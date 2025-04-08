جياني إنفانتينو يقول أن كأس العالم للأندية FIFA 25™ تحل في ضيافة شارلوت، "مدينة كرة القدم الرائعة"

رئيس FIFA يزور ملعب بنك أمريكا ومركز تدريب نادي شارلوت لكرة القدم

شارلوت سوف تستضيف أربع مباريات ضمن فعاليات كأس العالم للأندية FIFA 2025

رئيس FIFA يقول إن البطولة ستضع شارلوت على خريطة كرة القدم العالمية قام رئيس FIFA جياني إنفانتينو بجولة في مدينة شارلوت، إحدى المدن الـ11 التي ستستضيف كأس العالم للأندية 2025 FIFA، واصفًا إياها بأنها مدينة عظيمة للرياضة ولكرة القدم. خلال إقامته التي استمرت يومين في كوين سيتي، زار رئيس FIFA ملعب بنك أمريكا – الذي سيستضيف أربع مباريات في البطولة – والتقى مع فاي لايلز عمدة مدينة شارلوت وديفيد تيبر مالك نادي شارلوت لكرة القدم في الدوري الأميركي للمحترفين (MLS) ونادي كارولينا بانثرز الذي ينشط في الدوري الوطني لكرة القدم (NFL).

كما قام السيد إنفانتينو بجولة في منشأة التدريب التابعة لنادي شارلوت لكرة القدم، تحت إشراف المدير العام زوران كرنيتا، وقال إن هذه الجولة أعطته فهماً أفضل للاهتمام الممتاز المبذول لتنمية كرة القدم في المنطقة. ثم التقى بعدها بالمشجعين المحليين في أحد البارات الرياضية. وقال رئيس FIFA: "أنا سعيد جدًا بقدوم كأس العالم للأندية 2025 FIFA إلى هذه المدينة، الأمر الذي سوف يعزز الاهتمام بلعبتنا هنا".

FIFA President Gianni Infantino visits Bank of America Stadium 01:49

ستكون بطولة كأس العالم للأندية FIFA التي ستقام على أساس الجدارة بمشاركة 32 فريقًا، في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، أكبر مسابقات الأندية العالمية والأكثر شمولاً على الإطلاق، مما يمنح الفائزين الحق في أن يطلق عليهم لقب أبطال العالم الرسميين للأندية من FIFA.

ستشهد المباراة الأولى في مدينة شارلوت يوم 22 يونيو/حزيران مواجهة بين حامل لقب بطولة كأس أبطال الكونكاكاف الحالي، نادي باتشوكا، ضد حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، نادي ريال مدريد، أحد الأندية الأكثر شهرةً وتتويجًا في العالم. كما سيستمتع المشجعون المحليون بمواجهة بين أبطال أوروبا لعدة مرات بايرن ميونيخ من ألمانيا ونادي بنفيكا البرتغالي الأسطوري بعد يومين، تليها مباراتان أخريان تحبسان الأنفاس في المباريات الفاصلة.

ورغم أن ريال مدريد وبايرن ميونخ لعبا في ملعب بنك أمريكا سابقًا، إلا أنه هذه ستكون المرة الأولى التي يستضيف فيها الملعب فِرقاً أوروبية في مباراة تنافسية.

وقال السيد إنفانتينو، الذي صحبه في الجولة مستشار كرة القدم الأول في FIFA يوري دجوركاييف، الفائز بكأس العالم FIFA™ مع فرنسا عام 1998، ومسؤولة كرة القدم جيل إليس، المدربة الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA™ مع الولايات المتحدة في عامي 2015 و2019: "شارلوت – مدينة رياضات عظيمة، وأصبحت أيضًا مدينة كرة قدم عظيمة – نريد جلب أفضل ما في العالم إلى هنا".

وقال: "سنستضيف كأس العالم للأندية (FIFA) هنا هذا الصيف – هذه هي الكأس الجديدة، التي هي بالطبع، كأس جديدة مذهلة". "إنها البطولة الأولى في التاريخ لكأس العالم للأندية FIFA، وستحدد الفريق الأفضل من بين أفضل 32 فريقًا في العالم."

وقال مضيفًا: "نريد أن نظهر للعالم ما هي شارلوت". "سوف تحظون ببعض المباريات الرائعة... سيأتون إلى هنا، وفجأة سيدرك العالم – لأن هذه الفِرق والأندية، كريال مدريد، لديها مليار مشجع في جميع أنحاء العالم – فجأة، في جميع أنحاء العالم، أن هناك مدينة تسمى شارلوت في أمريكا، والتي لديها ملعب مذهل وأشخاص رائعين ومشجعين شغوفين بكرة القدم. وسوف تحظون بترويج ودعاية لا مثيل لهما، وذلك بفضل كأس العالم للأندية FIFA."