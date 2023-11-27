رئيس FIFA جياني إنفانتينو يلتقي وزير الرياضة البرازيلي على أعتاب فترة تاريخية

تواجد وزير الرياضة البرازيلي باولو هنريكي كورديرو في ميامي بالولايات المتحدة لمناقشة بطولة كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™ المقرر إقامتها في البرازيل العام المقبل.

هذا الأسبوع، تعزز تقدم البرازيل نحو استضافة النسخة العاشرة من كأس العالم للسيدات FIFA، الأولى في أمريكا الجنوبية، مع إقرار التشريع الاتحادي.

يطارد المنتخب البرازيلي رقمه القياسي السادس في كأس العالم FIFA™، وذلك ابتداءً من 13 يونيو/حزيران عندما يواجه المغرب في نيويورك، نيو جيرسي.

مع استعداد البرازيل بشغف لخوض منعطفين تاريخيين تحت الأضواء العالمية، التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو بوزير الرياضة البرازيلي باولو هنريكي كورديرو في ميامي بالولايات المتحدة. وركز الاجتماع على سعي السيليساو خلف النجمة السادسة في كأس العالم FIFA 2026™ القادمة، والتقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخرًا نحو استضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ المرتقبة بشدة.

هذا وتتغلغل كرة القدم في الثقافة البرازيلية، وقليل من الدول يمكنها أن تضاهي التزام وحماس وتأثير هذه الدولة الشهيرة في أمريكا الجنوبية على هذه الرياضة. وستضيف الأشهر الـ 13 المقبلة فصلًا مهمًا آخر إلى تاريخ كرة القدم البرازيلية.

وقال السيد إنفانتينو: "لقد سررت بلقاء وزير الرياضة البرازيلي، باولو هنريكي كورديرو، لمناقشة دور الرياضة في المجتمع، ومشاركة بلاده في كأس العالم FIFA 2026™، والترحيب بالعالم في بلاده كمضيفين لكأس العالم للسيدات FIFA 2027." وأَضاف: "باعتباره المنتخب الوحيد الذي شارك في جميع نسخ كأس العالم FIFA، سينشر المنتخب البرازيلي بهجته مجددًا، ويضفي شغفًا كبيرًا ومشاعر جياشة وأجواءً احتفالية نابضة بالألوان على أمريكا الشمالية، قبل أن يستعرض ثقافته الكروية المذهلة العام المقبل، عندما يصبح أول بلد في أمريكا الجنوبية يستضيف بطولة كأس العالم للسيدات FIFA."

وبينما كان رئيس FIFA والوزير يجتمعان، كان المنتخب البرازيلي للرجال يستعد لمباراة افتتاحية مثيرة في كأس العالم FIFA 2026 ضد المغرب يوم 13 يونيو/حزيران في نيويورك ونيوجيرسي. ويحتفظ الملايين من البرازيليين بذكريات غالية جدًا وعزيزة على قلوبهم عن آخر نسخة من بطولة كأس العالم FIFA™ التي أقيمت على أرض أمريكا الشمالية. ففي عام 1994، أشعل الثنائي الديناميكي روماريو وبيبيتو – إلى جانب الدفاع القوي – شرارة فوز السيليساو بلقبه الرابع. وتحت قيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، تحدو البرازيل آمال عريضة بالعودة إلى قمة كرة القدم العالمية الشهر المقبل.

حب البرازيل المتأصل للعبة الجميلة، والتي أنجبت العديد من الأساطير والأبطال، سيوفر مسرحًا رائعًا لكأس العالم للسيدات FIFA 2027™. وتمثل أمريكا اللاتينية والجنوبية أفقًا مثيرًا لكرة قدم السيدات، التي تشهد شعبيتها نموًا هائلًا. وفي حين شكلت البرازيل نموذجًا يُحتذى به في اللعبة – بعد أن بلغ منتخبها نهائي كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ عام 2007 وتُوج بالفضية الأولمبية قبل عامين – فإن من شأن بطولة العام المقبل منح كرة قدم السيدات دفعة هائلة محليًا وفي جميع أنحاء القارة.

وأضاف رئيس FIFA: "شارك الوزير (كورديرو) تحديثات إيجابية حول الاستعدادات، بالتعاون مع الحكومة و(الاتحاد البرازيلي لكرة القدم)، لتوفير منصة لكرة قدم السيدات من أجل التألق، مع استمرار مساعدة FIFA على مواصلة تسهيل النمو طويل الأجل للعبة في البلاد وعلى الصعيد العالمي." "شكراً لك معالي الوزير على وقتك وروح التعاون لديك ومساهمتك، مع اقترابنا من منعطف هام لكرة القدم في الأميركتين."

هذا وقد تحقق إنجاز هام في تلك الاستعدادات يوم 2 يونيو/حزيران، حيث صادق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على القانون العام لكأس العالم للسيدات FIFA 2027، وهو تشريع وطني يحدد ويقنن الآليات اللازمة لاستضافة البطولة. ويشمل هذا التدابير المتعلقة بالتنظيم التشغيلي وحماية العلامات التجارية واستقبال الوفود والاعتماد والبروتوكولات الضرورية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، ينطوي القانون على لفتة إنسانية مؤثرة؛ إذ يخطو خطوة بارزة نحو تكريم وتعويض جيل الرائدات من اللاعبات اللواتي مَثّلن البرازيل في النسخة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA عام 1991، وكذلك في بطولة كرة القدم الدولية للسيدات عام 1988، وهي بطولة تجريبية أقيمت بدعوة خاصة في جمهورية الصين الشعبية.

وقال السيد كورديرو: "بالنيابة عن الحكومة البرازيلية والشعب البرازيلي، أشكركم على هذه الفرصة للتحدث إلى FIFA والرئيس (جياني) إنفانتينو حول الأمور المتعلقة بكأس العالم للسيدات (FIFA) 2027 في البرازيل، والتي ستكون أكبر وأفضل كأس عالم للسيدات (FIFA) في التاريخ."

“وتابع الوزير قائلاً: "لقد تحدثنا عن اللوائح – القواعد التي ستنطبق على كأس العالم للسيدات FIFA. هناك العديد من القوانين واللوائح، بدءًا من إدارة الموظفين المشاركين في الأحداث، ووصولًا إلى شغل الأماكن المخصصة لكأس العالم (للسيدات FIFA)، والمسائل المتعلقة بالضرائب، من بين متطلبات تنظيمية خاصة أخرى." "نحن هنا تحديدًا لمناقشة هذه الأمور وإيصال رسالة من الرئيس لولا والحكومة البرازيلية والشعب البرازيلي ووزارة الرياضة مفادها أن البرازيل، إلى جانب FIFA، ملتزمة بإنجاح هذا الحدث الذي طال انتظاره للجميع."