رئيس FIFA جياني إنفانتينو يشارك الجزائر في الاحتفال بيوم تاريخي لتطوير كرة القدم الوطنية

زار السيد إنفانتينو مدينة تلمسان لافتتاح مركز تقني إقليمي جديد متكامل الخدمات وملعب مصغر لكرة القدم (FIFA Arena).

موّل صندوق FIFA Forward بناء المركز التقني الإقليمي بمبلغ 4.25 مليون دولار أمريكي

قال السيد جياني إنفانتينو: "إن هذه المنشآت تمثل رموزًا لمستقبل هذا البلد"

قبل شهرين فقط من عودة منتخبهم إلى كأس العالم FIFA™، كان الجزائريون يحتفلون ويعملون على تنمية مستقبلهم الكروي بمساعدة رئيس FIFA جياني إنفانتينو.

انضم إلى السيد إنفانتينو في تلمسان بالجزائر، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد سعدي وشخصيات بارزة أخرى، حيث افتتح منشأتين جديدتين تم بناؤهما بدعم من FIFA. أصبح إنشاء مركز تلمسان الإقليمي التقني الحديث ممكناً بفضل تمويل قدره 4.25 مليون دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward، وأصبح ملعب FIFA Arena المصغر الجديد غرب وسط مدينة تلمسان، والذي سيكون متاحاً لشباب المنطقة، أول منشأة من نوعها في البلاد تُبنى خارج العاصمة الجزائر.

وقال السيد إنفانتينو أمام حشد من الجماهير في المركز التقني الإقليمي في تلمسان: "إن الجزائر دولة تستثمر في شبابها وتؤمن بهم.

“"إنها دولة متوسط أعمار شعبها صغير جداً، وهي تبذل كل طاقاتها لفائدة شبابها. وتابع قائلاً: "إن هذا المركز التقني، بالإضافة إلى ملعب FIFA Arena، الملعب المصغر الجميل الذي افتتحناه في وقت سابق اليوم في هذه المدرسة المتوسطة في تلمسان، هما رمزان لمستقبل هذا البلد". "لقد صممنا هذا المركز التقني الإقليمي وبنيناه معًا. إن FIFA هنا للمساندة، والدعم، والمساعدة في تحويل الأحلام إلى حقيقة."

كما رافق السيد إنفانتينو والسيد سعدي في جولتهما في ثاني أكبر مدينة في شمال غرب الجزائر، كل من رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA أرسين فينغر، ونائب رئيس الاتحادات الأعضاء في FIFA جيلسون فرنانديز، ومدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش. في وقت سابق من ذلك اليوم، التقى السيد إنفانتينو بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي وصفه رئيس FIFA بأنه "مشجع حقيقي لكرة القدم، فقد كان لاعب كرة قدم في السابق، ومازالت كرة قدم في قلبه".

وفي الوقت نفسه، أطلقت الجزائر أيضاً فرعها من برنامجFIFA Football for Schools (F4S) في تلمسان، خلال ما سيُذكر كأسبوع هام لتطوير كرة القدم الوطنية.

يُعد المركز التقني الإقليمي في تلمسان جزءًا من شبكة مجمعات التدريب التي تدعم المركز التقني الوطني التابع للاتحاد الجزائري لكرة القدم في سيدي موسى، خارج الجزائر العاصمة. يضم مرفق تلمسان ملعبًا رئيسيًا بعشب صناعي وملعبين إضافيين (أحدهما طبيعي والآخر صناعي)، بالإضافة إلى ملعبين أصغر، وملعب كرة قدم خماسي، وحمام سباحة، وصالة ألعاب رياضية، وموارد أخرى للتدريب والعلاج. كما يتوفر على أماكن إقامة ومرافق إدارية. وقد استفاد من هذا المرفق المنتخب الجزائري تحت 20 عامًا، الذي تدرب فيه في يناير 2026، ومنتخب تحت 16 عامًا، الذي قضى ثمانية أيام فيه في مارس الماضي.

“وأضاف رئيس FIFA: " "أشعر وكأنني في بيتي لأننا داخل هذا المركز، ونعيش في هذا المركز، وهو بالفعل مركز ينبض فيه قلب كرة القدم. هذا بالضبط ما يرغب FIFA في إنجازه، بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم والحكومة الجزائرية".

وقال السيد سعدي إن المركز التقني الإقليمي في تلمسان "يمثل مساراً عملياً نحو تطوير كرة القدم، ويعبر عن رغبة واضحة في بناء بيئة كرة قدم حديثة. كما أنه يمثل الشراكة القوية بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

بينما تستقبل مراكز التدريب التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم اللاعبين الأكثر خبرة، فإن FIFA تستثمر أيضاً في قواعد كرة القدم الجزائرية. يُعد ملعب تلمسان المصغر، الواقع في مدرسة إينال أحمد المتوسطة، ثالث منشأة من منشآت FIFA Arena في الجزائر. فقد كانت الجزائر أول اتحاد أفريقي عضو في FIFA يفتتح ملعبًا مصغرًا في مايو 2025. بشكل عام، يهدف مشروع FIFA Arena إلى بناء ما لا يقل عن 1000 ملعب مصغر في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2031. استفاد أكثر من 1500 لاعب شاب من الملعبين المصغرين في الجزائر.

وشرح السيد إنفانتينو نهج FIFA الشامل للبنية التحتية والتطوير، فقال:" ومراكز، ومساحات في المدارس ليتمكن الفتيان والفتيات من لعب كرة القدم. لكننا نريد أيضاً أن يتمكن الموهوبون من التعبير عن أنفسهم، والتدرب، والتطور في أفضل الظروف الممكنة."

إن استثمار FIFA في توسيع فرص اللعب لشباب الجزائر يتجاوز ملعب FIFA Arena ويشمل برنامج F4S، حيث يتعاون الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع وزارة التربية ووزارة الرياضة الجزائرية لتنفيذ مبادرة F4S، لتشمل في نهاية المطاف حوالي 1185 مدرسة في جميع أنحاء البلاد.

بدأ التزام الجزائر القوي بمبادرة F4S بورشة عمل تدريبية لمدة يومين في المركز التقني الإقليمي في تلمسان. حيث عمل مدربو FIFA مع المشاركين على تنفيذ البرنامج المبتكر، الذي يستخدم دروسًا وألعابًا وتمارين ذات طابع كروي لتعزيز النشاط البدني وتنمية مهارات الحياة والعمل الجماعي والمشاركة الشاملة بين الطلاب. تزامن مهرجان F4S مع افتتاح المركز التقني، وكذلك مع زيارة السيد إنفانتينو.

ومن جانبه، صرح السيد سعدي بما يلي مُشيدًا بتطور FIFA الكبير تحت قيادة السيد إنفانتينو الذي أتم عشر سنوات في منصبه في شهر فبراير الماضي :"أغتنم هذه الفرصة لأهنئ السيد جياني إنفانتينو بمناسبة مرور عشر سنوات على قيادته الملهمة للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وهو عقد تم خلاله تنفيذ إصلاحات جذرية في إدارة اللعبة ووضع معايير عالمية للشفافية والامتثال، مما عزز الثقة في نظام إدارة كرة القدم العالمي."

وأضاف رئيس FAF: "لقد أرست هذه المرحلة رؤية جديدة لكرة القدم تقوم على الانتقال من نهج الإدارة اليومية إلى التخطيط الاستراتيجي، ومن نشاط رياضي إلى أداة فعالة للتنمية والتعليم والتكامل والوحدة".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في زيارة إلى الجزائر Previous 01 / 09 FIFA President Gianni Infantino meets with Algerian president Abdelmadjid Tebboune during his visit to Algeria 02 / 09 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Chief of Global Football Development Arsene Wenger meet with Algerian president Abdelmadjid Tebboune 03 / 09 FIFA President Gianni Infantino with Algerian President Abdelmadjid Tebboune 04 / 09 Gelson Fernandes, FIFA’s Director Member Associations Africa meets with Algerian president Abdelmadjid Tebboune 05 / 09 The FIFA president speaks during his visit to Algeria 06 / 09 Presentation of a model of the Tlemcen Regional Technical Centre to the FIFA president 07 / 09 FIFA president Gianni Infantino, Algerian Football Association President Walid Sadi, Wali of Tlemcen Youcef Bechlaoui, and Nadir Bouzenad, Secretary General of the FAF inaugurate Tlemcen Regional Technical Centre 08 / 09 Gianni Infantino, Arsène Wenger, Gelson Fernandes, Walid Sadi, Wali of Tlemcen Youcef Bechlaoui, Algerian head coach Vladimir Petković inaugurate the The FIFA Arena mini-pitch 09 / 09 Former player Rafik Saifi joined the FIFA and FAF delegations for a group photo Next

تأتي هذه المجموعة الرائعة من الأنشطة والاستثمارات في وقت مناسب لكرة القدم الجزائرية، حيث يتزايد ترقب الجماهير الجزائرية ل كأس العالم FIFA™ القادمة، والتي تأهل لها محاربو الصحراء بعد أن حققوا 8 انتصارات رائعة في 10 مباريات تصفوية. ستعود الجزائر إلى النهائيات التي غابت عنها منذ وصولها إلى دور الـ16 في كأس العالم FIFA 2014™ في البرازيل. سيواجه المنتخب الجزائري منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، ثم منتخب الأردن، ثم منتخب النمسا في الولايات المتحدة.

ويحتل المنتخب الجزائري حالياً المركز الثامن والعشرين في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال، وهو أعلى مركز يصل إليه منذ عقد من الزمان. قبل خمس سنوات، فازت الجزائر بأول بطولة لكأس العرب FIFA Arab Cup™ في قطر، بعد تغلبها على تونس في الوقت الإضافي من نهائي مثير. ويتطلع أبطالها إلى صناعة التاريخ مرة أخرى في أمريكا الشمالية.

"فازت الجزائر بهذه البطولة المرموقة لتلهم أمة بأكملها وتضمن أن يظل الشعب الجزائري مخلصًا لكرة القدم، ولمنتخبه الوطني، ولاتحاده، ولبلده"، هكذا علق رئيس FIFA على فوز الجزائر بكأس العرب في قطر عام 2021.