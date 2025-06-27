جياني إنفانتينو يتقدم بالشكر إلى المتطوعين ويطلب منهم مواصلة الابتسام

لقاء بين رئيس FIFA والمتطوعين في سينسيناتي، الولايات المتحدة الأمريكية

يساهم المتطوعون بمجموعة من المجالات في كلّ بطولة من بطولات FIFA

خاطب جياني إنفانتينو المتطوعين قائلاً: "أنتم تجعلون هذا الأمر ممكناً"

التقى جياني إنفانتينو رئيس FIFA عدداً من المتطوعين في بطولة كأس العالم للأندية FIFA في سينسيناتي، وشكرهم على جهودهم وعلى العمل "المذهل" الذي يؤّدونه.

المتطوعون هم القلب النابض لجميع بطولات FIFA، إذ يساهمون في مختلف أنواع المجالات من الشؤون اللوجستية إلى الضيافة، ومن التكنولوجيا إلى إدارة الملعب، وقد اجتمع 8000 منهم لتقديم الدعم لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™، التي تجري في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

"Iوفي خطابه أمام المتطوعين قبيل انطلاق المباراة بين بروسيا دورتموند وأولسان في ملعب تي كيو إل، قال رئيس FIFA: "من الرائع أنكم هنا، وما تفعلونه أمر مذهل، بل مدهش بحق. نحن جميعنا جزء من منظمة مذهلة، ألا وهي كأس العالم للأندية FIFA، حيث يجتمع العالم كلّه،واليوم يجتمع العالم أيضاً لمتابعة المباراة بين فريق من ألمانيا وآخر من (جمهورية) كوريا،في منطقة سينسيناتي الجميلة. الملعب رائع، ولهذا السبب أنا أحبّ ما تفعلونه، وأشكركم من كلّ قلبي على ذلك، لأنّ نظر العالم يقع عليكم أولاً. ومن خلال ابتساماتكم، ووجوهكم، وشغفكم، وقلوبكم، أنتم تمثّلون كلّ الأمور الجيدة التي نتكلّم عنها في كرة القدم."

وأثناء الاجتماع، قدّم رئيس FIFA كرة قدم لديرك باستور أحد المتطوعين. ولد ديرك في هولندا وارتاد المدرسة في تورونتو، كندا، وفي لويسفيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ووقع في حبّ كرة القدم عندما كان يدرّب فريق أولاده. قبل انطلاق البطولة، شاهد ديرك مباريات لكلّ من بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في بلدي الناديين.

Dوكما هو الحال في كل بطولة تنظمها FIFA، سيؤدي المتطوعون أدوارًا متنوعة تشمل تحية الأساطير ومساعدة الجماهير في إيجاد أماكنهم وحمل الأعلام ودعم وسائل الإعلام وإعداد بطاقات الاعتماد.

المتطوعون هم أول من يرحب بضيوف البطولة بابتسامات دافئة وأذرع مفتوحة وتفانٍ لا يتزعزع، وآخر من يغادر البطولة، وذلك حتى نضمن أن يشعر كل مشجع ولاعب وضيف بأنه شارك في ظاهرة مميزة حقًا. إنهم جنود الخفاء الذين يجعلون الصعب يبدو سهلاً ويمثلون روح كرة القدم ويوحدون الثقافات ويربطون المجتمعات ويصنعون التاريخ من وراء الكواليس.

وأضاف السيد إنفانتينو: "عندما يأتي المشجعون للاستمتاع بالفعاليات الرياضية، كمباراة كرة قدم أو فعالية عالمية مثل كأس العالم للأندية FIFA، أو كأس العالم FIFA السنة القامة، يريدون فقط الاستمتاع والاحتفال وقضاء وقت ممتع مع أصدقائهم وعائلاتهم وأولادهم، أنتم تجعلون هذا الأمر ممكناً. لذلك، مجدداً، أقدم لكم جزيل الشكر، وأعانقكم عناقاً حاراً وأطلب منكم مواصلة الاستمتاع وتوزيع الابتسامات والفرح على المشجعين من كلّ أنحاء العالم."