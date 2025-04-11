جياني إنفانتينو يزور أبطال السوبر بول خلال جولته في مدينة فيلادلفيا

نادي فيلادلفيا إيجلز يرحب برئيس FIFA أثناء مواصلته لجولته في المُدن المستضيفة لكأس العالم للأندية FIFA™

عُقِد اجتماع مع حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو

سيتم التبرع بمليون دولار أمريكي من أجل بناء ملاعب مصغرة لصالح الأطفال المحليين

زار رئيس FIFA جياني إنفانتينو فريق فيلادلفيا إيجلز، بطل السوبر بول الحالي، وملعبهم لينكون فاينانشال فيلد، أثناء استكمال جولته في المدن الـ 11 التي سوف تستضيف كأس العالم للأندية FIFA. خلال تواجده في مدينة المحبة الأخوية، التقى السيد إنفانتينو أيضًا بجوش شابيرو، حاكم ولاية بنسلفانيا، وشيريل باركر، عمدة مدينة فيلادلفيا، وزار مبنى البلدية التاريخي حيث ألقى كلمة أمام مجلس المدينة.

ستستضيف مدينة فيلادلفيا ست مباريات في مرحلة المجموعات ومباراتين في مرحلة خروج المغلوب خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA الأولى، والتي ستقام في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، وستبشر بعصر جديد لكرة قدم الأندية العالمية.

وستلعب الفِرق الأوروبية مانشستر سيتي وريال مدريد وتشيلسي ويوفنتوس وسالزبورغ في مدينة فيلادلفيا، بالإضافة إلى الفريق البرازيلي الشهير فلامنجو، والعملاقين الأفريقيين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي.

“وقال إنفانتينو في خطابه أمام مجلس المدينة: "هذا العام، لدينا مسابقة جديدة، كأس العالم FIFA الجديدة - كأس العالم للأندية FIFA - كأس العالم لأفضل 32 ناديًا في العالم؛ من مانشستر سيتي، إلى ريال مدريد، إلى تشيلسي، والكثير الكثير القادمون من أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية". "سوف يحددون مَن هم أفضل اللاعبين في العالم، ولأول مرة في التاريخ، مَن هو أفضل فريق في العالم. وبطبيعة الحال، التواجد في المدينة التي بدأ فيها كل شيء، منذ ما يقرب من 250 عامًا، هنا في مدينة فيلادلفيا، هو رمز في حد ذاته. هنا بدأ الحلم الأمريكي، وهنا سنبدأ بطولة كأس العالم للأندية FIFA الجديدة."

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في زيارة إلى فيلادلفيا 01:59

خلال زيارة السيد إنفانتينو لفريق فيلادلفيا إيجلز - برفقة مستشار كرة القدم الأول في الاتحاد الدولي لكرة القدم يوري دجوركاييف، الفائز بكأس العالم FIFA™ مع فرنسا في عام 1998، ورئيسة قسم كرة القدم جيل إليس، المدربة الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA™ مع الولايات المتحدة في عامي 2015 و2019 - قابل رئيس FIFA الوايد ريسيفر للفريق أيه. جيه. براون، ومدير العمليات بالنادي فرانك جوميني، وبعض المشجعين.

وبعدها، التقط المشجعون الصور مع مجسم كأس العالم للأندية FIFA وكأس فينس لومباردي التي تُمنَح لأبطال السوبر بول.

وقد استضاف ملعب لينكون فاينانشال فيلد مباريات استعراضية شاركت فيها فِرق أوروبية في الماضي، ولكن ستكون هذه المرة الأولى التي يستضيف فيها مباريات عالمية تنافسية.

كما تحدث رئيس FIFA أيضًا عن المبلغ الذي سيساهم به الاتحاد الدولي للمدينة والذي يبلغ مليون دولار أمريكي كجزء من صندوق إرث البطولة.

حيث قال: "نود أن نبني معكم بعضًا من ملاعب كرة القدم الصغيرة، والملاعب المصغرة، في المناطق الأكثر حاجة، ثم القيام ببعض الأنشطة مع الجمعيات المحلية لجلب الابتسامة والسعادة للفتيات والفتيان في مدينة فيلادلفيا، الذين يمكنهم لعب كرة القدم والاستمتاع بالتواجد سويًا". "كرة القدم، أو السوكر، توحد العالم. "نريد أن نوحد العالم هنا، في مدينة فيلادلفيا."