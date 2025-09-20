رئيس FIFA ورئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم يناقشان سُبل جعل الوصول إلى كرة القدم أسهل

انتخاب فرانسيس أمين مايكل رئيسًا لاتحاد جنوب السودان لكرة القدم في أغسطس/آب 2025

عقد لقاء مع رئيس FIFA في الرباط بالمغرب

جياني إنفانتينو حضر افتتاح ملعب جوبا الوطني المُجدد في يونيو/حزيران 2024

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو برئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم المنتخب حديثًا فرانسيس أمين مايكل، وبحث الاثنان الطُرق التي يمكن للبلاد من خلالها استخدام الأموال من برنامج FIFA Forward لجعل الوصول إلى كرة القدم أسهل في الدولة الأفريقية.

هذا وقد اُنتخِب السيد أمين مايكل في أغسطس/آب 2025 لما ستكون ولايته الثانية على رأس اتحاد جنوب السودان. لكرة القدم، استكمالًا لرحلة قيادته التي بدأت من عام 2017 إلى عام 2021.

وزار السيد إنفانتينو جنوب السودان لأول مرة في مارس/آذار 2016، بعد شهر واحد من توليه رئاسة FIFA، للاحتفال بافتتاح المقر الرئيسي الجديد لاتحاد جنوب السودان لكرة القدم، كونه أحدث اتحاد عضو في FIFA آنذاك - حيث انضم اتحاد جنوب السودان لكرة القدم إلى المنظمة في 25 مايو/أيار 2012 خلال مؤتمر FIFA الاعتيادي الثاني والستين ببودابست في المجر. وفي يونيو/حزيران 2024، زار رئيس FIFA البلد مرة أخرى لحضور افتتاح ملعب جوبا الوطني الذي تم تجديده، حيث تم تمويل أعمال التجديد من خلال برنامج FIFA Forward بالكامل.

“وقد ساعد هذا جنوب السودان على استضافة مبارياته على أرضه في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA في ملعب جوبا بدلاً من الاضطرار إلى اللعب في بلد محايد. وانطلقت بعد ذلك تصفيات كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ عندما استضاف جنوب السودان الجزائر في فبراير/شباط 2025 في مباراة مؤهلة أيضًا لكأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026.

وقال السيد إنفانتينو عقب الاجتماع في الرباط بالمغرب: "جلست مع رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم فرانسيس أمين مايكل لمناقشة كيفية مواصلة استخدام أموال برنامج FIFA Forward لتطوير البنية التحتية وجعل الوصول إلى كرة القدم أسهل للشباب في بلاده."