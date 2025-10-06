سيراليون تسعى لدخول تاريخ كأس العالم تزامنا مع لقاء رئيس FIFA مع قيادات الدول الأفريقية

توجّه بابادي كامارا رئيس اتحاد سيراليون لكرة القدم المنتخَب حديثاً بالشكر إلى FIFA على دعمه وأكّد على أهمية النهوض بالكرة التحتية الكروية

تخوض سيراليون أفضل تصفيات في تاريخ مشاركتها بالمنافسات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA™

التقى إنفانتينو كذلك برئيس سيراليون جوليوس مادا بيو في سبتمبر/أيلول المنصرم في مدينة نيويورك الأمريكية

بينما تقترب سيراليون من اختتام أفضل تصفيات تخوضها في تاريخ المنافسات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA™، التقى رئيس اتحادها الوطني لكرة القدم بابادي كامارا برئيس FIFA جياني إنفانتينو لمناقشة شؤون البنية التحتية الكروية والاستثمار في عالم المستديرة الساحرة في هذه الدولة الواقعة بغرب القارة الأفريقية.

هذا والتقى الرئيسان في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينشاسا، عشية انعقاد الدورة السابعة والأربعين من الجمعية العامة العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقبل ثلاثة أيام فقط من خوض البلاد مباراة ستحسم آمالها في التأهل إلى كأس العالم FIFA للمرة الأولى في تاريخها.

وبمناسبة هذا اللقاء، قال كامارا قبل انتخابه على رأس الاتحاد الوطني للعبة في 2 أغسطس/آب الماضي بعد نجاحه بتحويل نادي بو رينجرز إلى رقم صعب في عالم كرة القدم المحلية: "إننا دولة شغوفة بكرة القدم، ومن البلدان القليلة في المنطقة التي يُشاهد (شعبها) كرة القدم بشكل يومي".

من جهته، يلتزم FIFA بتحويل شغف سيراليون بكرة القدم إلى عالَم من الفرص تترك نتائج ملموسة على الأرض، وذلك من خلال برنامج FIFA Forward الذي ساهم في تمويل إنشاء ملعب بأرضية عشب اصطناعي في مدينتي بو وكينيما وبورت لوكو، التي تُعتبر ثاني أكبر مدن البلاد، بالإضافة إلى تحديث المركز الفني، وتجهيزات النقل، ودعم إطلاق دوري سيراليون الممتاز للسيدات في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

هذا وكان إنفانتينو قد التقى برئيس سيراليون جوليوس مادا بيو في أواخر سبتمبر/أيلول 2025 على هامش أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، وأكَّد خلاله على التزامه بالدعم المستمر للطموحات الكروية للبلاد.

وفي تصريح له بعد الاجتماع في كينشاسا، قال إنفانتينو: "سررتُ بمناقشة شؤون كرة القدم مع رئيس اتحاد سيراليون لكرة القدم بابادي كامارا، (خلال اللقاء في) جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما فيما يتعلق بالدعم الذي يوفّره برامج FIFA Forward. وبعد أن التقيتُ برئيس سيراليون جوليوس مادا بيو في نيويورك الشهر الماضي، استكملنا هنا النقاشات فيما يتعلق بالنهوض بالبنية التحتية وبكرة قدم السيدات، بالإضافة إلى أهمية الحوكمة الجيدة، وإتاحة المزيد من الفرص أمام فئة الشباب، وقدرة اللعبة على إحداث أثر إيجابي في المجتمع".

من جهته، أشار كامارا إلى أن الملاعب تُمثِّل حجر الزاوية في خطة توسيع هذه الفرص الحيوية، منوّهاً إلى وجود مَرافق لممارسة كرة القدم في خمس فقط من المناطق الإدارية الـ 16 في سيراليون:"أشرتُ إلى هذا للرئيس لإظهار حاجتنا المُلحّة إلى بنية تحتية كروية في المناطق الإدارية الـ 16 لسيراليون، بحيث نُمكِّن تلاميذ المدارس من اللعب في مناطقهم من دون الحاجة إلى الانتقال من منطقة لأخرى، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر. ولهذا، فإن الحوكمة الجيدة والبنية التحتية الكروية هي الأولوية بالنسبة لي، وهذا ما نعمل عليه، إذ نحرص على إطلاق كرة القدم في سيراليون بِحلة جديدة، وجعل ممارستها ممتعة بالنسبة للاعبين".

ومن المنتظر أن يستضيف منتخب سيراليون نظيره بوركينا فاسو (في مدينة باينسفيل الليبيرية) في إطار تصفيات بطولة كأس العالم FIFA 2026™، ومن شأن نتيجة اللقاء أن تحسم إمكانية متابعة نجوم سيراليون مشوار التأهل سعياً لنيل بطاقة التأهل إلى البطولة الفاصلة العام المقبل، وبالتالي إحياء الأمل ببلوغ العرس الكروي العالمي.

هذا ويحتل المنتخب حالياً المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية، متأخراً بثلاث نقاط عن بوركينا فاسو، ولذلك فإن اقتناص مركز الوصيف هو في متناول يده، ومن أجل تحقيق ذلك، يتوجب على سيراليون الفوز في موقعتها المقبلة، وكذلك الخروج بنتيجة أفضل من بوركينا فاسو في المباراة أمام جيبوتي التي ستجري في الدار البيضاء المغربية بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول. مع العِلْم أن نجوم بوركينا فاسو سيواجهون على أرضهم وأمام جمهورهم في نفس اليوم منتخب أثيوبيا. وفي حال اختتمت سيراليون منافسات هذا الدور كإحدى أفضل أربعة منتخبات بمركز الوصيف، فإنها ستتأهل إلى الملحق القاري الأفريقي، الذي يمنحها فرصة بلوغ البطولة الفاصلة التي ستجري في مارس/آذار 2026.