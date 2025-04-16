جياني إنفانتينو يلتقي بالمتطوع المليون في كأس العالم FIFA™

أصبح كريغ كولينز الشخص رقم مليون في برنامج FIFA للتطوّع

انبهر كريغ بنجوم كرة القدم خلال مشاركته ببرنامج تطوعي في بطولة كأس العالم FIFA™

أشار رئيس FIFA إلى أن المتطوعين هم "القلب النابض لبطولاتنا"

حظي كريغ كولينز بمقابلة مفاجئة مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو بعد أن أصبح المتطوّع المليون في صفوف FIFA منذ إطلاق برنامج التطوّع عام 2020. وكان كريغ قد انضمّ إلى برنامج تطوّع كأس العالم للأندية FIFA 2025™ نظراً لكونه مقيماً في إحدى المدن الـ 11 التي ستستضيف مباريات البطولة التي تشهد تنافس 32 نادياً وتجري في الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز.

جياني إنفانتينو يلتقي بالمتطوع رقم مليون في كأس العالم FIFA™ 01:33

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA: "يُشكِّل المتطوعون القلب النابض لبطولاتنا، وابتسامة منافساتنا. فهم أول شخص يلتقي به اللاعبون أو ممثلو وسائل الإعلام أو المشجعون عندما يصلون، وآخر شخص يروه عندما يغادرون، أليس كذلك؟ وأعني بذلك أن ابتسامتكم هي التي تصنع نجاح كأس العالم (FIFA). شكراً لكم على ذلك".

وأضاف كريغ، الذي سنحت له الفرصة كذلك بالالتقاء بالرئيسة التنفيذية لقسم إدارة كرة القدم جيل إليس التي فازت بلقب كأس العالم للسيدات FIFA™ مع المنتخب الأمريكي عامي 2015 و2019: "حظيتُ بتجربة رائعة، غيّرت حياتي بأشكال شتى."