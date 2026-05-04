كتاب الذكرى السنوية العاشرة يلقي نظرة من وراء الكواليس على جياني إنفانتينو رئيسًا لـ FIFA

ويقول السيد إنفانتينو في مقدمته: "لم أغفل قط هدفنا الرئيسي: المساهمة في نمو كرة القدم عالميًا وتحسين ظروف اللاعبين في جميع الدول والمناطق الـ 211 ​​المنتسبة إلى FIFA". يتناول الكتاب، في فصوله المختلفة، بالتفصيل كيف ضمن FIFA، بقيادة السيد إنفانتينو، إعادة توزيع الإيرادات لدعم تطوير كرة القدم عالميًا، وكيف شهدت كرة القدم النسائية نموًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الماضية. ويروي الكتاب تجاربه في السفر حول العالم لزيارة العديد من الاتحادات الأعضاء، ورحلة FIFA من الفساد إلى الشفافية، ودور غرفة المقاصة في دعم الأندية الصغيرة من خلال تعويضات التدريب. كما يشرح الكتاب أهمية أساطير FIFA، ويتضمن فصولًا عن مكافحة العنصرية ونجاح كأس العالم FIFA™ ، و كأس العالم للسيدات FIFA™ ، و كأس العالم للأندية FIFA™ التي أُطلقت حديثًا بمشاركة 32 فريقًا، والتي بشّرت بعصر جديد لكرة القدم للأندية عندما أُقيمت لأول مرة عام 2025 في الولايات المتحدة.

يقول رئيس FIFA: "هذه ليست نجاحات شخصية" نشر FIFA كتابًا يكشف خبايا الأمور ويروي قصصًا مميزة من السنوات العشر الأولى لجياني إنفانتينو كرئيسٍ له . الكتاب حافلٌ بالحكايات، بدءًا من الاجتماعات المتوترة التي أفضت إلى السماح للنساء بالمشاركة في مباراة احترافية في إيران، وصولًا إلى ذلك اليوم الذي تحوّلت فيه مباراة ودية في بوليفيا إلى حدثٍ درامي. الكتاب من تأليف الصحفي الإيطالي أليساندرو ألسياتو، مؤلف سير أندريا بيرلو وكارلو أنشيلوتي وغيرهما، وهو عبارة عن سردٍ شيّق لكيفية إحداث السيد إنفانتينو نقلةً نوعية في FIFA منذ انتخابه في 26 فبراير 2016 في زيورخ، سويسرا. وقد وُزّع الكتاب على أعضاء مجلس FIFA ورؤساء الاتحادات الأعضاء الذين حضرو كونغرس FIFA السادس والسبعين في فانكوفر في 30 أبريل.

“وأضاف رئيس FIFA "هذه ليست نجاحات شخصية، بل نجاحات حققناها معًا. شكرًا للاتحادات القارية ورؤسائها: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم،" "شكرًا للاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحادًا وقادتها، الذين يجسدون روح FIFA وقلبها النابض. شكرًا للبطولات والأندية واللاعبين - رجالًا ونساءً - على مساهماتهم القيّمة". "شكرًا لأساطير FIFA الذين جعلونا نعشق هذه الرياضة الرائعة. بفضل شغفهم، قلوبنا دائمًا تنبض بالحياة". "شكرًا لجميع شركائنا، من الرعاة إلى القنوات الناقلة، على استمرار ثقتهم بنا. عندما وصلت قبل 10 سنوات، لم يكن أحد مستعدًا للاستثمار". "شكرًا للجماهير في جميع أنحاء العالم الذين ينتمون إلى هذا المجتمع الذي أتشرف بالانتماء إليه. أنتم القوة الدافعة وراء جميع مبادراتنا". "شكرًا للأشخاص الذين يُحدثون فرقًا حقيقيًا من خلال مشاركة أفكارهم." الكتاب متوفر على الرابط أدناه: