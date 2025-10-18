رئيس FIFA جياني إنفانتينو يلتقي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي

جرت المناقشات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة

وأوضح جياني إنفانتينو أن FIFA يعيد استثمار إيراداته في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم

كما تمت مناقشة التأثير الاقتصادي لكأس العالم FIFA 26™

التقى جياني إنفانتينو، رئيس FIFA المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وشرح لها كيف تقوم الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم بإعادة استثمار إيراداتها في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مما يوفر فوائد اقتصادية واجتماعية.

وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة، تحدث رئيس FIFA أيضًا عن التأثير الاقتصادي الهائل لكأس العالم FIFA 26™، التي ستستضيفها 16 مدينة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

“قال رئيس FIFA: “تشرفتُ بلقاء كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، اليوم في واشنطن العاصمة، حيث ناقشنا جهود FIFA في تطوير كرة القدم حول العالم، لا سيما بفضل الإيرادات التي تُدرّها مسابقات مثل كأس العالم، والتي يُمكننا إعادة استثمارها في اتحاداتنا الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا عبر برنامج FIFA Forward. وأضاف: "كما تحدثنا عن المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يُمكن أن تُحققها كرة القدم، لا سيما في الدول النامية، وهو ما يتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي في تحقيق النمو والازدهار المستدامين. كما سررت أيضًا بمعرفة أن كريستالينا جورجيفا من مشجعي لعبتنا الجميلة، ليس فقط بسبب المزايا المالية التي تجلبها، ولكن أيضًا بسبب الفرح والأمل الذي توفره للناس في جميع أنحاء العالم."

وقالت كريستالينا جورجيفا: "سُررت اليوم أنا وزملائي موظفي صندوق النقد الدولي الذين يشجعون "اللعبة الجميلة"، بالانضمام إلى السيد جياني إنفانتينو، رئيس FIFA - للاحتفال بقوة الرياضة في تعزيز الوحدة والتعاون. إن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي؛ فهي تمتلك القدرة على ربط ثقافات وخلفيات العالم وتذكرنا بأهمية العمل الجماعي والتكافل، خاصة في الظروف الصعبة.”

خلال دورة 2023-2026، يقدم FIFA ما يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي لكل من اتحاداته الأعضاء البالغ عددها 211 لتغطية التكاليف التشغيلية والمشاريع من خلال برنامج FIFA Forward. كما يمنح تمويلات إضافية تصل إلى 1.2 مليون دولار أمريكي للاتحادات الأعضاء التي ثبت أنها تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة، لتغطية تكاليف سفر وإقامة المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تزويدها بمعدات كرة القدم. كما يقدم ما يصل إلى 60 مليون دولار أميركي لكل اتحاد قاري لتطوير وتعزيز كرة القدم، وما يصل إلى 5 ملايين دولار أميركي لكل اتحاد إقليمي/محلي.

وفي الفترة ما بين 2016 و2026، سيكون FIFA قد قدم ما مجموعه 5.1 مليار دولار أميركي من التمويل عبر الدورات الثلاث للبرنامج، حيث سيكون للعديد من هذه المشاريع تأثيرات غير مباشرة يمكنها تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل، فضلاً عن الفوائد الاجتماعية، بما يتماشى مع هدف صندوق النقد الدولي لتحقيق النمو المستدام والازدهار لدوله الأعضاء البالغ عددها 191 دولة.