رئيس FIFA يلتقي رئيس الاتحاد الرواندي لكرة القدم بهدف تعزيز الشراكة

انتخاب فابريس شيما إنجوجا رئيسًا للاتحاد الرواندي لكرة القدم في أغسطس/آب 2025

رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "لطالما كانت رواندا شريكًا رائعًا لـ FIFA على مر السنين"

افتتاح مركزين فنيين في رواندا بفضل التمويل من برنامج FIFA Forward

في إطار مناقشة أوجه التعاون المستمر بين المنظمتين، استقبل جياني إنفانتينو رئيس FIFA، فابريس شيما إنجوجا رئيس الاتحاد الرواندي لكرة القدم (FERWAFA)، في مقر المكتب الإفريقي لـ FIFA بالرباط.

وقال السيد شيما إنجوجا، الذي اُنتخب رئيسًا للاتحاد الرواندي لكرة القدم في 30 أغسطس 2025: "كان الاجتماع فرصةً عظيمةً لتقديم أجندة تطوير كرة القدم في رواندا، وقد أذهلني رد فعل رئيس (FIFA) والتزامه بمساعدتنا على السير بخطى سريعة نحو نتائج مثمرة".

هذا وقد شهدت العلاقة بين FIFA والاتحاد الرواندي لكرة القدم نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، في حين حافظ رئيس FIFA على اتصال منتظم مع قيادة رواندا، بما في ذلك الاجتماعات الأخيرة مع رئيس رواندا بول كاغامي في باريس ونيويورك.

كما استضافت العاصمة الرواندية كيغالي في مارس/آذار 2023 مؤتمر FIFA الثالث والسبعين، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها على مستوى القارة الأفريقية، حيث مثل المؤتمر أول مؤتمر انتخابي في تاريخ FIFA يقام في أفريقيا وخلال الحدث، افتتح السيد إنفانتينو والسيد كاغامي أيضًا ملعب كيغالي بيليه الذي أعيدت تسميته حديثًا، وهو مشروع مدعوم بتمويل من FIFA.

وقال رئيس FIFA: "سعدت بلقاء رئيس الاتحاد الرواندي لكرة القدم المُنتخَب حديثًا فابريس شيما إنجوجا في الرباط، وتحدثنا عن تطوير البنية التحتية لكرة القدم باستخدام أموال برنامج FIFA Forward، مع الإحاطة بتنفيذ برنامج FIFA لتطوير المواهب".

"كانت رواندا شريكًا رائعًا لـ FIFA على مر السنين، ونعمل معًا لمساعدة كرة القدم النسائية على النمو في البلاد، مع التركيز على الشباب بشكل خاص. وكان لبرنامج Football for Schools من FIFA دور كبير في تقديم لعبتنا للأطفال في هذا البلد المحب لكرة القدم. أتطلع إلى مواصلة تعاوننا الرائع مع الاتحاد الرواندي لكرة القدم".

هذا ويواصل الاتحاد الرواندي لكرة القدم الاستفادة من برنامج FIFA Forward، حيث بلغ التمويل الحالي 5.3 مليون دولار أمريكي لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مركزين فنيين وستة ملاعب، بالإضافة إلى 747,000 دولار أمريكي للمبادرات الإضافية. ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الرواندي لكرة القدم استخدم 4.7 مليون دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward لبناء مركز للإقامة والاجتماعات في كيغالي، والذي افتتح في عام 2023.

ويظل التطوير التقني يشكل أولويةً. ففي أغسطس/آب 2025، زار أنتوني بافوي، مندوب FIFA للتنمية في أفريقيا، رواندا لمراقبة تنفيذ برنامج تطوير المواهب من FIFA والتشاور بشأن طلبات التمويل الإضافية. وتضمن برنامج زيارته جولة في مركز روندا للتميز ومؤسستين لكرة القدم موجهة للشباب، مؤكدًا الالتزام برعاية المواهب المحلية.