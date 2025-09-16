رئيس FIFA: بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA 2025™ستُحدث "نقلة نوعية" في عالم اللعبة

في كلمة عبر الفيديو خاطب بها الحضور في القرعة الرسمية لمرحلة المجموعات، قال إنفانتينو "تمنح هذه البطولة أخيراً لاعبات كرة القدم داخل الصالات منصة عالمية جديرة بهن"

تجري المنافسات بمشارَكة 16 منتخباً في مدينة باسيغ الفلبينية بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول

أول بطولة من تنظيم FIFA يستضيفها هذا الأرخبيل في المحيط الهادئ لتكون خطوة نوعية للبلاد

تزامناً مع استعدادات الفلبين لتنظيم النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA 2025 واستضافة نخبة لاعبات العالم، أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بهذه البطولة لكونها ستُحدث "نقلة نوعية" في عالم اللعبة.

وكان مجلس FIFA قد اتخذ قراراً تاريخياً في ديسمبر/كانون الأول 2022 بتنظيم بطولة جديدة هي كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA 2025، والتي ستنطلق نسختها الأولى في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمشاركة 16 منتخباً من أرجاء العالم، حيث ستقام المنافسات في مدينة باسيغ قرب العاصمة مانيلا.

“وفي كلمة عبر الفيديو خاطب بها الحضور في القرعة الرسمية لمرحلة المجموعات، قال الرئيس إنفانتينو: "النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA هي نقلة نوعية. فهي تمنح أخيراً لاعبات كرة القدم داخل الصالات منصة عالمية جديرة بهن. ومن شأن هذه البطولة كذلك أن تترك بصمتها على لاعبي ولاعبات المستقبل عبر إلهام الفتيان والفتيان، وضمان استمرار ازدهار هذه اللعبة في المنطقة وحول العالم".

يُذكر أن نهائي البطولة يُقام بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول، وسيكون بمثابة حدث استثنائي للفلبين كون هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ سيستضيف إحدى بطولات FIFA للمرة الأولى. وتمثِّل هذه خطوة هامة أخرى لتطوّر كرة القدم عموماً وكرة القدم داخل الصالات خصوصاً تحت إشراف الاتحاد الفلبيني لكرة القدم، الذي استفاد من تمويل برنامج FIFA Forward لتحسين البنية التحتية، ولا سيما بناء مقر جديد.

يقع المقر الجديد بالقرب من مركز التدريب الوطني، الذي يضم أرضية لعب بالعشب الاصطناعي وبالحجم الكامل من تمويل FIFA وأرضيتي لعب صغيرتين، وهو ما يسمح للاتحاد الوطني للعبة بالإشراف على أهم منشآته الكروية في موقع واحد.

وأردف رئيس FIFA: "إني متأكدٌ من أن الجماهير ستحظى بتجربة لا تنسى في المباريات الحماسية التي تنتظرنا في الفلبين. وسيدركون جوهر شعار هذه البطولة المهمة وهو ’أسياد السرعة‘. إلا أن سرعة تطور كرة القدم وكرة القدم داخل الصالات في الفلبين مبهرة بدرجة أكبر. فبقيادة رئيس الاتحاد الوطني للعبة، صديقي جون غوتيريز، والرئيس السابق للاتحاد الفلبيني للعبة والعضو الحالي في مجلس FIFA صديقي كذلك ماريانو أرانيتا، تسود روح عمل جماعي كانت ثمرتها هذا اليوم الذي يحق لكم ولنا جميعاً أن نفخر به".