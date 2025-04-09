رئيس FIFA جياني إنفانتينو يزور أورلاندو، مدينة كأس العالم للأندية FIFA™ الفريدة

زار رئيس FIFA ملعبي كامبينغ وورلد وإنتر آند كو

سوف تستضيف أورلاندو أربع مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراتين في مرحلة خروج المغلوب

سيُخصَص مليون دولار أمريكي لدعم المشاريع المحلية

زار رئيس FIFA جياني إنفانتينو مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة للاطلاع عن كثب على الملعبين اللذين سيستضيفان مباريات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ الأولى، وقال إن المدينة سيُخلَد اسمها في تاريخ كرة القدم. سوف تستضيف أورلاندو ست مباريات في البطولة التي ستقام في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، وبصورة فريدة عن المدن المضيفة الـ11، سوف تُقسَم هذه المباريات بين موقعين؛ ملعب كامبينغ وورلد المذهل وملعب إنتر آند كو الذي تم بناؤه لهذا الغرض.

وتضم قائمة الفِرق الزائرة أندية أوروبية عملاقة مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس وبنفيكا، إلى جانب عملاق أمريكا الجنوبية فلامينغو، وماميلودي صنداونز من جنوب أفريقيا، وأولسان من كوريا الجنوبية، وفريق أوكلاند سيتي الأكثر نجاحاً في تاريخ دوري أبطال أوقيانوسيا. ورافقه في الجولة مستشار كرة القدم الأول في FIFA يوري دجوركاييف، الفائز بكأس العالم FIFA™ مع فرنسا في 1998، ومسؤولة كرة القدم جيل إيليس، المدربة الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA™ مع الولايات المتحدة في 2015 و2019. كما التقى رئيس FIFA أيضاً عمدة أورلاندو بادي داير، ومسؤولي نادي أورلاندو سيتي لكرة القدم وأورلاندو برايد، وتحدّث إلى وسائل الإعلام المحلية.

زيارة رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى أورلاندو 01:27

وقال السيد إنفانتينو "لا نستطيع الانتظار حتى يأتي شعب أورلاندو وينضم إلى المشجعين من جميع أنحاء العالم في الملاعب، ليملأوا الملاعب، ويُظهروا هذا الجو الذي يجعل الجميع يشعرون بالترحيب في هذه المدينة الجميلة. أصبحت أورلاندو مدينة كرة قدم حقيقية في السنوات القليلة الماضية، سواءًا على مستوى كرة القدم للرجال أو للسيدات." عندما أقيمت كأس العالم FIFA™ في الولايات المتحدة لأول مرة في 1994، استضافت المدينة خمس مباريات على ملعب كامبينغ وورلد، الذي كان معروفًا آنذاك باسم سيتروس بول. ويمثّل المدينة نادي أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS)، وفي الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL)، يمثّلها نادي أورلاندو برايد، الذي فاز في عام 2024 بدرع الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات وبطولة الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، وكلاهما لأول مرة. وأوضح رئيس FIFA كيف أن استضافة مباريات في البطولة الافتتاحية سوف يسطّر اسم أورلاندو مرة أخرى في كُتب التاريخ. وقال "سيفتخر الناس بالنسخة الأولى لأن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة قد تكون أكبر وأفضل أو مختلفة، ولكن هناك نسخة أولى واحدة فقط - نسخة أولى واحدة فقط - وأنتم جزء من هذه النسخة الأولى، ولستم فقط جزءًا من هذه النسخة الأولى، عزيزي العمدة، أيها الأصدقاء الأعزاء، لمدينتكم مكانة فريدة في هذه البطولة لأن لديكم ملعبين سيستضيفان مباريات هذه المسابقة الجديدة."

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يزور أورلاندو Previous 01 / 14 FIFA President Gianni Infantino next to the FIFA Club World Cup Trophy during a visit to Inter&Co Stadium 02 / 14 FIFA President Gianni Infantino during a visit to Camping World Stadium 03 / 14 FIFA President Gianni Infantino speaks during a visit to Camping World Stadium 04 / 14 Group photo during FIFA President Gianni Infantino's visit to Camping World Stadium 05 / 14 FIFA President Gianni Infantino speaks during a visit to Camping World Stadium 06 / 14 FIFA President Gianni Infantino unveils the FIFA Club World Cup Trophy during a visit to Camping World Stadium 07 / 14 FIFA President Gianni Infantino and Orlando Mayor Buddy Dyer pose with the Official Matchball of the FIFA Club World Cup 2025 during a visit to Camping World Stadium 08 / 14 FIFA President Gianni Infantino during a visit to Camping World Stadium 09 / 14 Orlando Mayor Buddy Dyer, FIFA President Gianni Infantino, Orlando City SC President of Business Operations Jarrod Dillon and Orlando FC Chief Operating Officer and General Counsel Caesar López pose for a picture at Inter&Co Stadium 10 / 14 FIFA President Gianni Infantino during a visit to Inter&Co Stadium 11 / 14 FIFA President Gianni Infantino, Orlando City SC President of Business Operations Jarrod Dillon and Orlando FC Chief Operating Officer and General Counsel Caesar López pose for a picture at Inter&Co Stadium 12 / 14 FIFA President Gianni Infantino with Orlando City SC President of Business Operations Jarrod Dillon during a visit to Inter&Co Stadium 13 / 14 FIFA President Gianni Infantino is interviewed during a visit to Camping World Stadium 14 / 14 Group photo during FIFA President Gianni Infantino's visit to Camping World Stadium Next