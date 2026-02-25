رئيس FIFA يحضر افتتاح منشأة الأداء العالي التابعة للاتحاد الكولومبي لكرة القدم

من المقرر أن يخدم مركز الإقامة الجديد للأداء العالي في مقر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم (FCF) ببارانكويلا جميع المنتخبات الوطنية.

سيخدم مركز الإقامة الجديد عالي الأداء في بارانكويلا جميع المنتخبات الوطنية.

وصف رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، المشروع بأنه "رمز... ومصدر فخر".

حضر رئيس FIFA جياني إنفانتينو افتتاح مركز الإقامة عالي الأداء الجديد التابع للاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بارانكويلا، واصفاً المنشأة بأنها "رمز و...مصدر فخر".

وقد بني الفندق على مساحة 3857 متر مربع، ويضم 48 غرفة تتسع لـ 69 ضيفًا. حيث يحوي الفندق منطقة استقبال، وشرفات عائلية، ومساحات ترفيهية، ومنتجع صحي، ومرافق تدليك، بالإضافة إلى وسائل راحة أخرى. كما دُمِج المجمع بالكامل مع ملاعب التدريب والصالات الرياضية والمناطق الطبية والعلاجية، مما يشكل بيئة شاملة مصممة لتزويد اللاعبين بكل ما هو ضروري للإعداد بشكل مثالي.

“قال جياني إنفانتينو: "افتتحنا اليوم في بارانكويلا هذا الفندق ذو السبع نجوم، وهو أكبر بكثير من مجرد مركز إقامة – بل هو رمز. رمز، وفي الوقت نفسه، مصدر فخر. فخر لمدينة ولبلد ولقارة بأكملها ولرئيس FIFA".

"سيمنح هذا المركز الفتيان والفتيات الصغار، بالإضافة إلى منتخباتنا الوطنية الأولى، فرصة التدريب والتركيز على كرة القدم بشكل كامل. والأكثر من ذلك، يظهر المركز للاعبين والجماهير ووسائل الإعلام مستوى الطموح الذي تمتلكه كولومبيا. تواصل كولومبيا إثبات مكانتها كدولة كروية قوية، ويفخر FIFA بدعم هذه المسيرة."

هذا وقد حضر الحفل حوالي 230 ضيفاً، وترأسه رامون جيسورون، رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم وعضو مجلس FIFA. كما تواجد أيضًا كلٌ من أليخاندرو دومينغيز، رئيس الكونميبول ونائب رئيس FIFA، وكلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعضو مجلس FIFA.

وقد حضر نيستور لورينزو، مدرب المنتخب الوطني الكولومبي للرجال، الذي يستعد حاليًا لكأس العالم FIFA 2026™، إلى جانب أساطير في كرة القدم الكولومبية من بينهم فرانسيسكو ماتورانا، ورينالدو رويدا، وفريد موندراغون، وكاتالينا أوسمي، وفاوستينو أسبريلا، ورينيه هيغيتا، بالإضافة إلى السلطات المحلية وممثلي الأندية الكولومبية.

قال السيد رامون : "نحقق اليوم حلماً. مركز الإقامة هذا هو الصرح الذي يليق بطموحات لاعبي كرة القدم لدينا لا يكفي أن نطالب هؤلاء الشباب والشابات بإظهار القدرات الفنية والبدنية فحسب، بل يجب علينا أيضاً تزويدهم ببيئة متكاملة لضمان أفضل إعداد ممكن. البنية التحتية أساسية لتحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا."

أَنْجَزَ المشروع في غضون 14 شهرًا وبتكلفة تقارب 10 ملايين دولار أمريكي، ساهم فيها الكونميبول بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي. وقال أليخاندرو دومينغيز: "ما نراه هنا هو بنية تحتية... المال ليس سوى وسيلة، لأن لدينا هدفًا ونحن نؤمن بالتفكير الكبير. كقادة، سيحين وقت تنحينا، لكن هذه الأعمال ستبقى. أهنئكم على هذا المنزل الجميل".

وبعد حفل الافتتاح، شاهد الحاضرون مباراة ودية بين منتخبي كولومبيا والبرازيل تحت 17 عامًا. يستعد كلا البلدين لبطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 سنة، والتي توفر سبعة مقاعد مؤهلة لكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026 FIFA™