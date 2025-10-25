رئيس FIFA يتعهّد بمواصلة تقديم الدعم خلال زيارته لجُزر المالديف

جياني إنفانتينو يلتقي رئيس البلاد، فخامة الرئيس الدكتور محمد معزو

تهدف الزيارة لتقوية جذور كرة القدم وتنميتها في كامل البلاد

رئيس FIFA ورئيس اتحاد المالديف لكرة القدم، أحمد ثوريق، يناقشان خطط التطوير

وصل رئيس FIFA جياني إنفانتينو جُزر المالديف، في زيارةً تُعد هي الأولى الرسمية له، حيث التقى برئيس البلاد فخامة الرئيس الدكتور محمد معزو، وشارك في مهرجان كرة القدم إلى جانب المسؤولين المحليين وأساطير اللعبة.

وسلّطت الزيارة الضوء على التعاون المتجدد بين الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية واتحاد المالديف لكرة القدم بهدف تعزيز وتنمية الرياضة في البلاد.

وبعد وصوله، وما لحق ذلك من استقبال حافل في مطار فيلانا الدولي من قِبل ما يقرب من 300 طفلًا جاءوا للترحيب به، إلى جانب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المالديف لكرة القدم وممثلي الأندية المحلية المختلفة، انطلق الرئيس إنفانتينو في زيارة مجاملة للدكتور معزو في مكتب الرئيس. وخلال الزيارة، أكد الرئيس معزو التزام إدارته القوي بتطوير كرة القدم في جُزر المالديف.

وقال الدكتور معزو "أن الرياضة رقم واحد في البلاد هي كرة القدم. نحب جميعاً كرة القدم. ونتطلع إلى رؤية كل هؤلاء الأطفال على المسرح العالمي. فهم لا يحتاجون سوى للدعم القوي...ليأخذونا إلى أعلى مستوى. لك جزيل الشكر على هذه الزيارة. إنها دفعة كبيرة لكامل جُزر المالديف."

كما استعرض الرئيس معزو مبادرات البنية التحتية الرامية إلى تطوير المرافق الرياضية في جميع أنحاء الجُزر، وأكد دعمه الكامل لاتحاد المالديف لكرة القدم وقيادته في تعزيز الرياضة على الصعيد الوطني.

وقد أقر رئيس FIFA بالتحديات التي واجهتها كرة القدم في المالديف خلال السنوات الأخيرة، لكنه أشاد بجهود القيادة الجديدة للاتحاد، وتعهد بمواصلة FIFA تقديم للدعم.

وقال السيد إنفانتينو "يُمكنكم أن تروا أن هناك شغفاً حقيقياً باللعبة هنا، ومن واجبنا ومسؤوليتنا أن نغذي هذا الشغف، وأن نفعل كل ما في وسعنا لجلب كرة القدم إلى المدارس...وبناء المشاريع لتطوير كرة القدم؛ لأنه في الواقع، قد تكون دولة صغيرة الحجم، لكنها زاخرة بالمواهب."

وأضاف "هذه قطعة من الجنة؛ بلد جميل، وشعب رائع، والأهم من ذلك أنها بلد محبة لكرة القدم بحق. الجميع، من الأطفال إلى كبار السن يحبون اللعبة، يحبون كرة القدم، وهذا هو السبب في أنني كنت سعيداً ومسروراً جداً لقضاء اليوم هنا في ماليه، في جُزر المالديف."

وتابع "نحن هنا لتطوير اللعبة ولإعطاء دفعة لها، ونحن هنا لإنشاء مشاريع جديدة ومثيرة؛ Football for Schools، وملاعب FIFA المصغرة، والمسابقة الإقليمية التي ستقام هنا في البلاد والتي ستشمل كل جزيرة - ستلعب كل جزيرة مرجانية كرة القدم - ثم بالطبع كرة القدم في جنوب آسيا بالكامل، والتي تزدهر كلياً. FIFA هنا وتعمل مع الجميع، وكرة القدم تصبح أضخم وأفضل."

وقد اُختتِم الاجتماع بتأكيد الطرفين على التزامهما المشترك بتعزيز كرة القدم في المالديف، ودعم نمو اتحاد المالديف لكرة القدم، واستكشاف سُبل التعاون المستقبلية.

كما التقى رئيس FIFA مع رئيس اتحاد المالديف لكرة القدم أحمد ثوريق ووزير السياحة والبيئة في المالديف ثوريق إبراهيم، حيث ناقشوا خطط تطوير كرة القدم والأفكار الرامية إلى توسيع تأثير اللعبة. وتماشياً مع التشريعات الوطنية التي صدرت مؤخراً والنظام الأساسي الجديد لاتحاد المالديف لكرة القدم، كرر الاتحاد رغبته في تنمية اللعبة في الجُزر المختلفة من خلال إنشاء اتحادات إقليمية.

وفي هذا الصدد، سيشهد برنامج تجديد دوري المناطق المرجانية 2025-2026 التجريبي، والذي يتضمّن مساهمة قدرها 266,000 دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward، مشاركة 49 فريقاً من مختلف الجُزر المرجانية فيما سيكون جولة تأهيلية. وستقام بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب في 18 موقعًا عبر جُزر المالديف، حيث سيتقدم أبطال كل من المناطق الجغرافية الثلاث إلى التصفيات المؤهلة لدوري جزر المالديف لكرة القدم. ودوري جزر المالديف لكرة القدم هو مسابقة الدرجة الأولى التي تأتي على رأس الهيكل الوطني اللامركزي الجديد الذي يطبقه اتحاد المالديف لكرة القدم وبدعم من برنامج FIFA Forward.

وبالإضافة إلى ذلك، يخطّط اتحاد المالديف لكرة القدم أيضاً لإطلاق دوريه الوطني الأول للسيدات، والذي سيحصل على التمويل من النفقات الخاصة لمشروع FIFA Forward 3.0.

وبعد المناقشات المختلفة، شارك كل من الرئيس إنفانتينو والرئيس معزو في مباراة استعراضية ضمن فعاليات مهرجان كرة القدم الذي نظّمه اتحاد المالديف لكرة القدم والذي ضم أيضاً الفائز بكأس العالم FIFA™ الإيطالي ماركو ماتيرازي وعدداً من أساطير كرة القدم المالديفية.

وقد حضر المهرجان أيضاً كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك نائب الرئيس الأسـتاذ حسين محمد لطيف ووزراء مجلس الوزراء، وكان بمثابة احتفالاً بثقافة كرة القدم المتنامية في البلاد وأكد على التزام الحكومة بتعزيز التقدّم المستمر لهذه الرياضة.