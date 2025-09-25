رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحصل على جائزة المواطن العالمي من المجلس الأطلسي

تكريم رئيس FIFA لجهده في جعل كرة القدم عالمية حقًا خلال حفل أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة

السيد إنفانتينو يستلم الجائزة نيابةً عن "ستة مليارات شخص حول العالم" من محبي كرة القدم.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يحصلان على جوائز

حصل رئيس FIFA جياني إنفانتينو على جائزة المواطن العالمي التي يمنحها المجلس الأطلسي خلال حفل أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة، وذلك تقديراً لجهوده في جعل كرة القدم لعبة عالمية حقًا.

وقد دُشنت جوائز المواطن العالمي من المجلس الأطلسي للاحتفال بالأفراد الفريدين الذين يجسدون روح المواطنة العالمية، وقد كرّمت سابقًا شخصيات عالمية مثل رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

هذا وقد شهدت النسخة الرابعة عشرة من الجوائز تكريم السيد إنفانتينو إلى جانب رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي، حيث قدم له الجائزة أسطورة اتحاد كرة القدم الأميركي والفائز ببطولة السوبر بول سبع مرات وحامل الأرقام القياسية، توم برادي.

وقال اللاعب الفائز خمس مرات بجائزة أفضل لاعب في بطولة السوبر بول: "تحت قيادة جياني، وصلت كرة القدم إلى آفاق جديدة ورحبت بمزيد من الناس". "لقد دافع عن الشمولية والوصول، مؤكدًا أن اللعبة الجميلة تنتمي إلى الجميع، من المشجعين الجدد إلى المخلصين.

"لقد أعطى دفعة قوية للعبة السيدات وألهم جيلاً جديدًا. كما أنه يذكرنا بأن كرة القدم أكثر من مجرد هدف. فبمقدورها أن تكون قوة من أجل السلام والحوار والتنمية والمواطنة العالمية. القيم التي أحبها أكثر من أي شيء بسيطة: التحضير والعمل الجماعي والإيمان. عندما يسير الجميع في نفس الاتجاه، يمكن أن تحدث أشياء عظيمة. هذا ما يدفع جياني باتجاهه، من الملاعب المحلية إلى أكبر المسارح."

وفي كلمته أثناء تسلمه الجائزة، أكد رئيس FIFA أنه يستلم الجائزة نيابةً عن مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يتسلم Global Citizen Award من المجلس الأطلسي 02:07

“وقال السيد إنفانتينو أمام حشد دولي رفيع المستوى من رؤساء الدول الحاليين والسابقين وسفراء الأمم المتحدة وأعضاء الإدارة الأمريكية وقادة الأعمال العالميين والفنانين المشهورين على مستوى العالم: "أفخر بالوقوف هنا أمامكم اليوم لتسلم هذه الجائزة المرموقة والثمينة جدًا – ليس من أجلي – بل من أجل ستة مليارات شخص حول العالم يحبون هذه الرياضة الرائعة والجميلة".

"تدور لعبتنا، كرة القدم، حول الفرح والسعادة والابتسامة والشغف والعاطفة، ولكنها بالطبع، تدور أيضًا حول الانضباط والاحترام وروح الفريق والمرونة. هذه جميعها قيم إيجابية يتعلمها الأطفال بينما يكبرون وهم يلعبون المباريات، ويمارسون كرة القدم."

ومع تقدير السيد إنفانتينو للشغف والاهتمام الذي يمكن أن تولده كرة القدم في جميع أنحاء العالم، إلا أنه أوضح كذلك أن FIFA يأخذ مسؤوليته على محمل الجد من حيث الاستفادة من هذه الظاهرة الفريدة لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي.

“"يجب أن تعلموا أن FIFA يضم 211 اتحادًا عضوًا، دولة عضو – أكثر من عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – 211، تخيلوا ذلك. ويتشاركون جميعًا نفس الشغف، ويتشاركون نفس الحب، يتشاركون نفس الحماس لهذا الأمر – لهذه الكرة، لهذه اللعبة، للتجمع معًا.

"FIFA هو منظمة تستثمر 100% من إيراداتها في تطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم، وفي منح الأحلام والآمال للأطفال – لفتيات والأولاد – في 211 دولة حول العالم."

ومع تركيز العالم على كندا والمكسيك والولايات المتحدة لأكثر من شهر في العام المقبل، ستوفر بطولة كأس العالم FIFA 2026 فرصة غير مسبوقة لرفع مستوى الوعي بأهداف ومبادرات المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق FIFA.

وأضاف رئيس FIFA: "سنوحد العالم، أيها الأصدقاء الأعزاء، العام المقبل هنا في أميركا الشمالية – المكسيك وكندا والولايات المتحدة". "سيكون لدينا سبعة ملايين شخص في الملاعب. وسيكون لدينا ستة مليارات شخص حول الشاشات في المنزل. وسوف يأتي ملايين آخرون إلى هنا من أجل الاحتفال والاتحاد في حدث رياضي لن يكون الأكبر فحسب، بل سيكون الحدث الاجتماعي الأكبر الذي يشهده العالم على الإطلاق.