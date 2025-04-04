جياني إنفانتينو يقول إن بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشل 2025 FIFA ستكون "نجاحًا كبيرًا"

رئيس FIFA يوجه الشكر لرئيس سيشل وافيل رامكالاوان ورئيس اتحاد سيشل لكرة القدم (SFF) إلفيس شيتي في رسالة فيديو خلال قرعة دور المجموعات في عاصمة الدولة الواقعة في المحيط الهندي، فيكتوريا

ستكون النسخة الثالثة عشرة من البطولة هي الأولى التي تقام في أفريقيا، وتضم ثلاثة منتخبات جديدة من بين 16 منتخبًا متنافسًا.

بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2025 تتوافق بقوة مع أهداف المسؤولية البيئية والاجتماعية الخاصة بـ FIFA

أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بعمل رئيس جمهورية سيشل وافيل رامكالاوان واتحاد سيشل لكرة القدم (SFF) بقيادة الرئيس إلفيس شيتي لضمان أن تكون بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA 2025 التاريخية "نجاحًا كبيرًا".

لن يكون هذا الحدث هو الأول الذي تستضيف فيه سيشل بطولة من FIFA فحسب - وأن أحد منتخباتها الوطنية يتنافس في كأس العالم FIFA على أي مستوى - بل إنه أيضًا أول كأس عالم لكرة القدم الشاطئية FIFA يقام على الرمال الأفريقية.

ويعني هذا أن المسابقة ستستضيفها الآن اتحادات FIFA الأعضاء من جميع الاتحادات القارية الستة، وقال رئيس FIFA إن رئيس الدولة ورئيس اتحاد سيشل لكرة القدم وفريقه لعبوا دورًا محوريًا في تنظيم بطولة تاريخية للبلاد والقارة والرياضة.

قرعة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشل 2025 FIFA™ | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 02:57

“"أوجه الشكر لجميع مَن شارك أو سيشارك في تنظيم البطولة. شارك الرئيس وافيل رامكالاوان شخصيًا في ضمان أن يكون هذا الحدث نجاحًا كبيرًا. وقد كان اتحاد كرة القدم في سيشل، بقيادة صديقي الرئيس إلفيس شيتي، شريكًا استثنائيًا طوال عملية التخطيط" وفق حديث السيد إنفانتينو في رسالة فيديو تم عرضها خلال مراسم سحب القرعة في عاصمة أرخبيل المحيط الهندي، فيكتوريا.

"لقد حظيت بمتعة الجلوس بجوار إلفيس خلال نهائي بطولة العام الماضي في دبي، والتي حضرها أكثر 70,000 شخص على مدار المنافسة التي استمرت 11 يومًا. أنا متأكد أن اللاعبين والمدربين والمسؤولين والضيوف والجماهير سوف يستمتعون بزيارة بلدكم رائع الجمال، والذي سيوفر خلفية مذهلة للبطولة".

ستة عشر منتخبًا، بما في ذلك ثلاثة منتخبات تشارك لأول مرة، ممثلةً لجميع الاتحادات الستة، سيبدؤون تحديهم للفوز بالجائزة الكبرى في كرة القدم الشاطئية عندما تنطلق البطولة على مدار 10 من المنافسة في جزيرة ماهي في الأول من مايو.

“وسوف يسعون إلى إزاحة البرازيل، التي ستسعى إلى الاحتفاظ باللقب الذي ظفرت به في دبي العام الماضي. لكن أبطال العالم الستة القياسيين سيتواجدون في بيئة مألوفة، حيث تعكس بطولة 2025 سياسة المسؤولية البيئية والاجتماعية لـ FIFA بقوة كما هو موضح في الهدف السادس من الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-‎2027.

"سوف تستغل سيشل أيضًا البطولة للترويج لأسلوب حياة أكثر صحة بين مواطنيها، وتسليط الضوء على الاستدامة البيئية وضعف الدُول الجزرية. هذه المواضيع عزيزة على قلوبنا في FIFA، ولنا سِجل حافل في رفع مستوى الوعي بها" كما يوضح رئيس FIFA.