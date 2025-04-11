جياني إنفانتينو يزور موقع مهرجان مشجعي كأس العالم FIFA 26™ في مدينة فيلادلفيا

مدينة فيلادلفيا سوف تستضيف 14 مباراة خلال بطولتي كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 26

جياني إنفانتينو يقول أن كرة القدم "هنا لتبقى" في مدينة فيلادلفيا

موقع مهرجان المشجعين سيشكل جزءًا من إرث دائم لكأس العالم FIFA 26

زار جياني إنفانتينو رئيس FIFA موقع بطولة كأس العالم 26 FIFA في مدينة فيلادلفيا المستضيفة، واجتمع مع مسؤولي اللجنة المنظمة المحلية، Philadelphia Soccer 2026.

سوف تستضيف مدينة المحبة الأخوية ست مباريات في بطولة العام المقبل التي ستقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2025، وستكون الأكبر على الإطلاق بمشاركة 48 منتخبًا سيلعبون في 16 مدينة مستضيفة في ثلاث دول - كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

كما ستكون مدينة فيلادلفيا أيضًا مسرحًا لثماني مباريات في كأس العالم للأندية FIFA 2025، مما يجعلها في قلب عالم كرة القدم كونها سوف تستضيف 14 مباراة مثيرة شبهها السيد إنفانتينو باستضافة "14 مباراة سوبر بول". ستقام جميع المباريات على ملعب لينكون فاينانشال فيلد موطن بطل السوبر بول، فريق فيلادلفيا إيجلز.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في زيارة إلى فيلادلفيا 01:59

سيقام مهرجان مشجعي FIFA في ليمون هيل وسيشكل جزءًا من الإرث الدائم الذي تسعى لجنة Philadelphia Soccer 2026 ومدينة فيلادلفيا لتركه.

وسوف يستمر الموقع، حتى بعد نهاية البطولة بوقت طويل، في جلب البهجة والسرور إلى قلوب سكان مدينة فيلادلفيا، حيث سيظل بمثابة تذكير دائم بسحر كأس العالم FIFA وحب المدينة الدائم للعبة الجميلة. تقع ليمون هيل في متنزه فيرمونك، أكبر حديقة ذات مناظر طبيعية في الولايات المتحدة، وهي عبارة عن مساحة خضراء مبهجة توفر رؤية مفتوحة للأفق.

وحتى عام 2026 وما بعده، من المقرر إجراء تحسينات واسعة النطاق على البنية التحتية للموقع الذي سيكون قادرًا على استيعاب 25,000 شخص. سيكون مهرجان مشجعي FIFA بمثابة القلب النابض للبطولة في مدينة فيلادلفيا، حيث سيقدم للجماهير عروضًا موسيقية وترفيهية مميزة.

وأكد رئيس FIFA أن البطولتين ستكون لهما فوائد طويلة الأمد على كرة القدم في المدينة والمنطقة. وقال خلال لقائه مع لجنة Philadelphia Soccer 2026: "سوف نستمتع كثيرًا هذا الصيف والصيف المقبل في مدينة فيلادلفيا، لكننا هنا لنبقى، نحن هنا لتنمية كرة القدم، لتنمية اللعبة، لجعل الجميع في أمريكا يقعون في حب اللعبة الجميلة، كما نسميها". "لأنه إذا كان العالم بأسره قد وقع في حبها، فليس هناك سبب يمنع أمريكا من ذلك."

كما زار السيد إنفانتينو تمثال روكي الشهير، الذي تم بنائه في الأصل لفيلم روكي الثالث وأصبح الآن نصبًا تذكاريًا حقيقيًا للملاكم الخيالي، وتسلق درجات روكي الشهيرة. كما تذوق رئيس FIFA شطيرة "فيلي تشيزستيك" الشهيرة في المدينة، وهي واحدة من بين العديد من المأكولات الشهية التي تنتظر المشجعين الذين سيحضرون البطولتين.