رئيس FIFA جياني إنفانتينو يهنئ تونس على تأهلها لكأس العالم FIFA™

لقاء مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم (FTF) معز نصري في الرباط بالمغرب

السيد إنفانتينو يهنئ تونس على تأهلها الأخير إلى نهائيات بطولة FIFA المطلقة

رئيس FIFA يتعهد بمواصلة العمل بشكل وثيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تعزيز كرة القدم على مستوى القاعدة الشعبية

عقب اجتماع مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز نصري في الرباط بالمغرب، هنأ رئيس FIFA جياني إنفانتينو تونس على تأهلها لكأس العالم 2026 FIFA، وتعهد بمواصلة التعاون الوثيق مع السلطات الكروية في البلاد.

وقد حجزت تونس مقعدها في بطولة العام المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة بانتصارين متتاليين، على أرضها أمام ليبيريا وخارج أرضها أمام غينيا الاستوائية، في أوائل سبتمبر/أيلول، مما جعلها تتصدر المجموعة الثامنة في التصفيات الأفريقية بسبعة انتصارات رائعة في ثماني مباريات. وقد ضمن هذا النجاح لتونس ظهورها الثالث على التوالي في كأس العالم FIFA™ والسابع لها على الإطلاق.

وهناك سبب آخر يدعو للاحتفال على مستوى الشباب أيضًا، حيث ستشارك تونس في كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™.

وقال السيد إنفانتينو: "التقيت رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز نصري في الرباط لمناقشة خطط تطوير كرة القدم والقواعد الشعبية للمساعدة في مواصلة الزخم التصاعدي لكرة القدم التونسية."

"بعد اجتماعنا السابق في شهر مارس/آذار، تأهلت منتخبات الرجال لكأس العالم 2026 وكأس العالم تحت 17 سنة هذا العام، وهو ما يؤكد على تعاوننا المثمر والعمل الرائع الذي تقوم به الجامعة التونسية لكرة القدم، بدعم تمويل برنامج FIFA Forward.

"وهنأت الرئيس معز نصري على النجاحات الأخيرة وأكدت له استمرار تعاوننا."

هذا وقد اُنتخب السيد نصري لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم والتقى السيد إنفانتينو أيضًا في مارس/آذار 2025 على هامش انعقاد المؤتمر الاستثنائي الرابع عشر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في القاهرة، مصر.

وانضمت تونس إلى عضوية FIFA في 22 أغسطس/آب 1960 خلال انعقاد مؤتمر FIFA العادي الثاني والثلاثين في روما بإيطاليا، ولها باع طويل في العمل بشكل وثيق مع الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية من أجل تحسين مستوى كرة القدم على المستويين الشعبي والاحترافي.