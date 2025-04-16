جياني إنفانتينو يشيد بنادي واشنطن دي سي وجهود تطوير كرة القدم معلناً عن دعم فئة البراعم عبر بطولة كأس العالم للأندية FIFA

خلال فعالية أُقيمت في العاصمة واشنطن، توجّه رئيس FIFA بالشكر للحضور على "مساهمتهم ودعمهم وشغفهم" بتطوير كرة القدم

أعلن إنفانتينو عن تقديم مليون دولار أمريكي لكل مدينة أمريكية مستضيفة لمباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ من أجل تطوير كرة قدم البراعم

ستستضيف العاصمة الأمريكية ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات من البطولة التي يشارك فيها 32 نادياً وتدور منافساتها بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز

في إطار إعلانه عن تقديم مليون دولار أمريكي لكل مدينة أمريكية مستضيفة لمباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بهدف توفير المزيد من الفرص أمام الأطفال لممارسة اللعبة الجميلة، أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو "بالجهود الكبيرة والالتزام والتضحية" في سبيل تطوير كرة القدم في العاصمة الأمريكية واشنطن.

يُذكر أن النسخة الأولى من البطولة بحلتها الجديدة تنطلق في ميامي بتاريخ 14 يونيو/حزيران بمشاركة 32 نادياً وتشهد إقامة 63 مباراة في 11 مدينة، بينما تجري المباراة النهائية بتاريخ 13 يوليو/تموز في نيويورك نيوجرسي حيث سيتم تتويج أفضل نادٍ بالعرش العالمي.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يزور واشنطن 01:24

وستجري ثلاث مباريات من مرحلة المجموعات على ملعب "أودي فيلد" في واشنطن العاصمة. وأشار إنفانتينو خلال فعالية حضرها في العاصمة الأمريكية إلى أن البطولة بحلتها الجديدة ستكون بمثابة دفعة كبيرة لكرة القدم في الولايات المتحدة على مدى السنوات المقبلة.

وقال رئيس FIFA: "تشمل مثل هذه الفعاليات بذل جهود كبيرة، والتزاماً وتضحية، من أطراف متعددة، وأودّ أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم جميعاً على مساهمتكم وشغفكم وما قدمتموه لنا من عون للترويج للعبة في أرجاء أمريكا والعالم.

وأردف: "قررنا لهذا السبب أن نقدّم مساهمة بمليون دولار أمريكي لكل واحدة من المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية FIFA، بحيث يمكن للفتيات والفتيان، هنا في العاصمة واشنطن، اللعب والمشاركة و(تمضية أوقات) سعيدة والاستمتاع باللعبة الجميلة".

مصطحباً مجسم كأس العالم للأندية، جال إنفانتينو جنبات ملعب "أودي فيلد" الذي يُعتبر مقر نادي دي سي يونايتد - أحد الفرق المؤسِّسة للدوري الأمريكي لكرة القدم - وكذلك نادي واشنطن سبيريت الذي يتنافس في الدوري الأمريكي للسيدات.

وقال بعد جولته في هذا الصرح الكروي الذي ستخوض فيه أندية العين والهلال ويوفنتوس وسالزبورغ والوداد مباريات ضمن دور المجموعات: "يسرّني أن أجلب الكأس الجميلة ذات التصميم المستقبلي لمدينة واشنطن في إطار زيارتي لملعب ’أودي فيلد‘ للحديث عن البطولة المقبلة التي ستجمع أفضل أندية العالم في 11 مدينة أمريكية، من بينها العاصمة،إذ ستتنافس فرق من ثلاث قارات في هذا الملعب الجميل في يونيو/حزيران، وستستمتع بزيارة هذه المدينة الجميلة. كما إننا على تواصل مستمر ونتعاون مع أبرز الجهات الفاعلة لضمان أن يحظى المشجعون بأفضل تجربة عند قدومهم للاحتفال بالرياضة الأكثر شعبية في العالم".

كما التقى إنفانتينو بعمدة العاصمة موريل باوزر، وحضرت اللقاء جيل إليس، رئيسة قسم FIFA المعني بشؤون كرة القدم، التي استهلّت مسيرتها الكروية في منطقة واشنطن.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يزور واشنطن Previous 01 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during a visit to Audi Field 02 / 10 FIFA President Gianni Infantino during a tour at Audi Field 03 / 10 FIFA President Gianni Infantino is interviewed during his visit to Audi Field 04 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during a visit to Audi Field 05 / 10 FIFA President Gianni Infantino during a visit to Audi Field 06 / 10 FIFA President Gianni Infantino during a tour at Audi Field 07 / 10 FIFA President Gianni Infantino in an interview with NBC Telemundo reporter Giovanni Del Fa at Audi Field 08 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks during a visit to Audi Field 09 / 10 FIFA President Gianni Infantino and D.C. United president Danita Johnson during a visit at Audi Field 10 / 10 FIFA President Gianni Infantino during a visit at Audi Field Next

وقالت إليس التي فازت بلقب كأس العالم للسيدات FIFA مرتين كمدربة: "لطالما كانت واشنطن ومنطقة العاصمة رائدة في هذه اللعبة. إني على يقين من أن أثر (البطولة) هنا سيكون كبيراً، وسيدفع اللعبة للمضي قُدماً.

يتمثل هدفي وطموحي بمحاولة نشر اللعبة وإيصالها لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وأنا على ثقة من أن ذلك سيحظى بتقدير كبير، ولهذا فإني أتطلّع لرؤية مشجعين من العاصمة وفيرجينيا وماريلاند هنا، ودعمهم للبطولة، والاستفادة من فرصة مشاهدة أفضل (أندية) العالم".

كما التقى إنفانتينو ووفد FIFA برئيسة العمليات التجارية في نادي دي سي يونايتد دانيتا جونسون، التي أصبحت أول سيدة سوداء البشرة تتبوأ رئاسة أحد أندية الدوري الأمريكي.

وقالت جونسون: "استضافة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 شرف عظيم وإنجاز كبير نفخر به لنادينا ومدينتنا.إننا متحمسون لاستقبال العالم في العاصمة واشنطن.