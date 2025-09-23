رئيس FIFA جياني إنفانتينو يهنئ رئيس اتحاد الغابون لكرة القدم على ما حققته البلاد من تقدّم كروي مؤخراً

عُقد اللقاء مع الرئيس مونغوينغي في مكتب FIFA في الرباط، المغرب

وجّه الرئيس إنفانتينو التهاني للمسيرة المذهلة التي قدّمها منتخب الغابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™

ساهم التمويل الذي قدّمه برنامج FIFA Forward في التحسّن الذي عرفه منتخب الغابون

أعرب رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن دعمه لرئيس اتحاد الغابون لكرة القدم بيار آلان مونغوينغي وقدّم له التهاني بمناسبة التقدّم الذي شهدته كرة القدم في الغابون في السنوات الأخيرة.

وقد التقى الرئيسان في مكتب FIFA في الرباط، المغرب، قبل أقلّ من شهر على المواجهتين الحاسمتين اللتين سيخوضهما منتخب الغابون ضمن مسيرته للتأهل إلى كأس العالم FIFA 2026™. خاض منتخب الفهود التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA™ للمرة الأولى في العام 1989 ولكنّه لم يسبق له أن تأهل، وهو الآن يحتلّ المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 19 نقطة جمعها من ثماني مباريات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، على بعد نقطة واحدة خلف المتصدّر منتخب ساحل العاج، ولا تزال أمامه مباراتان.

“وحتّى لو لم ينجح منتخب الفهود بالتفوق على خصمه في شهر أكتوبر/تشرين الأول بعد مباراته الأولى خارج أرضه ضدّ غامبيا، ومباراته الثانية على أرضه أمام بوروندي، تبقى الفرصة متاحة أمامه للوصول إلى الدور الثاني وهو الدور الفاصل الذي سيُلعب في نوفمبر/تشرين الثاني والتي تضمّ أفضل أربعة منتخبات غير متأهلة من مرحلة المجموعات، لتحديد هوية المنتخب الذي سيمثّل القارة الأفريقية في بطولة FIFA الفاصلة في شهر مارس/آذار القادم.

وفي هذا الإطار، قال رئيس FIFA: "لقد سررت فعلاً بمقابلة رئيس اتحاد الغابون لكرة القدم بيار آلان مونغوينغي في مكتب FIFA في الرباط، حيث تحدثنا عن تطوّر كرة القدم وزيادة نسبة المشاركة في بلده، بدعم وتمويل من برنامج FIFA Forward. بصفته حكماُ دوليّاً سابق، بذل بيار آلان مونغوينغي جهداً كبيراً لتطوير كرة القدم في بلده الجميل، وأوّد أن أتقدّم منه بالتهاني على مسيرة الغابون الرائعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026، واحتمال تأهّلهم للمرة الأولى، وهو أمر سيكون ملهماً للأجيال القادمة من اللاعبين".

شهدت كرة القدم في الغابون ازدهاراً كبيراً عام 2012 إثر تأهّل منتخب تحت 23 سنة إلى الألعاب الأولمبية في لندن ومشاركة الغابون في استضافة كأس الأمم الأفريقية 2012 مع غينيا الاستوائية وتأهّل المنتخب إلى الربع النهائي. يُذكر أنّ الرئيس مونغوينغي انتُخب للمرة الأولى في العام 2014، وبعد ثلاث سنوات، استضافت الغابون وحدها كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى.

هذا وأصبح دينيس بوانغا اللاعب الغابوني الأول الذي يشارك في بطولة كبرى لـ FIFA، عندما لعب مع فريق لوس أنجلوس لكرة القدم في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وسجّل هدف فريقه الوحيد ليضمن التعادل بنتيجة 1-1 أمام فريق فلامينغو البرازيلي.

ويأتي هذا التقدّم نتيجة التزام FIFA المتواصل بتطوير كرة القدم في الغابون وأفريقيا والعالم، إذ خصّص برنامج FIFA Forward مبلغ 6 مليون دولار أمريكي للبنية التحتية الغابونية، كبناء أربعة مراكز فنّية لاستخدامها كمقرّات للدوريات الإقليمية. وعقب الاجتماع، قال الرئيس مونغوينغي إنّه ناقش مع الرئيس إنفانتينو احتمال تمويل مشاريع تنموية إضافية في الغابون.