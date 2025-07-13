بحسب جياني إنفانتينو، كأس العالم للأندية FIFA 2025™ يبشّر "بالعصر الذهبي لكرة قدم الأندية"

قال جياني إنفانتينو إنّ كأس العالم للأندية FIFA 2025™ حقّق "نجاحاً كبيراً"

يشارك في المباراة النهائية التي تجمع تشيلسي وباريس سان جيرمان لاعبون من خمس قارّات

أشاد رئيس FIFA بالمشجعين "المذهلين" وشكر مجتمع كرة القدم على الدعم

صرّح رئيس FIFA جياني إنفانتينو في حديث إلى الصحافة بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية عشيّة انطلاق المباراة النهائية التي تجمع نادي تشيلسي بنادي باريس سان جيرمان، أنّ كأس العالم للأندية FIFA 2025™ شكّل نقطة انطلاق العصر الذهبي لكرة قدم الأندية. وأضاف السيد إنفانتينو أنّه على الرغم من أنّ المباراة تجمع ناديين أوروبيين، سيشارك فيها لاعبون من القارات الخمس في ملعب ميتلايف.

وقد أعلن في خطاب في حفل أقيم في برج ترمب: "لقد بدأ العصر الذهبي لكرة قدم الأندية، ويمكننا بالفعل أن نقول إنّ هذه النسخة من كأس العالم للأندية FIFA حقّقت نجاحاً بارزاً جداً على جميع الأصعدة".

"لقد سمعنا في البداية، منذ بعض الوقت، بل منذ بضعة أشهر، بل منذ بضعة أسابيع، ”حسنًا، لن يحدث ذلك أبدًا“. حسنًا، لقد حدث بالفعل، وحدث ذلك بنجاح". "سمعنا، ’لن يأتي أحد إلى المباريات‘ وكان لدينا، مع المباراة النهائية غداً، ما يقرب من مليونين ونصف المليون متفرج في الملاعب. أي حوالي 40,000 متفرج في كل مباراة. لا يوجد أي دوري في العالم، باستثناء الدوري الإنجليزي الممتاز في إنجلترا [الذي] يبلغ متوسط حضوره 40 ألف متفرجاً. "أخبرونا أنّ أحداً لن يبثّ هذه البطولة. لقد أبرمنا عقداً لا مثيل له مع DAZN يسمح ببثّ كلّ ثانية من ثواني المباريات إلى جميع أنحاء العالم."

"وقالوا لنا أيضاً إنّ الأمر لن ينجح على الصعيد المالي، وإنّ المشروع سيبوء بالفشل، وأنّ لا أحد مهتمّ به. يمكنني أن أعلن أنّنا حقّقنا أرباحاً تفوق المليارين دولار أمريكي، وتصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي، في هذه المنافسة على مدار 63 مباراة، أي بمتوسّط 33 مليون دولار أمريكي في المباراة. لا بطولة أندية في أي مكان آخر من العالم تقترب من تحقيق 33 مليون دولار أمريكي من الأرباح للمباراة الواحدة. لذلك، إنها البطولة الأنجح في العالم لكرة قدم الأندية، وبجميع المقاييس".

وقد شارك في البطولة لاعبون من 72 دولة مختلفة، وسجّل فيها لاعبون من 39 جنسية، بينما وصل إلى المباراة النهائية لاعبون من 16 دولة. ومن بينهم الجناج الباريسي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي لم يلعب أبداً في بطولة كأس العالم FIFA™.

وأضاف رئيس FIFA: "ما يملأني فخراً وسروراً، بصفتي رئيس FIFA، هو أنّ هذين الفريقين، وهما من الأكبر في أوروبا، يضّمان لاعبين من 5 قارّات من العالم". "لدينا الآسيويون، ولدينا الأفارقة، ولدينا الأمريكيون الجنوبيون، ولدينا الأمريكيون الشمالية، وبالطبع، لدينا الأوروبيون. وهذا مدعاة فخر كبير، ليس فقط لـ FIFA، بالتأكيد، بل لكرة القدم ولتلك البلدان والقارات المشاركة في أكبر فعالية على الإطلاق".

جياني إنفانتينو يؤكد أن كأس العالم للأندية FIFA 2025™ عرفت "نجاحًا هائلاً" 02:27

كما شكر السيد إنفانتينو مجتمع كرة القدم والاتحادات القارية الستة "الذين آمنوا بهذا المشروع"، واتحاد الأندية الأوروبية، والأندية المشاركة، واللاعبين، والمدربين، والحكّام، والمشجعين.

وأضاف: "أظنّ أنّ هذه هي الفرصة المناسبة لأقول "شكراً" للجميع، لأنّنا معاً خلقنا شيئاً جديداً، شيئاً سيدوم ويستمر، شيئاً سيغيّر وجه كرة قدم الأندية، ويضع عدد كبير من الأندية ومن المشجعين على الخارطة العالمية".

وتابع السيد إنفانتينو قائلاً: "كرة القدم رياضة عالمية. إنها الرياضة الأكثر شعبية في العالم، ونحن نعرف ذلك. والآن يمكننا إثبات هذا الأمر، وليس فقط على مستوى كأس العالم FIFA الذي سيُقام السنة القادمة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، ولكن أيضاً هذه النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA، التي تجمع الفرق واللاعبين والمشجعين من حول العالم".

كما توجّه أيضاً ببعض الكلمات للمشجعين. حيث قال: "كان المشجعون من حول العالم مذهلين بحقّ، فقد كان البعض من الملاعب ممتلئاً، وبالتأكيد، كان بعضها الآخر أقل امتلاءً، ولكنّ كلّ شيء حصل في جوّ من الفرح. ولم يحصل أيّ حادث على الإطلاق".

"كذلك تحلّت الفرق من كلّ أنحاء العالم بالتنافسية، إذ حصدت فرق من القارات الستّ نقطة واحدة على الأقل في هذه المنافسة. وسجّلت فرق من القارات الستّ هدفاً واحداً على الأقل. كما انتقلت فرق من المكسيك ومن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المملكة العربية السعودية إلى الجولة التالية، ورأينا كيف استقبلت الولايات المتحدة الأمريكية مختلف المجتمعات من شتّى أنحاء العالم".