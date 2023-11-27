جياني إنفانتينو: كأس العالم FIFA 2026™ "تجاوزت كل التوقعات"

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يؤكد لضيوف حفل الاستقبال في برج ترامب أن بطولة كأس العالم FIFA 2026™ هي "أعظم حدث إنساني واجتماعي وثقافي شهدته البشرية على الإطلاق"

أكثر من 6.6 ملايين مشجع حضروا المباريات، ما يجعل هذه النسخة الأعلى من حيث الحضور الجماهيري في تاريخ كأس العالم FIFA™

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هذه النسخة كانت "بطولة لا مثيل لها"

أعلن رئيس FIFA جياني إنفانتينو أن كأس العالم FIFA 2026™ تجاوزت كل التوقعات، واصفاً إياها بأنها "أعظم نسخة في تاريخ كأس العالم FIFA على الإطلاق".

وفي كلمة ألقاها خلال حفل استقبال أُقيم في برج ترامب بنيويورك، أشاد إنفانتينو بالدور الهائل الذي لعبته الولايات المتحدة في إنجاح هذه البطولة التي حطمت الأرقام القياسية.

وقال رئيس FIFA أمام الحضور، الذي ضم أعضاء مجلس FIFA وممثلين عن الاتحادات الأعضاء في FIFA من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عدد من أساطير FIFA: "بكل المقاييس، تجاوزت هذه النسخة من كأس العالم (FIFA) كل التوقعات".

وأضاف إنفانتينو، موجهاً حديثه إلى الرئيس ترامب: "إن هذه البطولة ليست فقط أعظم نسخة في تاريخ كأس العالم (FIFA) على الإطلاق، بل هي أعظم حدث إنساني واجتماعي وثقافي شهدته البشرية ورأته على مر العصور؛ ونحن جميعاً جزء من هذا الحدث، ولذا أشكركم جزيل الشكر، سيدي الرئيس".

وقبل نهائي يوم الأحد بين الأرجنتين وإسبانيا على ملعب نيويورك نيوجيرسي، ذكَّر رئيس FIFA بأن هذه البطولة شهدت "ملاعب ممتلئة، وسبعة ملايين شخص في المدرجات، وعشرات الملايين في مدن أمريكا وكندا والمكسيك، ومليارات أمام شاشات التلفزيون".

ذلك أن إجمالي الحضور الجماهيري في كأس العالم FIFA 2026™ بلغ ما مجموعه 6665825 متفرجاً، متجاوزاً بالفعل مجموع الحضور في نسختي 2018 و2022 مجتمعتين، والبالغ 6436020 متفرجاً، ومحطماً الرقم القياسي السابق لنسخة واحدة، والذي بلغ 3587538 متفرجاً وسُجل في الولايات المتحدة عام 1994.

كما بلغ متوسط الحضور 65351 متفرجاً في المباراة الواحدة، مع نسبة امتلاء في الملاعب بلغت 99.7%، وهي الأعلى في تاريخ كأس العالم FIFA™.

وشاطر الرئيس ترامب رئيس FIFA تقييمه للبطولة، قائلاً: "لقد كان هذا أنجح حدث رياضي، وربما في تاريخ العالم. لقد كان أمراً مذهلاً".

وأضاف: "لقد كانت بطولة لا مثيل لها، مليئة بالتنافس المحتدم واللحظات الخالدة. لقد جمعت العالم بحق. فقد حطمت كأس العالم FIFA 2026 تقريباً كل رقم قياسي يمكن تصوره. إنها أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم بفارق شاسع، بل وبأضعاف كثيرة في الواقع، بعدما احتضنت 16 منتخباً إضافياً".

وسلط الرئيس ترامب الضوء أيضاً على أرقام الحضور والمشاهدة، قائلاً: "لقد كانت هذه البطولة الأعلى من حيث الحضور الجماهيري في التاريخ، وبفارق كبير. وهذا يشمل تاريخ جميع الرياضات. وبحلول صافرة النهاية يوم الأحد، سيكون ما يقرب من ستة مليارات مشاهد قد تابعوا (عبر التلفزيون) هذه النسخة من كأس العالم (FIFA). وهذا رقم قياسي بفارق كبير جداً".

واختتم كلمته بتهنئة الدول المشاركة، قائلاً: "أود أن أهنئ كل منتخب شارك في كأس العالم (FIFA) 2026، التي تُعد واحدة من أعظم الأحداث الرياضية في التاريخ"، متمنياً حظاً موفقاً للأرجنتين وإسبانيا قبل النهائي.

هذا ويشهد اليوم السبت لقاءً مثيراً بين فرنسا وإنجلترا في مباراة الميدالية البرونزية بمدينة ميامي، قبل أن تواجه الأرجنتين إسبانيا في النهائي في نيويورك نيوجيرسي، وهي مناسبة قال رئيس FIFA إنها ستكون خاصة بحق.

وقال إنفانتينو: "ستُتوَّج دولة واحدة بطلة للعالم، لكن العالم فاز بالفعل، وأمريكا فازت، وFIFA فاز؛ ذلك أن توحيد العالم بهذه الطريقة كما فعلنا هذا الصيف، وإهداء ملايين، بل مليارات الناس حول العالم، تجارب وذكريات ستبقى خالدة، إنما هو أمر سيظل حاضراً في وجداننا وسنعتز به إلى الأبد".