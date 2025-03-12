جياني إنفانتينو يُثمن عمل الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم بمناسبة افتتح مقره الجديد في الذكرى المئوية لتأسيسه

قال رئيس FIFA إن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم يقوم "بعمل رائع" في تطوير اللعبة داخل الملعب وخارجه

بمناسبة احتفاله بالذكرى المئوية لتأسيسه، افتتح الاتحاد الفنزويلي للعبة مقره الجديد الذي تم شراؤه بمساعدة صندوق FIFA Forward الذي ساهم بما مجموعه مليوني دولار أمريكي من تمويل المشروع

لعب برنامج FIFA Forward دوراً محورياً في مجموعة من مشاريع التطوير التي تم إطلاقها بمختلف أنحاء البلد الواقع في أمريكا الجنوبية

هنأ رئيس FIFA جياني إنفانتينو الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم على الذكرى المئوية لتأسيسه مشيداً "بالخطوات الكبيرة" التي قطعها هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وجاء ذلك في خضم مراسم افتتاح المقر الجديد للاتحاد الفنزويلي للعبة، الذي تأسس عام 1926 وأصبح عضواً في FIFA منذ مؤتمر باريس المنعقد بتاريخ 3 يونيو/حزيران 1938، علماً أن فنزويلا هي الدولة الوحيدة التي لم تشارك بعد في بطولة كأس العالم FIFA من بين الدول العشر المنضوية تحت مظلة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

ومع ذلك، فقد تمكن منتخبها الأول للرجال من تحقيق نتائج مشجعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA™، حيث فَرَضَ التعادل على العملاق البرازيلي بطل العالم خمس مرات وأيضاً على منتخب الأرجنتين حامل اللقب، مما يمنح منتخب فينوتينتو أملاً حقيقياً في بلوغ الحلم الذي راود الفنزويليين طويلاً والتأهل باعتباره أحد المنتخبات السبعة التي ستنال شرف تمثيل أمريكا الجنوبية في البطولة النهائية المقررة العام المقبل.

كما أبهر منتخب الرجال لكرة القدم داخل الصالات بوصوله إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم الصالات 2024 FIFA، بينما تواصل كرة قدم السيدات المضي قُدماً على طريق الازدهار في البلاد، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير لإطلاق دوري محلي للسيدات عام 2021، بدعم من خطة FIFA لمواجهة جائحة كوفيد-19. وبعيداً عن المستطيل الأخضر، يتم أيضاً تطوير البنية التحتية المحلية لكرة القدم بفضل التعاون الوثيق بين FIFA والاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، بقيادة الرئيس خورخي خيمينيز.

“وقال رئيس FIFA جاني إنفانتينو في رسالة خاصة وجَّهها عبر الفيديو بمناسبة افتتاح المقر الجديد للاتحاد الفنزويلي: "تهانينا للجميع بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، حيث تخطو كرة القدم خطوات كبيرة في هذا البلد، وما افتتاح المقر الإداري الجديد إلا مثال ملموس على العمل المميَّز الذي قامت به جميع الأطراف المعنية، بدءاً بالرئيس خورخي خيمينيز".

وأضاف: "بينما يتنافس منتخبا الرجال والسيدات لنيل تذكرة العبور إلى كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA على التوالي، يسرني أن أعلن دعم FIFA لكم في أنشطة تطوير كرة القدم، وذلك من خلال برنامج FIFA Forward. إنه لمن دواعي سرورنا رؤية النتائج الإيجابية التي تحققت منذ عام 2017 سواء في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA أو في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA، حيث نال العديد من اللاعبين الفنزويليين فرصة قيمة للظهور على الساحة العالمية خلال السنوات الأخيرة".

وتابع: "سيكون هناك المزيد في المستقبل. فكما قدَّم FIFA الدعم لإنشاء أول مركز فني خاص بالسيدات فقط في أمريكا الجنوبية عام 2019 هنا في هذا البلد، سنواصل بكل سرور المساعدة في تحديث البنية التحتية لضمان نمو مطرد ومستقبل مشرق للعبة".

فبفضل تمويل مقدَّم من برنامج FIFA Forward، ساهم البرنامج التنموي في تغيير مشهد كرة القدم بشكل كبير في فنزويلا،

حيث ساعد في تغطية التكاليف التشغيلية للاتحاد الفنزويلي للعبة ونفقات السفر ومعدات المنتخبات الوطنية منذ إطلاقه عام 2016، بقدر ما ساهم في تمويل إقامة ملاعب جديدة بالمركز الوطني لأداء النخبة في يارا وملعب نويفا إسبارتا على حد سواء.

كما ساهم برنامج FIFA Forward بمبلغ مليوني دولار أمريكي في تغطية تكاليف المقر الجديد للاتحاد الفنزويلي، علماً أن البرنامج المعني بتطوير البنية التحتية لكرة القدم سيخصِّص في دورته الثالثة ما يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي لكل اتحاد من الاتحادات الأعضاء المنضوية تحت لواء FIFA.

يُذكر أن المقر الجديد للاتحاد الفنزويلي لكرة القدم يضم عدة طوابق من أحد المراكز التجارية، حيث بات بإمكان الاتحاد عقد اجتماعات وورش عمل وندوات وغيرها من أنشطة تنمية القدرات لمختلف الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية، حيث تم الانتهاء من عملية الانتقال من المقر السابق، الذي يعود تاريخه إلى حوالي ثلاثة عقود.

“وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الفنزويلي خورخي خيمينيز، الذي رافقه خلال الحفل عضو مجلس FIFA رودولفو فيلالوبوس: "إن هذا المقر الجديد يُعتبر تجسيداً لالتزامنا. إنه المقر الذي يليق بكرة القدم الفنزويلية، إذ يمثل مساحة عمل حديثة ولائقة سنقود من خلالها فنزويلا إلى مكانة ستُصبح فيها بلا شك قوة كروية حقيقية".