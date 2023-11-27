رئيس FIFA يؤكد أن المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA™ ستكون "لحظة فرح واحتفال"

عقَد جياني إنفانتينو مؤتمراً صحفياً افتتاحياً قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA 2026™

تفتتح المكسيك وجنوب أفريقيا النسخة الثالثة والعشرين من البطولة في 11 يونيو/حزيران 2026 على ملعب "حظي ببركة آلهة كرة القدم"

رئيس FIFA "سعيد جداً" بوجود إيران ضمن المنتخبات الـ48 المشاركة

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو إن المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA 2026™ ستكون لحظة فرح واحتفال، ووجّه رسالة تدعو إلى الوحدة، وذلك خلال حديثه أمام وسائل الإعلام الدولية في المؤتمر الصحفي الافتتاحي عشية المواجهة المرتقبة. وشكر رئيس FIFA حكومات الدول الثلاث المستضيفة، كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وكذلك المنتخبات الـ48 المشارِكة وجماهيرها، مؤكداً أن عائدات البطولة سيُعاد استثمارها في تطوير كرة القدم بالاتحادات الأعضاء الـ211 المنضوية تحت مظلة FIFA.

وتستهل المكسيك وجنوب أفريقيا النسخة الثالثة والعشرين من البطولة يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026، عندما يلتقي المنتخبان على ملعب مكسيكو سيتي، الذي وصفه الرئيس إنفانتينو بأنه صرح كروي. وستكون هذه البطولة، التي تُختتم يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026 بالمباراة النهائية في نيويورك نيوجيرسي، الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وتقام باستضافة ثلاث دول.

وقال رئيس FIFA، وهو يرفع كرة TRIONDA، الكرة الرسمية للبطولة: "إنها لحظة فرح، إنها لحظة احتفال، إنها لحظة سعادة، وأنا سعيد للغاية برؤية الكرة تبدأ بالدوران بعد بضع ساعات". وأضاف: "وهذه هي كأس بطولة كأس العالم FIFA التي ستُسلَّم بعد بضعة أسابيع، الكأس الأكثر أيقونية [في العالم، والكأس الأروع على الإطلاق. كأس وكرة تجعلان الناس يحلمون في جميع أنحاء العالم".

هذا وسيصبح ملعب مكسيكو سيتي أول ملعب في تاريخ البطولة يستضيف المباراة الافتتاحية ثلاث مرات، بعدما احتضن أيضاً مواجهة رفع الستار في نسختي 1970 و1986. وقال إنفانتينو في هذا الصدد: "هذا ملعب خاص. إنه ملعب أيقوني. إنه الملعب الذي فاز فيه بيليه ودييغو مارادونا بكأس العالم FIFA". وأضاف: "بصفتي رئيس FIFA، فإن وجودي في هذا الملعب لافتتاح النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم FIFA يبعث في نفسي شعوراً فريداً... أعتقد أن هذا الملعب حظي ببركة آلهة كرة القدم. لقد شهد أشياء مذهلة، وبات الآن قادراً على استضافة المباراة الافتتاحية الثالثة في تاريخ كأس العالم FIFA، وهي الأولى التي تُنظَّم عبر ثلاث دول". كما وجّه رئيس FIFA شكره إلى المنتخبات المشارِكة والمدربين واللاعبين والمسؤولين والأطقم المعنية بهذه النسخة من كأس العالم FIFA، وكذلك إلى الجماهير.

وقال رئيس FIFA: "الجماهير الموجودة هنا - ستة ملايين ونصف المليون، سبعة ملايين، لا نعرف الرقم بالضبط - ستكون في الملاعب لحضور المباريات. وسيكون هناك ملايين آخرون في مناطق المشجعين ومهرجانات المشجعين وحفلات المشاهدة، ليس فقط في الدول الثلاث المستضيفة، بل في كافة أنحاء العالم، والجماهير هي التي تجعل بطولة كأس العالم FIFA على ما هي عليه بطبيعة الحال". وأضاف أن جميع المشجعين الذين يتابعون المباريات، أينما كانوا، يريدون "الاستمتاع بلحظة سعادة، لحظة يمكنهم فيها ترك مشاكلهم اليومية جانباً، والاكتفاء بالاستمتاع باللعبة والبكاء إذا خسر منتخبهم أو البكاء إذا فاز، ومعايشة هذه المشاعر في أجواء جماعية مع الآخرين". وتضم المنتخبات الـ48 المشارِكة منتخب إيران، الذي خصّه الرئيس إنفانتينو بالذكر في معرض حديثه.

“وقال: "أنا سعيد جداً لأنني ذهبت بنفسي لمشاهدة المنتخب الإيراني في تركيا، في أنطاليا، شهر مارس/آذار من هذا العام، عندما كان الناس يقولون إن حضور إيران إلى كأس العالم FIFA سيكون مستحيلاً". وأضاف: "قلتُ لهم ووعدتُهم بأنهم سيأتون، وإن اضطررت إلى الذهاب بحافلة إلى طهران واصطحابهم بها إلى هنا، فسأفعل ذلك. وكان جوابهم: 'سنستقل الحافلة بأنفسنا ونقودها إن لزم الأمر. لقد تأهلنا ونريد أن نلعب'. هذه هي روح كرة القدم. بالطبع، هناك تحديات. وبالطبع، الأمر ليس سهلاً. لا أعرف من غيرنا كان سيتمكن من ضمان أنه يمكن لإيران أن تأتي وتلعب، في ظل هذه الظروف التي لا يمكننا التأثير فيها بطبيعة الحال".

وفيما يتعلق بمسألة أسعار التذاكر، قال رئيس FIFA إن الطلب كان غير مسبوق، مع كون أسعار الدخول ومتوسط الأسعار أقل من أسعار مراحل الأدوار الإقصائية في أي من الرياضات الأمريكية، مشدّداً على أن عائدات البطولة سيُعاد استثمارها في تطوير كرة القدم بالاتحادات الأعضاء الـ211 المنضوية تحت مظلة FIFA.

وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "بفضل استثمارنا في كل هذه البلدان، ولا سيما من عائدات كأس العالم FIFA، يمكن لكرة القدم أن تنمو في جميع أنحاء العالم، ويمكن للحلم أن يبقى حياً في كل أنحاء العالم". وأضاف: "بالنسبة لي، بصفتي رئيس FIFA، من المهم أن نستثمر في كل البلدان التي لا يريد أحد الاستثمار فيها. من يستثمر في جنوب السودان؟ من يستثمر في سيراليون؟ من يستثمر في بوتان، أو في تيمور الشرقية أو في فانواتو؟ لا أحد. نحن نفعل ذلك، ونفعله بفضل العائدات التي نحققها".

وشكر رئيس FIFA وسائل الإعلام على "إيصال مشاعر اللعبة إلى بيوت الناس ونقل أجوائها إليهم"، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن يُفرَج عن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز في الوقت المناسب لحضور البطولة، وهو الذي لا يزال محتجَزاً في الجزائر منذ أكثر من عام، مؤكداً في هذا الصدد أن: "لديه اعتماد، ومقعده هنا بالطبع".