زيارة تضامنية مع سكان مدينة ناشفيل التي سيحتضن ملعبها بعض مباريات كأس العالم للأندية FIFA™

جياني إنفانتينو يقدم تفاصيل عن مساعدات صندوق الإرث خلال زيارته إلى ناشفيل

رئيس FIFA يعرب عن تعازيه لأهالي ضحايا الفيضانات الأخيرة

ستستضيف مدينة الموسيقى ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA

زار رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، مدينة ناشفيل في الولايات المتحدة حيث أعرب عن تضامنه مع المتضررين من الفيضانات الأخيرة في المنطقة وأعلن عن خطط لاستخدام صندوق إرث كأس العالم للأندية FIFA لبناء ملاعب صغيرة للشباب في المدن التي تستضيف المسابقة.

تستضيف مدينة الموسيقى ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات من البطولة المنتظرة. تضمنت جولة السيد إنفانتينو زيارات إلى مرافق تدريبات فريق Nashville SC في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) وملعب GEODIS Park، وهو أكبر ملعب من نوعه وأحدث ملاعب البطولة.

رافق رئيس FIFA في هذه الجولة مستشار كرة القدم الأول في FIFA يوري دجوركاييف، الفائز بكأس العالم FIFA™ مع فرنسا في عام 1998، ومسؤولة كرة القدم جيل إليس، المدربة الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA™ مع الولايات المتحدة في عامي 2015 و2019، كما التقى رئيس FIFA بعمدة ناشفيل، فريدي أوكونيل، ونائب رئيس نادي ناشفيل الرياضي إيان آير، وفريق نادي ناشفيل الرياضي والمدرب بي. جي. كالاغان. كما قام بجولة قصيرة في شارع برودواي، وهو الشارع الرئيسي في وسط المدينة، وأجاب على أسئلة وسائل الإعلام المحلية.

ستكون بطولة كأس العالم للأندية FIFA التي ستقام في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، أكبر مسابقات الأندية في العالم بمشاركة 32 ناديا بطلا، مما يمنح الفريق الفائز لقب بطل العالم الرسمي للأندية من FIFA.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يزور ناشفيل 00:57

وخلال حديثه عن صندوق الإرث، قال السيد إنفانتينو: يُعدّ الإرث أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـFIFA. وفي الواقع، نُنشئ هذه الأيام مؤسسة FIFA في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، نترك إرثًا لكل مدينة من المدن الإحدى عشرة المضيفة للبطولة."

"لماذا؟ حسنًا، لبناء بعض الملاعب الصغيرة في المناطق الأكثر حاجةً إليها، ولإقامة أنشطة للأطفال، من بنات وأولاد في هذه المناطق، على هذه الملاعب لتمكينهم من قضاء وقت ممتع والاستمتاع بكرة القدم في المدن المضيفة لكأس العالم للأندية FIFA. مليون دولار أمريكي لكل مدينة."

ستحتضن مدينة ناشفيل أولى مبارياتها في البطولة يوم 20 يونيو عندما يواجه الترجي الرياضي التونسي، أحد أنجح الأندية في أفريقيا، فريقا من الكونكاكاف سيتم تحديده لاحقا. وفي 24 يونيو، سيلتقي على نفس الملعب ناديا أوكلاند سيتي النيوزيلاندي لكرة القدم، الفريق الأكثر نجاحًا في تاريخ دوري أبطال أوقيانوسيا، مع عملاق أمريكا الجنوبية بوكا جونيورز الأرجنتيني. أما المباراة الثالثة في المدينة، فسيكون طرفاها فريقا الهلال السعودي، أحد أكثر الأندية تتويجا في آسيا، وبطل الكونكاكاف الحالي باتشوكا المكسيكي.

"وأعرب السيد إنفانتينو عن إعجابه بملعب GEODIS Park قائلاً: "نحن نحب ناشفيل ونحب الناس هنا". "نحن نحب هذه المدينة التي أصبحت مدينة كرة قدم تضم ملعبًا رائعًا لممارسة الرياضة الشعبية الأولى في العالم. أنا أحبها. "إنه الجو المناسب لكرة القدم، إن هذا الملعب جميل ومميز حيث يمكنك أن تشاهد وتشعر بطاقة المباراة حتى لو جلست في أعلى مكان."

وأضاف أن استضافة ناشفيل للبطولة من شأنها أن تعطي كرة القدم في المدينة المزيد من الزخم. "الملعب والمرافق هما أساس بناء كرة قدم احترافية من الطراز الأول. وكرة القدم الاحترافية على مستوى العالم، كما تعلمون، تحظى بمكانة كبيرة على مستوى العالم، لذا فإن وجودها هنا في المدينة هو شيء فريد ومميز. اكتسبت اللعبة شعبية كبيرة هنا وأعتقد أن هذه الشعبية ستزداد بشكل كبير من الآن فصاعدا".

وقال عمدة ناشفيل إن وضع كرة القدم قد تغير بشكل كبير في المدينة. "وهذا هو المكان الذي غير مشهد كرة القدم في مدينتنا وبشكل كبير في جيل واحد. وقال فريدي أوكونيل "نحن نعمل على بناء متحمسين جدد ومشجعين شغوفين".

قال نائب رئيس نادي ناشفيل لكرة القدم، إيان آير، إن هذه لحظة عظيمة بالنسبة لملعب GEODIS Park، الذي افتُتح في مايو 2022. "لا يوجد اختبار أعظم لمدى جاهزية مدينة ناشفيل وملعبها من بطولة كأس العالم للأندية FIFA. وقال "أعتقد أن هذا إنجاز كبير للمدينة وأن هذا الملعب مكان رائع لممارسة كرة القدم. سترحب مدينة ناشفيل بضيوفها بحرارة نعهدها دائمًا. وهذا شيء تقوم به مدينتنا بالشكل الأنسب. وسوف يرى العالم دعم مدينتنا اللائق للعبة كرة القدم الجميلة".