رئيس FIFA جياني إنفانتينو يزور أورلاندو، مدينة كأس العالم للأندية FIFA™ الفريدة

زار رئيس FIFA ملعبي كامبينغ وورلد وإنتر آند كو
سوف تستضيف أورلاندو أربع مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراتين في مرحلة خروج المغلوب
سيُخصَص مليون دولار أمريكي لدعم المشاريع المحلية
زار رئيس FIFA جياني إنفانتينو مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة للاطلاع عن كثب على الملعبين اللذين سيستضيفان مباريات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ الأولى، وقال إن المدينة سيُخلَد اسمها في تاريخ كرة القدم. سوف تستضيف أورلاندو ست مباريات في البطولة التي ستقام في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، وبصورة فريدة عن المدن المضيفة الـ11، سوف تُقسَم هذه المباريات بين موقعين؛ ملعب كامبينغ وورلد المذهل وملعب إنتر آند كو الذي تم بناؤه لهذا الغرض.
وتضم قائمة الفِرق الزائرة أندية أوروبية عملاقة مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس وبنفيكا، إلى جانب عملاق أمريكا الجنوبية فلامينغو، وماميلودي صنداونز من جنوب أفريقيا، وأولسان من كوريا الجنوبية، وفريق أوكلاند سيتي الأكثر نجاحاً في تاريخ دوري أبطال أوقيانوسيا. ورافقه في الجولة مستشار كرة القدم الأول في FIFA يوري دجوركاييف، الفائز بكأس العالم FIFA™ مع فرنسا في 1998، ومسؤولة كرة القدم جيل إيليس، المدربة الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA™ مع الولايات المتحدة في 2015 و2019. كما التقى رئيس FIFA أيضاً عمدة أورلاندو بادي داير، ومسؤولي نادي أورلاندو سيتي لكرة القدم وأورلاندو برايد، وتحدّث إلى وسائل الإعلام المحلية.
وقال السيد إنفانتينو "لا نستطيع الانتظار حتى يأتي شعب أورلاندو وينضم إلى المشجعين من جميع أنحاء العالم في الملاعب، ليملأوا الملاعب، ويُظهروا هذا الجو الذي يجعل الجميع يشعرون بالترحيب في هذه المدينة الجميلة. أصبحت أورلاندو مدينة كرة قدم حقيقية في السنوات القليلة الماضية، سواءًا على مستوى كرة القدم للرجال أو للسيدات." عندما أقيمت كأس العالم FIFA™ في الولايات المتحدة لأول مرة في 1994، استضافت المدينة خمس مباريات على ملعب كامبينغ وورلد، الذي كان معروفًا آنذاك باسم سيتروس بول. ويمثّل المدينة نادي أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS)، وفي الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL)، يمثّلها نادي أورلاندو برايد، الذي فاز في عام 2024 بدرع الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات وبطولة الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، وكلاهما لأول مرة. وأوضح رئيس FIFA كيف أن استضافة مباريات في البطولة الافتتاحية سوف يسطّر اسم أورلاندو مرة أخرى في كُتب التاريخ. وقال "سيفتخر الناس بالنسخة الأولى لأن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة قد تكون أكبر وأفضل أو مختلفة، ولكن هناك نسخة أولى واحدة فقط - نسخة أولى واحدة فقط - وأنتم جزء من هذه النسخة الأولى، ولستم فقط جزءًا من هذه النسخة الأولى، عزيزي العمدة، أيها الأصدقاء الأعزاء، لمدينتكم مكانة فريدة في هذه البطولة لأن لديكم ملعبين سيستضيفان مباريات هذه المسابقة الجديدة."
رئيس FIFA جياني إنفانتينو يزور أورلاندو
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FIFA President Gianni Infantino next to the FIFA Club World Cup Trophy during a visit to Inter&Co Stadium
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FIFA President Gianni Infantino during a visit to Camping World Stadium
وعلى الرغم من أن ملعب كامبينغ وورلد استضاف مباريات استعراضية لفِرق أوروبية في الماضي، إلا أن السيد إنفانتينو صرّح بأن المباريات التنافسية كانت شيئاً مختلفاً تماماً حيث قال "ربما تكونوا قد شاهدتم بالفعل في هذا الملعب بعض الفِرق الأوروبية أو البرازيلية أو فِرق أمريكا الجنوبية تلعب...ولكنها جاءت للعب مباريات ودية ومباريات استعراضية. تكون المباريات مختلفة تماماً عندما تُلعَب من أجل الفوز بالألقاب الحقيقية أو الميداليات الذهبية أو من أجل الحصول على جائزة مالية قدرها مليار (دولار أمريكي) أيضاً." وسوف يستفيد شباب أورلاندو أيضاً من الدعم المخُصص للمشاريع الاجتماعية المحلية. وقال السيد إنفانتينو "نريد تخصيص مساهمة قدرها مليون دولار أميركي للمدينة من أجل الاستثمار في الأنشطة الاجتماعية المرتبطة، بالطبع، بكرة القدم. يُمكننا بناء (بعض) الملاعب الصغيرة وإقامة بعض الأنشطة للأطفال، للفتيات والفتيان، في مناطق المدينة الأكثر حاجة لها. معاً، أنا متأكد من قدرتنا على التوصل لبعض الأفكار الجيدة والتأكد من أننا سنترك شيئاً يبقى هنا للأبد."