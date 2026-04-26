رئيس FIFA ، جياني إنفانتينو، يلقي كلمة التخرج في كلية ميامي ديد

رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، يهنئ الخريجين الجدد من كلية ميامي ديد

حث الطلاب حديثي التخرج على العمل الجاد، والتحلي بالمرونة والإيجابية.

قال السيد إنفانتينو: "أنتم تجسدون بالضبط ما يجب أن يكون عليه عالمنا: عالم موحد، عالم مسالم، عالم يجتمع فيه الناس في فرح وشغف".

حظي رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، بشرف إلقاء كلمة التخرج مع احتفال طلاب كلية ميامي ديد (MDC) بتخرجهم من الكلية التي تتمتع بشراكة مثمرة مع الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.

هذا وتُعد كلية ميامي ديد واحدة من أكثر مؤسسات التعليم العالي تنوعًا في الولايات المتحدة، حيث يمثل خريجو هذا العام 116 دولة مختلفة ويتحدثون 23 لغة أصلية مختلفة.

وأشار السيد إنفانتينو إلى أوجه التشابه بين الهيكل العالمي للاتحاد والطابع متعدد الجنسيات للمؤسسة.

“وقال: "في الواقع، لدى FIFA أعضاء أكثر من الأمم المتحدة – هناك 211 دولة عضو في FIFA، وعندما أكون هنا معكم في (كلية ميامي ديد)، أشعر بنفس الوحدة. نحن نجمع العالم معاً. FIFA يفعل ذلك، و(كلية ميامي ديد) تفعل ذلك، وكرة القدم تفعل ذلك". "أنتم تجسدون بالضبط ما يجب أن يكون عليه عالمنا. عالم موحد، عالم مسالم، عالم يجتمع فيه الناس في فرح وشغف."

وقد سار رئيس FIFA على خطى العديد من المتحدثين البارزين في حفلات تخرج كلية ميامي ديد، بمن فيهم الرؤساء السابقون باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش.

وفي روح الحدث الذي أقيم في ملعب لون ديبوت بارك، موطن فريق ميامي مارلينز للبيسبول في الدوري الرئيسي، حث السيد إنفانتينو خريجي "دفعة 2026"، وهم جزء من مجموعة أوسع تضم 15342 خريجًا حصلوا على درجاتهم العلمية هذا العام، على السعي خلف أحلامهم.

وقال: "رسالتي لك جميعاً هي بالضبط ما يلي: اعملوا بجد دائماً". "كونوا مرنين دائمًا. كونوا إيجابيين دائماً. كونوا صادقين. كونوا معاونين. كونوا سعداء. لأننا يجب أن نكون سعداء، لأن المنتخب الذي يربح كأس العالم (FIFA) يربحه مرة كل أربع سنوات. أنتم تربحون اليوم، ويمكنكم الفوز كل يوم من الآن فصاعدًا بأفعالكم، وبأنشطتكم، وبالابتسامة التي يمكنكم منحها لكل فتاة وكل فتى، ولكل رجل وكل امرأة.

"لديكم نوادي معجبيكم، ومشجعوكم. إنهم يؤمنون بكم. ويفخرون بكم. ويحبونكم."

هذا وتشتهر كلية ميامي ديد بأنها مؤسسة توفر فرصًا تعليمية ومهنية للعائلات المهاجرة، وقال السيد إنفانتينو، الذي هو نفسه ابن أبوين إيطاليين انتقلا إلى سويسرا، إنهم يستطيعون استلهام العزيمة من تصميمه على عدم قبول الانتكاسات.

وقال رئيس FIFA إنه تقدم للحصول على وظيفة في كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وFIFA، وتلقى خطابات رفض في بداية حياته المهنية، قبل أن يصل في النهاية إلى قمة كلتا المنظمتين.

وأضاف: "كان والداي يعملان بجد، وقد قالا لي دائماً أن أعمل بجد، وأن أكون مرناً وإيجابياً على الدوام. إذا فعلتم ذلك، فيمكنكم تحقيق كل ما تريدونه في حياتكم". "كل شيء. لستم مستحقين لشيء، ولكن بإمكانكم بلوغ كل شيء ويمكنكم فعل ذلك إذا كنتم تؤمنون بأنفسكم، وإذا طاردتم أحلامكم، وبالطبع، أكرر، إذا عملتم بجد، وإذا كنتم مرنين، وإذا كنتم دائمًا إيجابيين."

هذا وتُعطي الشراكة بين FIFA وكلية ميامي ديد الأولوية للنمو الأكاديمي والمهني من خلال برنامج تدريب داخلي قوي لكأس العالم FIFA 2026™.