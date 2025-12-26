رئيس FIFA يُشارك في مهرجان كرة القدم في رواندا بدعوة من الرئيس كاغامي

شارك أكثر من 200 طفل في المهرجان الذي أقيم في ملعب أماهورو في كيغالي
اعتبر رئيس FIFA أن الحدث فرصة كبيرة للتذكير بقدرة كرة القدم على الإلهام
قال رئيس FIFA، بعد حضوره مباراةً في الدوري الرواندي الممتاز، إن كرة القدم المحلية هي "أساس" هذه الرياضة
شارك رئيس FIFA جياني إنفانتينو في مهرجان لكرة القدم في رواندا بدعوة من الرئيس بول كاغامي، حيث منحا كرة قدم لكل طفل من الأطفال الـ220 المشاركين في المهرجان. وبعدها، حضر السيد إنفانتينو مباراة في الدوري الرواندي الممتاز، قائلاً إن كرة القدم المحلية هي "أساس" هذه الرياضة.
أُقيم المهرجان في ملعب أماهورو الوطني في كيغالي - أماهورو تعني "السلام" باللغة الوطنية للبلاد، الكينيارواندا - وشاركت فيه أكاديميات كرة القدم من جميع أنحاء البلاد. شاركت ست أكاديميات للأولاد، تُمثّل الفئات العمرية تحت 11 سنة وتحت 13 سنة وتحت 15 سنة، إلى جانب خمس أكاديميات للفتيات، تمثل الفئات العمرية تحت 13 سنة وتحت 15 سنة.
وقال السيد إنفانتينو "شاركت مع الرئيس الرواندي بول كاغامي في مهرجان لكرة القدم في ملعب أماهورو الوطني، حيث احتفلنا مع 220 بنت وولد، وقدّمنا لهم كرات القدم واحتفلنا معاً بفرحة موسم الأعياد."
وأضاف "لقد كان قضاء الوقت مع اللاعبين الشباب من الأكاديميات في جميع أنحاء رواندا، وهي: باريس سان جيرمان رواندا، وسنتر فور شامبينز، ونادي الشرطة للسيدات، ومركز نيو هارفست لكرة القدم، وأكاديمية رانر أب الرياضية، ومؤسسة أوموري، ومركز رافيكي للمواهب الكروية، وأكاديمية APR، وأكاديمية FTPR ليونز، ومركز نيريساريك لكرة القدم، فرصة للتذكير بقدرة كرة القدم على صنع الإلهام، ورسم الابتسامات، ودعم تنمية المواهب الشابة في كل مكان. إن لحظاتٍ كهذه تُظهر القوة الحقيقية لرياضتنا في منح الأمل وخلق الفرص للجيل القادم."
كما شكر رئيس FIFA الرئيس كاغامي ورئيس الاتحاد الرواندي لكرة القدم على التزامهما "باستخدام كرة القدم كقوة للخير".
رئيس FIFA يُشارك في احتفال كرة القدم في رواندا
01/09
FIFA President participates in football festival in Rwanda at invitation of President Kagame
02/09
FIFA President participates in football festival in Rwanda at invitation of President Kagame
وكان الرئيس كاغامي وحكومته والاتحاد الرواندي لكرة القدم شركاء مهمين لـFIFA في مهمته لتطوير كرة القدم، ومن المقرّر أن تلعب البلاد دوراً رئيسياً مرة أخرى عندما تكون واحدة من الدول المضيفة للنسخة الثانية من سلسلة FIFA في 2026. وقال الرئيس كاغامي "لقد أوضح رئيس FIFA بشكل جيد الفوائد التي تُقدّمها كرة القدم للناس، وخاصة الشباب، من جميع الخلفيات. ولكن هناك شيئاً آخر لم يذكره: إنه يستخدم كرة القدم لتقريب الناس من بعضهم البعض من أجل السلام - أماهورو. هذا الملعب يسمى ملعب أماهورو، لذا فهذا هو المكان المناسب لاستخدام كرة القدم لتحقيق السلام فعلياً. كما تعلمون، نحن لا ننعم بالسلام الكافي في منطقتنا، لكن السيد إنفانتينو يستخدم كرة القدم للمساهمة في تحقيق السلام في منطقتنا وخارجها."
عُقد كونغرس FIFA في وسط أفريقيا لأول مرة عندما استضافت رواندا النسخة الثالثة والسبعين - والتي أعيد خلالها انتخاب السيد إنفانتينو بالتزكية لولايته الحالية - في عام 2023. كما أن كيغالي هي مقر مكتب FIFA الإقليمي المعني بالتطوير، والذي افتُتح عام 2021، وتم فيه إعداد التصور الخاص ببرنامج Football for Schools من FIFA خلال اجتماع مجلس FIFA الذي انعقد في رواندا عام 2018. بعد نجاح تطبيقه في العديد من البلدان حول العالم، تم إطلاق برنامج Football for Schools برواندا في 2023.
وبرفقة رئيس الاتحاد الرواندي لكرة القدم فابريس شيما ومعالي وزيرة الرياضة نيلي موكازايير، شاهد رئيس الفيفا لاحقاً مباراةً في الدوري الرواندي الممتاز بين غاسوغي يونايتد وإيه إس كيغالي في ملعب كيغالي بيليه - الذي تم افتتاحه في مارس/آذار 2023 بعد دعوة السيد إنفانتينو لكل اتحاد عضو في FIFA لتسمية ملعب باسم الأسطورة البرازيلية الراحل الذي توفي في ديسمبر/كانون الأول 2022. وقال رئيس FIFA "كرة القدم المحلية هي أساس لعبتنا العالمية، كما أن لحظات كهذه تُسلّط الضوء على شغف وفخر وتقدم كرة القدم في رواندا بينما نواصل العمل معاً لتنمية الرياضة على جميع المستويات."