقبة مواقع القوى العاملة المعتمدة للبطولة، ومندوبي المنتخبات ومسؤولي المباريات والضيوف، مما يضمن رؤية فورية حية لأماكن تواجد الأشخاص.

هذا وأقر السيد إنفانتينو بحجم العملية وتعقيدها، حيث يعمل موظفو FIFA عبر منطقة واسعة، وحث موظفي مركز عمليات البطولة على التعامل مع مسؤولياتهم بعقلية تركز على الإنسان وتسعى إلى إيجاد الحلول – وهي قيم وصفها بأنها ضرورية لإقامة بطولة تكون مفتوحة ومرحبة بالجماهير والزوار من جميع أنحاء العالم.

وقال: "تعاملوا مع كل ما تقابلونه مستخدمين قلوبكم وعقولكم وعقليات موجهة نحو الخدمة وموجهة نحو الحلول."

وأوضح هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم FIFA 2026™، والذي يقود مركز عمليات البطولة، أن المنشأة تعمل كمركز عصبي للبطولة بأكملها، مما يتيح التنسيق السريع عبر جميع القطاعات التشغيلية ويضمن اتساق التجربة بغض النظر عن الموقع.

وقال: "الميزة الرئيسية هي وجود الناس في مكان واحد." "وبالتالي، يتواجد في مكان واحد كل مَن هو معني، وكل مَن هو صانع للقرار، وكل مَن يحتاج إلى جمع المعلومات والتنسيق بين مختلف القطاعات التشغيلية. وإذا كان عليكم اتخاذ قرارات عاجلة، فهذا أمر بالغ الأهمية.

"يمكنكم إجراء مكالمة (فيديو)، لكن الأمر ليس نفسه، كما نعلم جميعًا. لذا، يمكن للجميع التجمع معًا، فإذا واجهنا أزمة في مكان ما، يمكن للأفراد الاجتماع واتخاذ قرارات سريعة. وبالتالي، يتعلق الأمر في الأساس بتواجد الجميع هنا، وتوفير المعلومات الصحيحة في مكان واحد أيضًا."

ويُعد مركز القيادة الذكي (ICC) أحد الابتكارات الرئيسية لكأس العالم FIFA 2026™، والذي تم تطويره بالشراكة مع Lenovo، الشريك التقني الرسمي لـ FIFA. حيث يدمج مركز القيادة الذكي البيانات من عدد كبير القطاعات التشغيلية في منصة واحدة – قمرة قيادة البطولة – والتي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف والشاشات الكبيرة التي تصطف على جدران مركز عمليات البطولة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم FIFA 2026: "ما قمنا به هنا في مركز عمليات البطولة هو أننا، بالتعاون مع زملائنا في Lenovo، الذين كان لهم دور فعال في إنجاح هذا الأمر، أنشأنا أنظمة معلومات تسحب البيانات من جميع أنواع المصادر. لكل قطاع تشغيلي قواعد بياناته الخاصة وأنظمته الخاصة. في الماضي، لم تكن هذه الأنظمة متصلة تلقائيًا، (ولكن) دُمِجت العديد من هذه الأنظمة الآن فيما نسميه "قمرة قيادة البطولة".

وبالنظر إلى الأسابيع المقبلة، حدد السيد شيرجي الأهداف التي يأمل أن يحققها مركز عمليات البطولة على مدار فترة المنافسة.

حيث قال: "هدف مركز عمليات البطولة واضح. وهو في الحقيقة جعل العملية أكثر تكاملًا وسلاسة عبر جميع مواقعنا الرسمية البالغ عددها 600 موقعٍ في البلدان الثلاثة، والقدرة على التنسيق واتخاذ القرارات الصحيحة. هذا هو هدف مركز عمليات البطولة، وإذا استطعنا تحقيق ذلك، فمن الواضح أنه سيكون نجاحًا كبيرًا."

تنطلق بطولة كأس العالم FIFA 2026™ يوم الخميس 11 يونيو/حزيران في مدينة مكسيكو، حيث ستقام 104 مباراة في 16 مدينة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، وتتوج بالمباراة النهائية في نيويورك/نيوجيرسي يوم الأحد 19 يوليو/تموز.